Transfer domen — przenoszenie domeny do nowego dostawcy

Transfer domen to proces przenoszenia domeny internetowej od jednego dostawcy usług domenowych (rejestratora) do innego. Jest to procedura, która może być konieczna z różnych powodów. W naszym artykule odpowiemy na pytanie, jak przenieść swoją domenę do nowego rejestratora.

Czym jest transfer domen?

Transfer domen to proces przeniesienia domeny od jednego rejestratora do innego. Domena jest nadal ta sama, ale jej rejestracja i zarządzanie przechodzą spod jurysdykcji jednej firmy do drugiej. To oznacza, że nowy dostawca będzie odpowiedzialny za obsługę techniczną Twojej domeny.

Istnieje kilka sytuacji, kiedy przeprowadza się transfer domeny. Na przykład, jeśli jesteś niezadowolony z aktualnego dostawcy usług domenowych i chcesz korzystać z usług innego rejestratora, możesz przeprowadzić transfer domeny. Ponadto, jeśli zmienia się właściciel domeny, na przykład w wyniku sprzedaży, darowizny lub przekazania domeny innej osobie albo firmie, konieczny jest transfer, aby zaktualizować dane właściciela w rejestrze domen.

Proces przenoszenia domeny do innego rejestratora

Najpierw wybierz nowego dostawcę usług domenowych, u którego chcesz zarejestrować swoją domenę. Jeśli Twój wybór padnie na firmę IQ, to wystarczy wejść na stronę internetową iq.pl, wpisać adres domeny, podać kod AuthInfo, który przekazany został wraz z rejestracją domeny u pierwszego dostawcy, a na końcu zatwierdzić transfer klikając w otrzymany link. Na stronie iq.pl możesz także zarejestrować nową domenę i sprawdzić wolne domeny.

Po potwierdzeniu transferu przez obecnego rejestratora, proces przenoszenia domeny zostanie zakończony, a nowy rejestrator będzie odpowiedzialny za zarządzanie domeną. Co ważne, transfer domeny nie ma wpływu na działanie strony www. Pamiętaj jednak, że po zakończeniu transferu domeny, konieczne może być skonfigurowanie odpowiednich rekordów DNS u nowego rejestratora lub dostawcy usług DNS, a jeśli witryna używa certyfikatu SSL (np. certyfikatu HTTPS), warto sprawdzić, czy certyfikat został poprawnie przeniesiony lub zaktualizowany po transferze.