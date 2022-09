Kampanie Google Ads/Adwords – jakie błędy popełniają początkujący?

Trudno wyobrazić sobie współcześnie skuteczne prowadzenie biznesu bez reklamowania się w sieci. Tak naprawdę reklama w internecie to teraz największa gałąź związana ogólnie z branżą reklamową. Trzeba jednak wiedzieć, w jaki sposób prowadzić swoje kampanie, chociażby dzięki takim popularnym narzędziom, jak Google AdWords. Osoby początkujące często popełniają sporo błędów i mówiąc potocznym językiem, przepalają pieniądze na reklamę. Okazuje się, że środki inwestowane w reklamowanie się nie przynoszą bowiem żadnego zwrotu. Jak zatem uniknąć takich błędów? Poniżej kilka podpowiedzi i wskazówek dla osób zainteresowanych tym tematem.

Najczęstsze błędy podczas korzystania z Google AdWords

Prowadząc swój sklep w internecie, szczególnie na początku działalności, może pojawić się pokusa, aby wiele rzeczy robić samodzielnie i nie korzystać z fachowej wiedzy specjalistów. Niestety to błąd, szczególnie dotkliwy w sytuacji, gdy chodzi o reklamę. Osoby początkujące nie wiedzą bowiem, jak obsługiwać panel Google AdWords. Z jednej strony wydaje się, że wszystko tam jest intuicyjne, trzeba jednak wiedzieć, jak projektować kampanię i na co zwrócić uwagę. Sporym błędem jest między innymi zdanie się na pełną automatyzację. Niestety reklamami trzeba zarządzać, bo tylko wtedy kampanie mają sens. Przynoszą dużo większy zwrot z inwestycji, dlatego lepiej pozostawić to zadanie specjalistom i zdać się na fachową wiedzę.

Zły dobór słów i fraz kluczowych

Jeden z częstych błędów to zły dobór słów kluczowych oraz fraz kluczowych, na które będą pozycjonowanej strony. Dodatkowo sporo osób nie określa również listy słów i fraz wykluczających, co również jest istotne. Odpowiedni dobór słów kluczowych jest najważniejszy, bo dzięki temu nasza strona z ofertą pojawia się w wyszukiwarce wtedy, gdy użytkownicy wpiszą dane hasło. Należy bardzo dokładnie przeanalizować potencjał sprzedażowy różnych słów kluczowych, co również trudno zrobić we własnym zakresie, jeżeli nie posiada się na ten temat wiedzy oraz doświadczenia. To właśnie robią specjaliści, którzy do tego etapu projektowania kampanii przykładają naprawdę bardzo dużo uwagi. Dzięki temu mogą wybrać listę najlepszych słów kluczowych, dzięki którym pozycjonowanie strony będzie sensowne. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że korzystanie z takich narzędzi, jak na przykład planer słów kluczowych, to również dobra opcja. W ten sposób można zoptymalizować kampanię, dzięki czemu użytkownicy będą trafiali na stronę po wpisaniu wielu różnych haseł.

Testowanie stawek

Nikt nie ma nieograniczonego budżetu na reklamę. Nawet jeżeli poświęca się na to sporo tysięcy złotych, warto zrobić to dobrze, aby mieć jak najwyższy współczynnik konwersji. Osoby stawiające swoje pierwsze kroki w kampaniach Google AdWords, bardzo często w zły sposób dysponują kwotami przeznaczonymi na ten cel. Nie testują różnych rozwiązań, przez co pieniądze na kampanię ulatują bardzo szybko, a efekty są mierne.