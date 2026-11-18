Według badania IAB Polska/PwC AdEx w pierwszej połowie 2026 roku na reklamę internetową w Polsce wydano 5,6 mld zł. To o 8,5 proc., czyli o ponad 430 mln zł, więcej niż rok wcześniej. Wyniki IAB Polska opublikowało 18 listopada. W pierwszym kwartale wydatki wzrosły o 10,6 proc., a w drugim o 6,7 proc. Reklama graficzna dalej traci, a najszybciej rosną wideo i cyfrowa reklama zewnętrzna.

Wzrost wolniejszy niż przed rokiem

IAB Polska mówi o lekkim wyhamowaniu rynku. Jego skalę widać w porównaniu z 2025 rokiem. Po pierwszym półroczu 2025 roku rynek reklamy online był wart 5,1 mld zł, a dynamika wynosiła 17 proc. W drugim kwartale 2025 roku wydatki wzrosły o 15 proc. Cały 2025 rok zamknął się kwotą 10,9 mld zł i wzrostem o 14,6 proc. Był to kolejny rekord badania.

W drugim kwartale 2026 roku dynamika spadła do 6,7 proc. z 10,6 proc. w pierwszym. W pierwszych trzech miesiącach roku rynek wyceniono na 2,57 mld zł, o prawie 250 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Formaty i branże

Struktura rynku zmieniła się niewiele. Najwięcej pieniędzy, prawie 32 proc. wydatków, ponownie trafiło do SEM. W badaniu AdEx oznacza to tekstowe reklamy w wyszukiwarkach i w sieciach kontekstowych, czyli w sieciach wyświetlających reklamy dopasowane do treści stron. Każdy z trzech kolejnych segmentów (ogłoszenia, display i wideo) zebrał 20–22 proc. budżetów.

W podstawowej klasyfikacji AdEx display obejmuje reklamę graficzną bez wideo: banery, billboardy internetowe, formy wyświetlane nad treścią strony i sponsoring. Wideo to m.in. reklamy emitowane przed materiałami wideo w internecie, w ich trakcie lub po nich.

Display spada od początku roku. W pierwszym kwartale 2026 roku stracił 2 proc. rok do roku, a wideo urosło o 20 proc. W efekcie oba segmenty miały prawie taki sam udział, a ogłoszenia przesunęły się z trzeciego na drugie miejsce w rankingu formatów. Według IAB Polska w drugim kwartale wydatki na reklamę graficzną spadały dalej. Spadek pogłębiło wyhamowanie wydatków w mediach społecznościowych. Mniej wydawano też na e-mail marketing. Pozostałe formaty utrzymały dwucyfrowe tempo wzrostu, a najszybciej rosły wideo i DOOH, czyli cyfrowa reklama zewnętrzna na ekranach w przestrzeni publicznej. Organizacja nie ujawniła dokładnych dynamik poszczególnych formatów za półrocze.

Prezes zarządu IAB Polska Włodzimierz Schmidt wiąże spadek z przesuwaniem budżetów. – Historyczny spadek wydatków na reklamę display, odnotowany w badaniu AdEx, odzwierciedla zmiany w strategicznej orientacji budżetów. Jest to naturalna konsekwencja zmian w zachowaniach użytkowników, która pociąga za sobą optymalizację reklamowych inwestycji, które przesuwają się w stronę bardziej efektywnych i mierzalnych kanałów dotarcia – komentuje Schmidt. Po pierwszym kwartale mówił, że część budżetów przepływa z klasycznego displayu do wideo. Wskazywał przy tym m.in. na rosnącą popularność Connected TV, czyli telewizorów podłączonych do internetu.

Ranking branż reklamodawców nie zmienił się istotnie. Liderem nadal był handel. Największe wzrosty odnotowały farmaceutyki i leki, a także finanse i czas wolny. W całym 2025 roku największe wzrosty odnotowały motoryzacja oraz farmaceutyki i leki.

Czego nie mierzy AdEx

IAB Polska prowadzi badanie AdEx z PwC od 2007 roku. AdEx liczy wydatki brutto, czyli rozliczenia gotówkowe, bartery i prowizje agencji, po uwzględnieniu rabatów. Na wynik składają się dane zgłoszone przez uczestników badania oraz szacunki oparte na danych Gemius AdReal, IHS, PwC i Sotrender. Dane o DOOH pochodzą z Kantar Media. Metodologię zbudowano tak, by te same kwoty nie były liczone podwójnie, gdy przechodzą przez kilka raportujących firm, np. przez dom mediowy, czyli agencję kupującą reklamy dla klientów, i wydawcę.

Badanie uwzględnia wyłącznie wydatki na powierzchnię reklamową w internecie, bez kosztów produkcji reklam i zakupu danych. Obejmuje wszystkie wiodące firmy internetowe, ale nie pokazuje całości wydatków. Pomija tzw. długi ogon, czyli wiele małych i średnich podmiotów.

Źródła: IAB Polska