Jak pisać posty na Linkedin?

Linkedin to portal, który zyskuje coraz większą popularność. W tym biznesowym miejscu zgromadziło się już ponad 6 milionów Polaków! Nic dziwnego, że wielu z nich szuka informacji o tym, jak pisać posty na swoim profilu, bo to może przyczynić się do sukcesów w postaci znalezienia nowej pracy czy też klientów dla swojego biznesu. Ktoś, kto nie był nigdy na Linkedin, nie śledził tablicy – miejsca, gdzie wyświetlają się posty, może nie być świadomym tego, jak powinien wyglądać wpis w biznesowym medium społecznościowym.

Tajniki Linkedin

Warto zapoznać się z tajnikami tworzenia treści na LinkedIn, bo ta umiejętność już jest bardzo cenna, a w przyszłości będzie jeszcze zyskiwać na znaczeniu. Dlatego warto zastanowić się nad szkoleniem Linkedin online, które pomoże w opanowaniu tej umiejętności.

Od czego zacząć pisanie postu?

Podobnie jak w przypadku gry w szachy, również przy pisaniu postów na Linkedin mówimy o mocnym otwarciu. To początek naszej publikacji zadecyduje, czy użytkownicy będą nią nadal zainteresowani, czy też przesuną palcem po ekranie smartfona szukając dla siebie innych, ciekawszych pomysłów. Najlepiej zacząć więc od czegoś intrygującego. Unikajmy jednak „clickbaitów”, czyli krzykliwych opisów znanych nam z plotkarskich portali czy mediów informacyjnych. Linkedin to miejsce biznesowe i na pewno nie jest dobrym pomysłem zaczynanie swojej publikacji od wywoływania sensacji wśród użytkowników, chyba że naszym celem jest sprowokowanie ożywionej dyskusji na granicy awantury. Z drugiej strony, początek postu nie może być nudny, bo wtedy taka publikacja nie zainteresuje użytkowników, co sprawi, że nasz trud włożony w jej opracowanie pójdzie na marne. Najlepiej więc znaleźć równowagę pomiędzy krzykliwym tytułem a nudnym początkiem.

Rozwinięcie postu i znaczenie szkolenia Linkedin online

Rozwinięcie postu też musi być interesujące, bo inaczej stracimy uwagę czytelnika. Zadbajmy o to, żeby pozostał on na naszej publikacji stosując odpowiednie słowa i historie, które użytkownik może sam znać ze swojego życia lub takie, które mogą łatwo połączyć się z życiem zawodowym. W tym profesjonalnym miejscu każda publikacja powinna zawierać choć wzmiankę o pracy czy biznesie, bo w przeciwnym wypadku może zostać uznana za niewartą uwagi lub godną umieszczenia, ale raczej w innym portalu społecznościowym.

Co jeszcze warto dodać do postu?

Kończąc publikację, warto zadać użytkownikom pytanie, które skłoni do refleksji oraz wywoła komentarze, bo to właśnie one są nośnikiem zasięgu. Inaczej mówiąc, od liczby komentarzy w dużej mierze zależy to, ile osób trafi nasz post, a w konsekwencji ilu potencjalnych klientów może przekonać się do tego, by zacząć z nami współpracę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutecznego korzystania z Linkedin, polecamy Szkolenie Linkedin .

Jak odnieść sukces na Linkedin?

Nauka pisania postów nie należy do łatwych. Potrzeba sporo wytrwałości i zaangażowania, by proces był skuteczny. Ważne też jest wypracowanie w sobie nawyku, dzięki któremu codziennie będziemy pisać. To ważne zwłaszcza na początku, kiedy nie jesteśmy jeszcze znani na LinkedIn. Istotne, by co dzień pokazywać swoją twarz czytelnikom, którzy z biegiem czasu zaczną zadawać sobie pytanie “co mogę u niego zakupić?” To pierwszy krok do zawodowego sukcesu. By nauka była łatwiejsza, opłaca się zainwestować w szkolenie z LinkedIn, które z pewnością zaowocuje lepszymi rezultatami i krótszym czasem oczekiwania na wyniki.