Skydance: siedmiu menedżerów odchodzi, Kasia Kieli nadal kieruje Polską

JB Perrette, który w amerykańskim koncernie Skydance współkieruje telewizją i streamingiem, w wewnętrznym memo z czwartku 29 października przedstawił swój zespół kierowniczy i ogłosił odejście siedmiorga menedżerów z dawnego Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance. Polska będzie jednym z czterech regionów, których szefowie raportują bezpośrednio do Perrette’a. Polski biznes nadal poprowadzi Kasia Kieli, prezeska TVN. Pluto TV, darmowy serwis streamingowy koncernu, nie ma na razie osobnego szefa.

Perrette ma w Skydance dwie funkcje. Jest współprzewodniczącym (co-chair) i dyrektorem ds. biznesowych (chief business officer) zarówno w Skydance TV, jak i w Skydance Direct-to-Consumer. DTC (direct-to-consumer) to biznes, w którym koncern sprzedaje usługi bezpośrednio widzom, czyli przede wszystkim platformy streamingowe. Wcześniej Perrette był w Warner Bros. Discovery (WBD) prezesem i CEO pionu globalnego streamingu i gier i odpowiadał m.in. za globalny rozwój HBO Max.

Skydance powstał 6 października, gdy Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery. Transakcja była warta 110 mld dol. Od tego czasu kolejne piony obsadzają swoje struktury. Dzień wcześniej, 28 października, dyrektor finansowy Dennis Cinelli ogłosił kierownictwo pionu finansów. Skydance chce w ciągu trzech lat obniżyć koszty operacyjne o ponad 6 mld dol. rocznie.

Kto odchodzi

Perrette podziękował w memo siedmiorgu menedżerom, którzy nie znaleźli się w nowej strukturze. Napisał, że ich praca „była kluczowa dla sukcesu biznesów DTC i/lub TV”.

Menedżer Dotychczasowa funkcja Firma przed fuzją Dan Barnes szef globalnych przychodów reklamowych HBO Max Warner Bros. Discovery Michael Bishara EVP i dyrektor generalny globalnego streamingu i studiów cyfrowych Warner Bros. Discovery Jamie Cooke EVP i dyrektor generalny na Europę Środkowo-Wschodnią, Bliski Wschód, Turcję i Afrykę Warner Bros. Discovery Juan Sola szef streamingu w Ameryce Łacińskiej Warner Bros. Discovery Domenic DiMeglio EVP, dyrektor marketingu i dyrektor ds. danych Paramount Streaming Paramount Marco Nobili EVP, międzynarodowy dyrektor generalny Paramount+ Paramount Pank Patel szef Paramount International Networks Paramount

EVP (executive vice president) to wiceprezes wykonawczy, czyli jeden z najwyższych szczebli kierowniczych w amerykańskich koncernach.

Zespół Soli i zespół DiMeglio przejdą do pionu marketingu, zespół strategii Patela do nowego dyrektora operacyjnego ds. międzynarodowych, a większość ludzi Bishary do dyrektora operacyjnego DTC. Z organizacji DTC odchodzi też Efrain Miron. Według memo poszuka on innej roli w koncernie.

Zmiany obejmują też międzynarodową produkcję telewizyjną. Ronald Goes, który w WBD był prezesem tego działu, przechodzi do Skydance TV Studios. Będzie podlegał Channing Dungey, szefowej Warner Bros. TV Group. Wcześniej raportował do Gerharda Zeilera, prezesa Warner Bros. International, który nie przechodzi do Skydance.

Perrette przyznał w memo, że strukturę przygotowano „w bardzo skompresowanym czasie” i że trzeba będzie ją jeszcze doprecyzować, zwłaszcza na niższych szczeblach. Przyznał też, że ten proces wywołuje wśród pracowników niepokój. Pracownicy z pilnymi pytaniami mają się zwracać do przełożonych albo działu HR.

Polska jako osobny region

Działalność międzynarodową podzielono na cztery regiony. Ich szefowie raportują bezpośrednio do Perrette’a:

Europa i Afryka: Andrew Georgiou jako tymczasowy prezes i dyrektor zarządzający;

Andrew Georgiou jako tymczasowy prezes i dyrektor zarządzający; Azja i Pacyfik oraz Bliski Wschód i Afryka Północna (APAC i MENA): James Gibbons;

James Gibbons; Polska: Kasia Kieli, prezeska i dyrektor zarządzająca;

Kasia Kieli, prezeska i dyrektor zarządzająca; Ameryka Łacińska i amerykański rynek hiszpańskojęzyczny: Fernando Medin.

Uzasadnienie dla Polski brzmi w memo tak: „Biorąc pod uwagę wyjątkową skalę, profil i szeroki zakres (rozrywka, informacje, sport, cyfra, studia) naszego wiodącego biznesu telewizyjnego i cyfrowego na tym rynku, Kasia nadal będzie prowadzić Polskę jako bardziej zintegrowany zespół medialny”. Polska jest jedynym pojedynczym krajem wśród czterech regionów. Z nadzoru nad Europą Środkowo-Wschodnią, który przejmuje Qaisar Rafique, memo wprost ją wyłącza.

Szefowie regionów mają odpowiadać za dystrybucję, sprzedaż reklam, rozwój biznesu i działalność komercyjną, zarówno w kanałach telewizyjnych, jak i w streamingu. Na swoich rynkach odpowiedzą też za programowanie telewizyjne. Mają przy tym współpracować z globalnymi pionami: reklamy (Jay Askinasi), dystrybucji (Ray Hopkins) i sportu (David Berson). Perrette zapowiedział, że podział zadań doprecyzuje w najbliższych tygodniach.

Część funkcji przechodzi do pionów globalnych. Wszystkie międzynarodowe zespoły marketingu streamingu i telewizji będą podlegać bezpośrednio globalnej szefowej marketingu Shaunie Spenley. Lokalne zespoły, „szczególnie na większych rynkach FTA”, czyli telewizji niekodowanej, zachowają jednak pomocniczą linię raportowania do szefów krajów i pozostaną w ich zespołach kierowniczych. Ten sam model przyjęto dla zespołów komunikacji.

W 2022 r. Kasia Kieli objęła funkcje prezeski i dyrektor zarządzającej Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN. Wcześniej, w latach 2017–2022, kierowała Discovery w regionie EMEA, czyli w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Najważniejszym aktywem Skydance w Polsce pozostaje Grupa TVN.

Skydance uruchomił też program dobrowolnych odejść. Dziennikarze TVN twierdzą nieoficjalnie, że nie obejmuje on polskiego rynku. Koncern tego nie potwierdził.

Europa: Georgiou odejdzie w przyszłym roku

Andrew Georgiou poprowadzi region Europy i Afryki tylko przez okres przejściowy. W przyszłym roku obejmie nową funkcję poza firmą. Według memo zgodził się pomóc w zmianach do czasu odejścia, a koncern szuka jego następcy. W regionie zmienia się podział obowiązków:

Alessandro Araimo (dyrektor zarządzający na Europę Południową) do Włoch, Hiszpanii i Francji dołącza Turcję i Afrykę;

Qaisar Rafique (EVP ds. rozwoju komercyjnego) odpowiada za całą dystrybucję i rozwój biznesu w Europie oraz nadzoruje Europę Środkowo-Wschodnią bez Polski;

Reemah Sakaan przejmuje biznes rozrywkowy w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nadal kieruje też brytyjskim Channel 5;

Christina Sulebakk dalej kieruje krajami nordyckimi, Beneluksem oraz Niemcami, Austrią i Szwajcarią.

Leah Hooper, regionalna szefowa streamingu w Europie, wraca w styczniu z urlopu macierzyńskiego i ma raportować do Perrette’a.

Zespół globalny i wakat w Pluto TV

Wcześniej Perrette ogłosił, że będą mu podlegać Jay Askinasi (reklama), Ray Hopkins (dystrybucja) i David Decker (sprzedaż treści). Teraz do tego grona dołączają:

Jeff Cusson , EVP i szef komunikacji Skydance DTC. Będzie raportował m.in. do Perrette’a i do Mel Zukerman, dyrektor komunikacji Skydance;

, EVP i szef komunikacji Skydance DTC. Będzie raportował m.in. do Perrette’a i do Mel Zukerman, dyrektor komunikacji Skydance; Shauna Spenley , CMO (dyrektor marketingu) globalnego DTC. Zakres jej obowiązków rozszerzono o marketing międzynarodowej telewizji;

, CMO (dyrektor marketingu) globalnego DTC. Zakres jej obowiązków rozszerzono o marketing międzynarodowej telewizji; Trey Turner , nowy COO (dyrektor operacyjny) ds. międzynarodowych. Zachowuje obowiązki w pionie finansów;

, nowy COO (dyrektor operacyjny) ds. międzynarodowych. Zachowuje obowiązki w pionie finansów; Josh Walker , COO i zarazem CFO (dyrektor finansowy) DTC. Odpowiada m.in. za strategię biznesową i contentową, zakupy treści, ceny oraz podcasty;

, COO i zarazem CFO (dyrektor finansowy) DTC. Odpowiada m.in. za strategię biznesową i contentową, zakupy treści, ceny oraz podcasty; Liz Wright, CFO segmentu Skydance TV, czyli CBS i globalnego biznesu kanałów telewizyjnych.

Wakat dotyczy Pluto TV, darmowej platformy streamingowej finansowanej z reklam. Perrette pisze o niej „Pluto/AVOD”, gdzie AVOD (advertising video on demand) oznacza wideo na żądanie finansowane z reklam. Według memo to „duży i ważny biznes”, który potrzebuje osobnego szefa. Skydance będzie go szukać wśród kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych. Do czasu wyboru zespół Pluto TV (Olivier Jollet, Will Gurman i Kevin Kroll) będzie podlegał tymczasowo Walkerowi i Perrette’owi.

Perrette napisał też, że telewizja i streaming mają dziś więcej punktów styku niż kiedykolwiek. Jako nadrzędny cel wskazał interes całego Skydance, „nie poszczególnych jednostek, krajów czy innych agend”.

Źródła: Variety