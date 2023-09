iPhone15 Pro Max. Czym zaskakuje najwyższa wersja nowego iPhona?

Choć wiele osób decyduje się na zakup iPhona w wersji podstawowej, to jednak warto rozważyć jego najbardziej rozwiniętą wersję czyli iPhone15 Pro Max. To wiele nowych udogodnień dla użytkowników, lepsza wydajność telefonu, profesjonalna jakość zdjęć czy pojemna pamięć. Czego jeszcze można oczekiwać od wersji Pro Max?

Solidne wykonanie i elegancki wygląd

iPhone15 w najwyższej wersji to przede wszystkim lepsza trwałość, solidność urządzenia i odporność na uszkodzenia. Wszystko to dzięki obudowie wykonanej z tytanu lotniczego. Co więcej, przód urządzenia posiada powłokę Ceramic Shield, co chroni szybkę przed pękaniem. Na pochwałę zasługuje też odświeżony wygląd urządzenia. Najnowszy iPhone to cieńsze ramki i profilowane krawędzie, dzięki czemu 6’7 calowy ekran wydaje się jeszcze większy. Mimo stosunkowo dużego rozmiaru, telefon jest poręczny, smukły i elegancki, a dzięki możliwości wyboru spośród kilku kolorów, telefon można spersonalizować według swoich upodobań. Dodatkowo iPhone 15 Pro Max jest najlżejszym iPhonem z serii Pro Max w historii i waży tylko 221 g.

Wygoda użytkowania

W najnowszym iPhonie Apple zainwestował też w kilka udogodnień dla użytkowników. Jedną z nowości jest Przycisk Akcji, któremu każdy użytkownik może przypisać wybraną przez siebie funkcję i tym samym zyskać łatwy dostęp do zdjęć, najczęściej wybieranych numerów, mediów społecznościowych czy innej ulubionej funkcji. W iPhonie15 Pro Max zachowano Dynamiczną Wyspę z interaktywnymi powiadomieniami, a także ulokowany na górze ekranu aparat do selfie i czytnik Face ID. Na wygodę użytkowania iPhona15 Pro Max wpływa też łącze USB-C, które ułatwi ładowanie czy przesyłanie danych między urządzeniami oraz wydajna, kobaltowa bateria, która wytrzymuje aż 29 godzin odtwarzania wideo oraz 95 godzin słuchania muzyki.

Wysoka wydajność i pojemna pamięć

To co wyróżnia iPhone15 Pro Max od innych modeli iPhone15 to przede wszystkim zastosowanie nowego procesora Apple A17 Pro, który zapewnia wzrost wydajności o co najmniej 10% oraz zmniejsza pobór energii. Dodatkowo nowy iPhone wykorzystuje sztuczną inteligencję w różnych aplikacjach i usługach, takich jak np. rozpoznanie gestów, twarzy czy głosu. Na uwagę zasługuje też ultraszerokopasmowy chip Ultra Wideband drugiej generacji, który umożliwia szybki przesył danych. Ogromną zaletą telefonu Pro Max jest też wbudowana pamięć od 256 GB na start z możliwością zwiększenia pamięci do nawet 1 TB. Telefon jest też wyposażony w superszybki interfejs 5G.

Zdjęcia w najwyższej rozdzielczości

Osoby niezdecydowane jeszcze na zakup iPhone15 w wersji Pro Max, powinien do tego zachęcić profesjonalny aparat fotograficzny, który pozwoli na wykonanie zdjęć w najwyższej jakości. iPhone 15 Pro Max wyposażony jest w teleobiektyw 3 x 12 MP, a dodatkowo posiada nowy aż 5-krotny zoom, który świetnie sprawdzi się np. do zdjęć portretowych. Ostateczne przybliżenie, jakie można osiągnąć iPhonem 15 Pro Max to 25-krotny zoom cyfrowy. iPhone15 Pro Max to też lepsza jakość filmów dzięki wyświetlaczowi OLED czy możliwości nagrywania w jakości do 4K. iPhone 15 Pro Max został wyposażony w technologię ProMotion z adaptacyjną częstotliwością odświeżania ekranu do 120 hz, a jasność telefonu może osiągać aż 2000 nitów. Rozwiązaniem zarezerwowanym dla modelu Pro Max jest też zawsze włączony wyświetlacz (always-on display).