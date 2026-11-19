13 listopada OpenAI uruchomiło w USA ChatGPT Wallet. Dzięki tej funkcji agenci ChatGPT płacą za zakupy w imieniu użytkownika; na start dostęp ma ograniczona grupa abonentów ChatGPT Pro. Wcześniej, 4 listopada, Google zaczął udostępniać w Kanadzie zakupy bezpośrednio w AI Mode i aplikacji Gemini. Walmart zapowiedział osobne profile dla agentów z limitami wydatków, a Amazon zablokował agenta Muse firmy Meta. Według Bain & Company 24 proc. amerykańskich kupujących w internecie planuje zacząć świąteczne zakupy od platformy AI. W badaniu Okty tylko 31 proc. ankietowanych pozwoliłoby agentowi sfinalizować zakup bez sprawdzenia.

ChatGPT Wallet: agent płaci, ale każdy zakup zatwierdza użytkownik

Portfel działa tylko w rozmowach z „dots”, czyli osobistymi agentami OpenAI. Agenci to programy, które w imieniu użytkownika szukają produktów, porównują oferty i finalizują zakup. Na początek z portfela może korzystać ograniczona grupa amerykańskich abonentów ChatGPT Pro, którzy mają co najmniej 18 lat i kartę Visa, Mastercard lub American Express wydaną w USA. Kartę dodaje się raz. Przed każdą transakcją użytkownik sprawdza produkty, kwotę i wybraną kartę, a potem potwierdza zakup np. Face ID albo odciskiem palca.

Ani agent, ani sklep nie widzą prawdziwych danych karty. Płatność idzie przez token, czyli zastępczy numer karty. Sklep dostaje od agenta adres dostawy i dane kontaktowe. Według OpenAI klient zachowuje punkty lojalnościowe karty i prawo do reklamowania transakcji. Firma zapowiada, że w przyszłości użytkownik ustawi limity wydatków, kategorie produktów albo przedziały czasowe, w których agent będzie kupował bardziej samodzielnie. Razem z portfelem OpenAI opublikowało Commerce Partner Playbook, czyli poradnik dla sklepów, które chcą obsługiwać klientów korzystających z agentów.

Na start ChatGPT Wallet działa tylko w USA. W Polsce od maja 2026 r. jest dostępna aplikacja Allegro w ChatGPT, która wyszukuje oferty, ale zamówienie i płatność odbywają się w serwisie Allegro.

Google: zakupy w AI Mode i Gemini, na początek w Kanadzie

Rozwiązanie Google opiera się na Universal Commerce Protocol (UCP). To otwarty standard przedstawiony wcześniej w tym roku, dzięki któremu agenci, sklepy i operatorzy płatności mają się porozumiewać bez budowania osobnej integracji dla każdego połączenia. Od 4 listopada Google stopniowo udostępnia w Kanadzie zakupy bezpośrednio w AI Mode wyszukiwarki i w aplikacji Gemini. Na liście sprzedawców są m.in. lululemon, Shoppers Drug Mart, Simons i wybrani sprzedawcy z platformy Shopify. Klient płaci przez Google Pay danymi zapisanymi w Google Wallet, a sprzedawcą formalnie pozostaje sklep.

Od 2027 r. Google chce udostępnić uproszczoną integrację z UCP w Merchant Center, czyli panelu, w którym sklepy zarządzają ofertami wyświetlanymi w Google. W najbliższych miesiącach mają dojść m.in. punkty z programów lojalnościowych. Według badania Google 59 proc. kupujących w Kanadzie planuje w tym sezonie korzystać z narzędzi AI przy świątecznych zakupach.

Walmart zapowiada zasady dla agentów, Amazon blokuje Muse

21 października Walmart zapowiedział trzy rozwiązania. Pierwsze to Agent Profiles: każdy agent ma dostać osobny profil na koncie klienta, żeby jego zakupy były widoczne oddzielnie. Domyślnie klient ma zatwierdzać każdy zakup, ale będzie mógł też pozwolić agentowi wydawać do ustalonego limitu. Walmart podał przykładowe limity 50, 100 i 200 dol. Zastrzegł przy tym, że nawet w ramach limitu może poprosić o dodatkowe zatwierdzenie. Według zapowiedzi z 21 października profile ruszą „w ciągu miesiąca”.

Drugie rozwiązanie to Walmart Agent Gateway, bramka oparta na MCP (Model Context Protocol), czyli standardzie łączenia modeli AI z zewnętrznymi usługami. Ma wystartować w wersji beta dla firm i programistów. Trzecie to regulamin dla agentów. Agenci nie dostają danych kart płatniczych, nie mogą zmieniać metod płatności i mają korzystać tylko z informacji potrzebnych do zadania. Ci, którzy złamią zasady, zostaną zablokowani. Walmart deklaruje też, że agent widzi te same ceny co człowiek. Już teraz sieć sprzedaje przez Muse, ChatGPT i Gemini.

Amazon wybrał odwrotną strategię. Meta uruchomiła Muse na początku września. Ten osobisty agent AI płaci jednorazową kartą generowaną przez Link by Stripe, a według TechCrunch ma ponad 10 mln użytkowników, dla których zakupy są jedną z głównych czynności w aplikacji. We wrześniu 2026 r. Amazon zablokował zakupy przez Muse w Amazon.com. Użytkownicy zobaczyli komunikat, że dalszy dostęp nieautoryzowanego agenta narusza warunki korzystania z serwisu. Amazon twierdzi, że wcześniej prosił Meta, by wyłączyła jego sklep z działania Muse. Rzecznik firmy powiedział, że aplikacje kupujące w imieniu klientów powinny działać jawnie i szanować decyzje usługodawców, czy chcą w tym uczestniczyć. Według nieoficjalnych doniesień Amazonowi przeszkadza, że Muse nie ujawnia, że jest agentem, i że stwarza ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa danych klientów. Meta zapewniała w zapowiedzi Muse, że agent nie widzi haseł ani metod płatności, bo dane logowania trafiają do zabezpieczonego magazynu, z którego korzysta bez ich odczytywania.

Klienci planują zaczynać od AI, ale zakupów bez kontroli jej nie powierzają

Bain & Company opublikował 3 września prognozę świąteczną. Wynika z niej, że 24 proc. amerykańskich kupujących w internecie planuje zacząć świąteczne zakupy na platformie AI, takiej jak ChatGPT, Gemini czy Claude. Rok wcześniej takich osób było 17 proc. Od stron sklepów i marek zamierza zacząć 60 proc. (rok wcześniej 51 proc.), a dodatkowe 13 proc. planuje korzystać na tych stronach z agentów AI sprzedawców. Bain ankietował ponad 1,1 tys. konsumentów. Firma prognozuje, że sprzedaż detaliczna w USA w listopadzie i grudniu po raz pierwszy przekroczy 1 bln dol.

Granicę zaufania pokazuje badanie amerykańskiej firmy Okta, która zajmuje się zarządzaniem tożsamością i dostępem (Customer Identity Trends Report 2026). Tylko 31 proc. ankietowanych uznało za bardzo lub raczej prawdopodobne, że pozwoli agentowi sfinalizować zakup bez sprawdzenia. 67 proc. uważa to za mało prawdopodobne, a 41 proc. wyklucza taką możliwość. Wśród osób, które wcześnie sięgają po nowe technologie, na zakup bez kontroli zgodziłoby się 62 proc.

Ruch z narzędzi AI już teraz dobrze sprzedaje. Według Adobe Digital Insights we wrześniu 2026 r. osoby, które trafiły do amerykańskich sklepów internetowych z narzędzi AI, kupowały o 90 proc. częściej niż przychodzące z innych kanałów. To najwyższy wynik w pomiarach Adobe. W sierpniu 2025 r. konwersja, czyli odsetek wizyt zakończonych zakupem, była w tym kanale o 9 proc. niższa niż w pozostałych.

Marketerzy na razie skupiają się na tym, żeby AI w ogóle znalazła ich marki. W ankiecie Gartnera wśród szefów marketingu 61 proc. przyznało, że dostosowało treści oraz SEO/AEO (optymalizację pod wyszukiwarki i silniki odpowiedzi AI), żeby maszyny lepiej je rozumiały. 39 proc. przygotowało informacje o produktach, cenach lub ofertach pod decyzje agentów, a tylko 30 proc. zaprojektowało interfejsy lub procesy dla transakcji wykonywanych przez agentów.

Na razie małe kwoty, a w tle ryzyko dla reklam Amazona

eMarketer szacuje, że w 2026 r. sprzedaż detaliczna w amerykańskim e-commerce zrealizowana od początku do końca przez agentów wyniesie 1,44 mld dol. W 2027 r. ma wzrosnąć do 1,59 mld dol., a w 2028 r. do 1,76 mld dol.

Dla dużych platform stawką są też przychody z reklamy. Według Enders Analysis Amazon miał w III kw. 2026 r. 68,5 mld dol. sprzedaży netto w sklepach internetowych, 46,5 mld dol. z usług dla sprzedawców zewnętrznych i 20 mld dol. z usług reklamowych. Część przychodów reklamowych Amazon czerpie z retail media, czyli płatnych pozycji produktów w wynikach wyszukiwania sklepu. Jeśli produkt wybiera agent, klient może tych reklam w ogóle nie zobaczyć.

Źródła: OpenAI, GeekWire, Engadget