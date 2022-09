Odzież reklamowa — dlaczego warto w nią zainwestować?

Przedsiębiorcy szukają skutecznych metod reklamowania swoich produktów i usług. Współczesna technologia umożliwia im dotarcie do milionów odbiorców za pośrednictwem komputera czy telefonu, jednak wyświetlana reklama nie powoduje przywiązania klienta do marki i nie zachęca do polecania firmy znajomym. Odzież reklamowa z logo to znakomity sposób na reklamę, ponieważ budzi pozytywne emocje. Sprawdź, jakie ubrania możesz zamówić w drukarni i jak użyć ich jako nośnika reklamy.

Jaką odzież reklamową mamy do wyboru?

Takie technologie druku jak sitodruk, druk cyfrowy, haft komputerowy czy sublimacja pozwalają na znakowanie materiałów z włókien bawełny, lnu, a także syntetycznych, na przykład poliestru wykorzystywanego do produkcji wytrzymałej odzieży turystycznej i sportowej.

Dobierając odpowiednią metodę nanoszenia grafik na tkaninę można stworzyć całą kolekcję ubrań z logo firmowym. Najpopularniejsze są T-shirty i bluzy, powodzeniem cieszą się także czapki z daszkiem, kurtki, polary. Producenci odzieży reklamowej oferują także koszulki polo, eleganckie koszule i swetry, a także typową odzież roboczą: kombinezony, kamizelki ostrzegawcze, spodnie typu ogrodniczki, kurtki i bluzy odporne na różne czynniki zewnętrzne.

Jak widać, możliwości są nieograniczone i każda firma może zdecydować się na zamówienie odzieży reklamowej z własnym logo w wielu kolorach, wzorach, rozmiarach, z tkanin naturalnych i syntetycznych.

Odzież reklamowa jako upominek dla klientów

Odzież reklamową z nadrukiem wykorzystać można jako element nagradzania zaufanych klientów lub sposób na zwrócenie uwagi potencjalnych odbiorców usług i produktów. Efektownie zadrukowana koszulka, kurtka czy polar nadają się na prezent.

Można wręczyć ubranie podpisując kontrakt, dodać do podarunku świątecznego, rozdać na targach, konferencji czy rodzinnym festynie. W ten sposób zyskuje się uwagę, ale także przywiązuje klienta do swojej firmy w sposób pozytywny, budzący dobre skojarzenia.

Jeśli odzież reklamowa z logo jest trwała, estetyczna i uniwersalna, na pewno będzie wykorzystana w odpowiedni sposób, czyli noszona. Logo lub nazwa firmy będą widoczne w środowisku klienta i przyciągną kolejnych zainteresowanych usługami albo produktami.

Zwiększenie wiarygodności i poprawa wizerunku firmy

Firmowa odzież reklamowa nie tylko ucieszy klientów, ale także poprawi wizerunek przedsiębiorstwa. Ponieważ zawsze liczy się pierwsze wrażenie, to pracownik mający kontakt z klientem nierzadko jest najważniejszą wizytówką firmy, a o jego profesjonalizmie świadczy nie tylko wiedza, ale także schludny strój.

Jeśli wyposażysz swoich pracowników w koszule, T-shirty, kamizelki czy fartuchy z logo, odzież reklamowa będzie wpływać na postrzeganie całej marki. Ubranie z logo z łatwością można dopasować do warunków pracy. Dyskretnie umieszczona grafika będzie korzystnie wpływać na pamięć klienta, ale także ułatwi odróżnienie pracownika od osób, które pracownikami nie są.

Tym samym odzież ułatwia klientom szukanie pomocy, wskazuje, z kim warto porozmawiać o ofercie czy współpracy. Gość firmy wie natychmiast, z kim rozmawia i ma większe zaufanie do osoby w firmowym ubraniu. Odzież firmowa to także prestiż, oznaka profesjonalizmu, rzetelności i solidności.

Darmowa reklama firmy

Korzyści z odzieży reklamowej czerpią wszyscy – osoba, która ją nosi i firma, której logo znajduje się na koszulce, kurtce czy czapce. Wręczając ubranie ze swoim logo, zyskujesz sprzymierzeńca w walce o klientów.

Gdy pracownicy i klienci otrzymają estetyczne ubranie, z pewnością chętnie będą je nosić nie tylko po domu, ale także na zakupy, spacer, weekend z rodziną, a wtedy nazwa Twojej firmy będzie widoczna w najróżniejszych miejscach: w centrum handlowym, w kinie, w parku, w autobusie. Nie musisz dodatkowo za to płacić, nie musisz rozwieszać plakatów czy emitować reklam w radio!

Odzież firmowa to zdecydowanie opcja dla praktycznych, oszczędnych i pragmatycznych przedsiębiorstw, które chcą zbudować obraz solidnej marki przyjaznej klientom i pracownikom.

