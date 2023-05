Meta sprzedaje Giphy firmie Shutterstock za 53 miliony dolarów

Meta, wcześniej znana jako Facebook, zakupiła platformę za 315 milionów dolarów w 2020 roku.

Shutterstock przejmuje Giphy

Shutterstock, dostawca materiałów medialnych, przygotowuje się do przejęcia Giphy od Meta za kwotę 53 miliony dolarów. Ta transakcja jest bezpośrednią konsekwencją decyzji UK’s Competitions and Markets Authority, która stwierdziła, że Meta naruszyła prawo antymonopolowe i musi oddać platformę.

Paul Hennessy, CEO Shutterstock, określił tę transakcję jako ekscytujący następny krok w podróży Shutterstock jako pełnej platformy kreatywnej. Zgodnie z jego słowami, Shutterstock pomaga ludziom i markom w opowiadaniu ich historii. Przejęcie Giphy pozwoli firmie na zwiększenie liczby punktów kontaktu z odbiorcami, przechodząc poza głównie profesjonalne zastosowania marketingowe i reklamowe, i rozszerzając swój zasięg na luźne rozmowy.

W 2020 roku Meta ogłosiła, że doszła do porozumienia wartego około 315 milionów dolarów w sprawie przejęcia Giphy – biblioteki i wyszukiwarki GIF-ów. Transakcja ta natychmiast znalazła się pod lupą ze względu na zarzuty antykonkurencyjności na rynku brytyjskim.

Zgodnie z werdyktem The Competition Appeal Tribunal (CAT), przejęcie mogłoby ograniczyć dostęp innych platform mediów społecznościowych do GIF-ów, co mogłoby ograniczyć ich atrakcyjność dla użytkowników. Giphy twierdzi, że ma 1,7 miliarda codziennych użytkowników współpracujących z platformami takimi jak Instagram, Facebook, Whatsapp, Microsoft, TikTok, Samsung, Twitter, Slack i Discord.

Nowy nabywca Giphy

Meta przegrała sprawę w trybunale w październiku zeszłego roku, co zmusiło firmę do znalezienia nowego nabywcy dla platformy. Rzecznik Meta powiedział w październiku, że firma „ściśle współpracuje z CMA w celu sprzedaży Giphy”. Podkreślił też, że są wdzięczni zespołowi Giphy za ich pracę w tym niepewnym okresie dla ich biznesu, i życzą im wszelkiego sukcesu.

Paul Hennessy dodał, że „Giphy umożliwia codziennym użytkownikom wyrażanie siebie w niezapomniany sposób za pomocą treści GIF i naklejek, a także umożliwia markom uczestniczenie w tych luźnych rozmowach”. Planuje wykorzystać unikalne możliwości Shutterstock w zakresci generowania treści i monetyzacji metadanych, generowania AI, produkcji studia i automatyzacji twórczości, aby umożliwić komercjalizację biblioteki GIF-ów, podczas gdy ta oferta będzie stopniowo wprowadzana do klientów