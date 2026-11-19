The Walt Disney Company 18 listopada 2026 r. ogłosiła współpracę twórczą z Zachem Kingiem, filmowcem i youtuberem z Los Angeles, znanym z wideo opartych na trikach montażowych i efektach specjalnych. King nakręci dla koncernu 10 oryginalnych krótkich filmów z serii „Illusion Shorts”. Disney będzie miał wyłączne prawo do ich dystrybucji, także w serwisie streamingowym Disney+. Umowa obejmuje też premierę na Disney+ jego „Cardboard Wars”, czyli tekturowej wersji pierwszych „Gwiezdnych wojen”. Strony nie ujawniły wartości kontraktu ani dat premier.

Co obejmuje umowa

Według komunikatu Disneya porozumienie ma cztery elementy:

10 filmów „Illusion Shorts” : King przygotuje je wyłącznie dla Disneya, a koncern rozpowszechni je w swoich kanałach, w tym na Disney+.

: King przygotuje je wyłącznie dla Disneya, a koncern rozpowszechni je w swoich kanałach, w tym na Disney+. Wideo inspirowane markami Disneya : filmy z charakterystycznymi dla Kinga iluzjami powstaną na podstawie filmu „Hexed”, „Gwiezdnych wojen” oraz innych filmów i atrakcji koncernu. Trafią zarówno na Disney+, jak i na kanały samego twórcy.

: filmy z charakterystycznymi dla Kinga iluzjami powstaną na podstawie filmu „Hexed”, „Gwiezdnych wojen” oraz innych filmów i atrakcji koncernu. Trafią zarówno na Disney+, jak i na kanały samego twórcy. Materiały zza kulis : na potrzeby profili Disneya w mediach społecznościowych King pokaże, jak kręci swoje filmy i jak powstają efekty wizualne.

: na potrzeby profili Disneya w mediach społecznościowych King pokaże, jak kręci swoje filmy i jak powstają efekty wizualne. „Cardboard Wars” na Disney+: z umowy wynika, że film trafi do serwisu. To powstały w 2026 r., trwający 52 minuty hołd dla „Gwiezdnych wojen” z 1977 r. (dziś znanych jako „Nowa nadzieja”). Dekoracje, rekwizyty i kostiumy zrobiono w nim z tektury. Do 18 listopada film zebrał na YouTube 3,9 mln wyświetleń od sierpniowej premiery.

„Hexed” to nowy film Disneya, którego premierę zapowiedziano na 25 listopada.

Disney nie podał, kiedy pierwsze „Illusion Shorts” pojawią się na Disney+ i w których krajach będą dostępne. Nie wiadomo więc na razie, czy zobaczą je użytkownicy polskiej wersji serwisu.

Kim jest Zach King

King ma 36 lat i jest prezesem studia produkcyjnego King Studio z Los Angeles. Zgromadził ponad 185 mln obserwujących na różnych platformach, a jego filmy obejrzano łącznie miliardy razy. Na samym YouTube ma 43 mln subskrybentów i około 175 mln wyświetleń miesięcznie. Jego znakiem rozpoznawczym są krótkie, przeznaczone dla całej rodziny wideo, w których dzięki montażowi i efektom wizualnym niemożliwe sytuacje wyglądają jak prawdziwe.

King współpracował z Disneyem już wcześniej, a koncern określa nową umowę jako ich najszerszą dotychczasową współpracę. We wrześniu 2026 r. twórca wziął udział w Created in LA, dwudniowym spotkaniu twórców internetowych, które Disney zorganizował w El Capitan Theatre i w studiu w Burbank. Pokazał tam premierowo krótki film z „Imperium kontratakuje” odtworzonym z tektury. Była to jego druga tekturowa wersja filmu z serii „Gwiezdne wojny”. W listopadzie wystąpił też w internetowym formacie „Cake or Fake?” z Hailee Steinfeld, gwiazdą obsady „Hexed”.

Co mówią strony

Asad Ayaz, dyrektor ds. marketingu i marki The Walt Disney Company, ocenia w komunikacie, że King sprawia, iż niemożliwe wygląda na prawdziwe. Wnosi przy tym wyobraźnię i oryginalność, które według Ayaza zawsze wyróżniały Disneya. Dodał: „Chcemy budować trwałe relacje z twórcami takimi jak Zach, dając ich pomysłom przestrzeń do rozwoju w całym Disneyu”.

Zach King wspomina w komunikacie, że jako dziecko uczył się filmowania kamerą rodziców i sam montował nagrania. Wiele jego pierwszych filmów powstało pod wpływem filmów Disneya i dodatków zza kulis z płyt DVD. „Cieszę się, że mogę współpracować z Disneyem, by przekazać tę magię filmowania kolejnemu pokoleniu twórców” – powiedział.

Seria umów Disneya z twórcami internetowymi

Umowa z Kingiem wpisuje się w strategię Disneya, który poza kampaniami reklamowymi chce budować z twórcami internetowymi długoterminowe partnerstwa. W ostatnich miesiącach koncern podpisał kilka podobnych porozumień:

Partner Zakres współpracy TikTok (ogłoszone 5 sierpnia 2026 r.) Globalna umowa: filmy twórców o markach Disneya z TikToka trafią do Disney+. Pilotaż ma ruszyć w USA, kolejne rynki mają dołączyć później. Dhar Mann Studios, studio twórcy internetowego Dhara Manna publikującego na YouTube Wstępne zamówienie na 20 odcinków oryginalnych treści Like Nastya, gwiazda YouTube Animowany serial dla przedszkolaków i treści aktorskie dla dzieci Dude Perfect, grupa twórców z YouTube znana z rozrywki sportowej i komediowej (ogłoszone 15 października 2026 r.) Umowa obejmuje rozrywkę, sport, produkty i atrakcje Disneya. Wybrane materiały trafią na Disney+, a koncern zyskał dostęp do części krótkich filmów grupy dla Disney+, ESPN i swoich mediów społecznościowych.

Twórcy z TikToka, którzy przystąpią do programu, będą mogli korzystać z materiałów z setek filmów i seriali Disneya. Ich wideo pojawią się jednocześnie na TikToku i w Verts. To pionowy strumień wideo w aplikacji mobilnej Disney+, przypominający TikToka, uruchomiony w marcu 2026 r. dla subskrybentów w USA. Przy starcie Verts Disney wskazywał, że w przyszłości mogą tam trafić także treści twórców. Według prezesa Disneya Josha D’Amaro i dyrektora finansowego Hugh Johnstona pierwsze materiały z TikToka mają pojawić się w Disney+ w grudniu. Ich wprowadzenie ma zostać zgrane z okresem przed premierą kinową filmu Marvela „Avengers: Doomsday”, zaplanowaną na 18 grudnia. W liście do akcjonariuszy po wynikach za kwartał zakończony we wrześniu 2026 r. obaj menedżerowie napisali, że Disney dodaje do serwisu więcej pionowego wideo i sprawdza kolejne nowe formaty.

Dlaczego Disney sięga po twórców internetowych, tłumaczyła w październiku na panelu podczas MipJunior w Cannes Ayo Davis, prezeska działu Disney Kids & Family. Według niej młodzi widzowie zmienili sposób oglądania, a twórcy są tam, gdzie dzieci spędzają czas przez cały dzień. Davis zastrzegła, że Disney wybiera tych twórców, którzy mają coś do zaoferowania i pasują do wartości firmy.

Źródła: The Walt Disney Company, Variety, Tubefilter