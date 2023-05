Szybkość ładowania strony internetowej ważna dla 83% Internautów (badanie)

Czy wiesz, że 83% internautów uważa szybkie ładowanie stron za kluczowe dla doświadczenia online? Dowiedz się, dlaczego zignorowanie tego faktu może kosztować Twoją firmę miliony i jak zmienić to na swoją korzyść.

W badaniu zleconym przez serwis Jak Wybrać Hosting, internauci zdecydowanie zasygnalizowali, że cenią sobie szybkość ładowania stron internetowych. Rezultaty badania pokazują, że firmy, które bagatelizują kwestię szybkości ładowania strony, narażają się na utratę ogromnych sum pieniędzy.

Badanie wykazało, że dla 83% internautów szybkie ładowanie odwiedzanych przez nich stron internetowych jest bardzo ważne. Wydaje się, że szybkość ładowania strony ma bezpośredni wpływ na decyzje użytkowników – co piąty internauta (51%) stwierdził, że jest mniej skłonny do powrotu na daną witrynę, jeśli strona wczytuje się zbyt wolno. Ponadto, 45% jest mniej skłonnych do dokonania zakupu lub skorzystania z usług na wolno wczytującej się stronie, a 39% niechętnie poleci taką stronę innym.

Współczesny rynek internetowy, zwłaszcza e-handel, jest nasycony i konkurencyjny. Internauci mają mnóstwo opcji do wyboru i z łatwością mogą znaleźć alternatywę dla wolno wczytującej się strony. Jak podkreślił Mateusz Mazurek z serwisu JakWybracHosting.pl, wolno wczytująca się strona internetowa jest „prawdziwym zabójcą” dla biznesu internetowego. Bez względu na to, ile firma przeznacza na marketing i pozyskiwanie klientów, jeśli strona wczytuje się zbyt wolno, część potencjalnych klientów nigdy nie zobaczy oferty.

Czas ładowania strony ma wpływ na wiele aspektów obecności w internecie, od SEO (pozycjonowania), przez UX (User Experience – doświadczenia użytkownika), po konwersje na stronie (zakupy, zamówienia, kontakt itd.) czy współczynnik odrzuceń (jaki odsetek internautów porzuci stronę). Testy gigantów internetowego e-handlu, takich jak Amazon i Walmart, pokazały, że każde opóźnienie w ładowaniu strony, powoduje znaczące straty finansowe i obniżenie wskaźnika konwersji.

Dodatkowo, badanie pokazało, że internauci w Polsce są bardzo niecierpliwi w przypadku wolno wczytujących się stron. Jedna trzecia badanych nie będzie czekać na załadowanie strony WWW dłużej niż 5 sekund, a 26% jest skłonne poczekać do 10 sekund. To stanowi wyzwanie dla twórców stron internetowych, którym zależy na utrzymaniu zadowolenia użytkowników i zwiększaniu ruchu na swoich stronach.

Warto podkreślić, że Google już od 2010 roku bierze pod uwagę szybkość ładowania strony jako jeden z czynników rankingowych, wpływających na pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Większość odwiedzin na stronach WWW odbywa się obecnie z poziomu urządzeń mobilnych, dlatego szybkość ładowania jest kluczowa nie tylko dla satysfakcji użytkowników, ale także dla widoczności strony w wynikach wyszukiwania.

Twórcy stron internetowych muszą zatem zadbać o optymalizację szybkości ładowania, niezależnie od typu urządzenia i jakości połączenia internetowego. Dla biznesu internetowego każda milisekunda czasu ładowania to konkretna finansowa strata. Konieczne jest zatem odpowiednie projektowanie i optymalizacja stron internetowych, a także wybór szybkiego hostingu, aby zapewnić użytkownikom płynne i satysfakcjonujące doświadczenie online.

Źródło: https://jakwybrachosting.pl/badanie-szybkosc-stron-zachowanie/