Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny nałożył na Allegro łącznie 54 728 000 zł kar za akcję „Sadzimy drzewa za odbiór przesyłek w Allegro One”. Urząd poinformował o tym 18 listopada 2026 r. i uznał akcję za greenwashing, czyli marketing, który wprowadza konsumentów w błąd co do wpływu usługi na środowisko. Spółka obiecywała drzewo za każde 10 odebranych paczek. Według urzędu liczbę nasadzeń ustalała jednak według prognoz z poprzedniego roku, a części deklarowanych drzew w ogóle nie posadziła. Decyzja nie jest prawomocna i Allegro może odwołać się do sądu.

Prezes UOKiK uznał dwie praktyki Allegro za naruszające zbiorowe interesy konsumentów, czyli godzące w ogół klientów, a nie tylko w pojedyncze osoby. Za każdą z nich wymierzył osobną karę:

Zakwestionowana praktyka Kara Sugerowanie, że wybór dostawy Allegro One i odebranie 10 przesyłek oznacza posadzenie jednego nowego drzewa 29 852 000 zł Niewystarczające informowanie o dodatkowych warunkach, od których zależało posadzenie lub przypisanie drzewa, w tym o obowiązku złożenia dedykacji 24 876 000 zł Łącznie 54 728 000 zł

Allegro One to marka własnych usług dostawczych Allegro. Akcja obejmowała przesyłki z zakupami na Allegro odebrane z automatów paczkowych One Box i z punktów One Punkt.

Drzewa zaplanowane, zanim klient zebrał paczki

Allegro reklamowało akcję hasłami: „Za każde 10 przesyłek zasadzimy drzewo z dedykacją w Twoim Imieniu!” oraz „Zasadzimy kolejne drzewo za X przesyłek”. UOKiK uważa, że taki przekaz łączył wybór sposobu dostawy z korzyścią dla środowiska. Klient mógł więc wybierać Allegro One w przekonaniu, że w ten sposób przyczynia się do posadzenia drzewa, a licznik paczek dodatkowo zachęcał go, by korzystał z tej dostawy ponownie.

Według ustaleń urzędu o liczbie nasadzeń decydował plan, który spółka przygotowywała rok wcześniej na podstawie własnych szacunków. Zebranie dziesiątej paczki nie mogło więc wpłynąć na decyzję podjętą wcześniej. Zdarzało się też, że klientowi przypisywano drzewo, które już rosło.

– Jeżeli konsument słyszy: odbierz 10 przesyłek, a posadzimy drzewo, ma prawo rozumieć to dosłownie. Tymczasem liczba nasadzeń opierała się na wcześniejszych planach spółki, część drzew była już wcześniej posadzona, a kilku milionów drzew – ponad połowy deklarowanych przez Allegro – nie posadzono w ogóle – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Dokładnych liczb nie da się sprawdzić: w jawnej wersji decyzji zasłonięto dane o tym, ile kompletów przesyłek odebrali klienci i ile drzew rzeczywiście posadzono.

Bez dedykacji nie było drzewa

Druga kara dotyczy warunków akcji. Klient musiał odebrać 10 przesyłek w jednym roku kalendarzowym, bo licznik zerował się 1 stycznia. Od stycznia 2024 r. drzewo sadzono lub przypisywano tylko wtedy, gdy uczestnik wpisał dedykację. Regulamin akcji na 2025 r. dawał na to 30 dni od powiadomienia o odebraniu dziesiątej paczki i wprost uzależniał nasadzenie od przekazania dedykacji.

Już przy stawianiu zarzutów w lipcu 2025 r. UOKiK zwracał uwagę, że o nowym warunku Allegro poinformowało tylko raz, w grudniowym mailu, jednym z wielu świątecznych komunikatów marketingowych. Według urzędu spółka nie przypominała o tym obowiązku i nie umieściła informacji w aplikacji ani przy odbiorze paczek.

Do tego formularz dedykacji często nie działał. Między 6 marca a 25 listopada 2024 r. był niedostępny łącznie przez 264 dni. Według UOKiK klienci nie byli informowani, że funkcja może zostać czasowo zawieszona, ani kiedy znów zadziała. Urząd ocenia, że przy tak długich przerwach część uczestników mogła zapomnieć o dedykacji albo z niej zrezygnować, przez co obiecane drzewo mogło w ogóle nie powstać. W komunikacie o decyzji urząd przytacza wpisy z forum społeczności Allegro. Jeden z użytkowników podejrzewał, że dedykacje to „jedna wielka ściema”.

Stanowisko Allegro i dalsze kroki

Według decyzji Allegro w trakcie postępowania broniło swoich prognoz. Twierdziło, że uwzględniały one aktywność kupujących, a pomyłki w szacunkach spółka wyrównywała w następnych sezonach. Planowanie nasadzeń z wyprzedzeniem uzasadniała sezonowością prac i czasem potrzebnym na ustalenia z nadleśnictwami. W stanowisku końcowym, złożonym 13 października 2026 r., spółka nadal zaprzeczała, że stosowała zarzucane praktyki. Wnosiła o decyzję zobowiązującą, czyli zakończenie sprawy przyjęciem zobowiązań zaproponowanych przez firmę. Gdyby to nie było możliwe, prosiła o odstąpienie od kary albo o jej minimalny wymiar.

Z decyzji wynika, że obu zakwestionowanych praktyk Allegro zaprzestało 12 sierpnia 2025 r. Akcję zakończyło z ostatnim dniem 2025 r. W komunikacie o jej zakończeniu Allegro zapowiedziało, że:

drzewa nazwane lub zadedykowane przez uczestników będą widoczne w zakładce Allegro One do końca 2026 r.;

w grudniu 2026 r. uczestnicy dostaną mailem listę drzew ze swoją nazwą lub dedykacją;

w 2026 r. sfinansuje, we współpracy z Lasami Państwowymi, posadzenie około 1 mln drzewek, niezależnie od liczby odebranych przesyłek.

Na odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) spółka ma miesiąc, licząc od dnia doręczenia decyzji. Jeśli rozstrzygnięcie się uprawomocni, Allegro będzie mieć dwa tygodnie na opublikowanie oświadczeń w serwisie, w aplikacji oraz na swoich kontach na Facebooku, Instagramie i X. Komunikat na stronie głównej i w aplikacji oraz przypięte wpisy w mediach społecznościowych mają pozostać widoczne przez trzy miesiące.

Greenwashing w działaniach UOKiK i w przepisach

Zarzuty wobec Allegro UOKiK ogłosił 29 lipca 2025 r., razem z zarzutami dla DHL eCommerce Poland, DPD Polska i InPost. Za każdą zakwestionowaną praktykę firmom grozi kara do 10 proc. obrotu. O kolejnych zarzutach w sprawach greenwashingu, dla Bolta, Tchibo, Zary oraz L’Oréal Polska, urząd informował w styczniu i we wrześniu 2026 r.

Urząd zwraca uwagę, że polscy konsumenci szczególnie ufają ekologicznym deklaracjom. W badaniu Komisji Europejskiej Consumer Conditions Survey 2025 43 proc. Polaków deklarowało, że wpływ towaru lub usługi na środowisko miał znaczenie przy ich wyborze. 54 proc. uważało większość deklaracji środowiskowych za wiarygodne, wobec średniej unijnej 50 proc.

Przepisy, które wprost wymieniają zakazane praktyki greenwashingu, wejdą w Polsce w życie 27 września 2027 r. Wdrażają one unijną dyrektywę o wzmocnieniu pozycji konsumentów na rzecz transformacji ekologicznej, tzw. EmpCo. Prezes UOKiK zastrzega, że brak tych przepisów nie oznacza przyzwolenia na pseudoekologiczny marketing. Już dziś ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zakazuje wprowadzania konsumentów w błąd, także deklaracjami o wpływie na środowisko. Na jej podstawie zapadła decyzja wobec Allegro.

Źródła: UOKiK, Allegro