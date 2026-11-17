Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zgodziła się, by programy Telewizja WP i Kabaret TV nadawała spółka WP Telewizja zamiast Wirtualnej Polski Media. Decyzję podjęto na posiedzeniu 17 listopada. Właściciel się nie zmienia: Wirtualna Polska Media wydzieliła swój biznes telewizyjny do spółki zależnej, w której ma wszystkie udziały. Według Wirtualnej Polski zmiana jest formalna i nie wpływa na ramówkę ani produkcję programów.

Co postanowiła KRRiT

W komunikacie po posiedzeniu KRRiT podała, że pozytywnie rozpatrzyła wniosek o przeniesienie uprawnień do rozpowszechniania programów „WP” i „Kabarety.TV” ze spółki Wirtualna Polska Media na spółkę WP Telewizja. Rada wyraziła też zgodę na zmianę podmiotu, który rozpowszechnia oba programy. Koncesja to wydawane przez KRRiT zezwolenie na nadawanie programu. Przeniesienie wynikających z niej uprawnień na inną spółkę wymaga zgody regulatora.

Regulator zajmował się już tą sprawą wcześniej. 9 lipca rozpatrywał wniosek Wirtualnej Polski Media o zgodę na przeniesienie uprawnień z koncesji na program „WP”. Wniosek wiązał się wtedy z planowanym podziałem spółki. 19 października KRRiT zgodziła się na przejście uprawnień do programu „Kabaret.tv” na WP Telewizję.

Jak wydzielono telewizję

21 października nadzwyczajne walne zgromadzenie Wirtualnej Polski Media zdecydowało o podziale przez wyodrębnienie. To tryb z Kodeksu spółek handlowych, w którym część majątku spółki trafia do nowej spółki, a jej udziały obejmuje spółka dzielona. Tego samego dnia Wirtualna Polska Media zawiązała WP Telewizję. Sąd wpisał nową spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 2 listopada.

Do WP Telewizji przeszła zorganizowana część przedsiębiorstwa, czyli Wydział WP Telewizja, w zamian za udziały w kapitale zakładowym. W piśmie do sądu spółka podała, że z dniem wpisu do rejestru przechodzą na nią także prawa z koncesji, „co do których Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie”.

WP Telewizja ma 5 tys. zł kapitału zakładowego, a jej jedynym wspólnikiem jest Wirtualna Polska Media. W dniu wpisu do KRS spółka nie miała rady nadzorczej, a jej zarząd był jednoosobowy. Prezesem został Marcin Gotkiewicz, dyrektor biura prawnego Wirtualnej Polski Holding i prokurent Wirtualnej Polski Media.

Dlaczego grupa przenosi kanały

We wniosku do KRRiT dotyczącym Telewizji WP Wirtualna Polska Media napisała, że podział służy realizacji strategii rozwoju grupy przez optymalizację zarządczą i prawną działalności telewizyjnej. Według wniosku wydzielenie telewizji do osobnej spółki ma uprościć procesy wewnątrzgrupowe i usamodzielnić ten segment.

Michał Siegieda, rzecznik prasowy i dyrektor komunikacji Wirtualnej Polski Holding, nazwał w lipcu tę zmianę kolejnym etapem porządkowania struktury Grupy WP. Dodał, że w podobny sposób grupa reorganizowała wcześniej m.in. biznes subskrypcyjny skupiony w Audioteka Group. – Zmiana ma charakter wyłącznie formalny i korporacyjny. Nie wpływa na ramówkę, produkcję ani sposób przygotowywania programów – zapewniał. Według niego Telewizję WP nadal będzie tworzył ten sam zespół.

Grupa planowała przeprowadzić zmianę 1 września 2026 r. Zastrzegała jednak, że termin zależy od zarejestrowania podziału i nowej spółki w sądzie. Ostatecznie WP Telewizja trafiła do KRS 2 listopada.

Jakie kanały przejmuje WP Telewizja

Telewizja WP to ogólnopolska stacja uniwersalna, która działa od 2016 r. Należy do ósmego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej (MUX-8), czyli pakietu kanałów odbieranych zwykłą anteną. Można ją oglądać także przez satelitę, w sieciach kablowych, na platformach cyfrowych i w usłudze Pilot WP. W 2025 r. KRRiT przedłużyła koncesję stacji na nadawanie naziemne. Ramówka obejmuje m.in. programy rozrywkowe, dokumentalne i lifestyle’owe, seriale, pasma kabaretowe oraz programy informacyjne i publicystyczne.

Kabaret TV pokazuje przez całą dobę wyłącznie kabarety. Latem 2022 r. działał jako projekt FAST w serwisie Pilot WP. FAST to bezpłatny kanał w internecie finansowany z reklam. Jako kanał telewizyjny Kabaret TV wystartował 2 kwietnia 2024 r. Od początku był dostępny m.in. w dekoderach UPC Polska (Play) i Toya, a później także w Vectrze i Canal+.

W październiku 2026 r. Telewizja WP miała według Nielsen Media średnio 0,48 proc. udziału w oglądalności w grupie wszystkich widzów od 4 lat. Kabaret TV osiągnął 0,15 proc. wobec 0,18 proc. przed rokiem. Dane nie obejmują oglądania poza domem. Kanały telewizyjne to niewielka część segmentu reklamowo-subskrypcyjnego Wirtualnej Polski Holding, który obejmuje głównie serwisy internetowe.

Źródła: KRRiT