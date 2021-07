Jak dobrze zaprojektować stronę www?

Zastanawiasz się jak powinna wyglądać dobrze zaprojektowana strona internetowa? Na co zwrócić uwagę podczas jej tworzenia? Zapoznaj się z poniższym artykułem aby dowiedzieć się więcej.

Mogłoby się wydawać, że projektowanie stron www jest czymś banalnie prostym, bo można skorzystać z gotowych szablonów, ale w praktyce bywa z tym już różnie. Jeśli witryna internetowa ma rzeczywiście spełniać swoją nadrzędną funkcję i przynosić zysk, to najlepiej będzie powierzyć jej zaprojektowanie doświadczonym profesjonalistom.

Projektowanie stron www lepiej powierzyć profesjonalistom

Projektowanie stron www od podstaw jest nie lada wyzwaniem. Wymaga to odpowiedniej wiedzy, narzędzi i doświadczenia, znajomości rynku, aktualnych zasad i trendów. Można oczywiście spróbować własnych sił, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie powierzenie tego zadania profesjonalistom. Jest wiele elementów, które muszą znaleźć się na nowoczesnej stronie www, aby była skuteczna i zachęciła użytkowników do odwiedzin.

Co należy mieć na uwadze przy projektowaniu witryny internetowej?

W przypadku każdej strony internetowej istotny będzie czytelny nagłówek i przejrzyste menu. Nie może zabraknąć logotypu firmy, ale musi ona zostać zaprezentowana w przystępnej dla odbiorcy formie. Czytelna nawigacja, widoczne przyciski do logowania i rejestracji, formularz kontaktowy – są to niezbędne elementy w przypadku każdej witryny internetowej.

Jakie elementy muszą znaleźć się na stronie www?

Na stronie internetowej nie może zabraknąć banneru ze sloganem firmy, można też zdecydować się na pokaz slajdów z aktualną ofertą firmy. Grafika promująca usługę czy konkretny produkt musi zostać odpowiednio zaprojektowana, przyciągać wzrok, robić dobre pierwsze wrażenie.

Co ma znaczenie, decydując się na projektowanie stron www?

Projektowanie stron www uwzględnia nie tylko oprawę graficzną, ale też działania mające na celu aktywne zachęcanie użytkownika do interakcji z witryną. Niezbędne będzie CTA, które może mieć formę chwytliwego hasła reklamowego. Ma ono wzbudzić zainteresowanie ofertą, zachęcić do skorzystania z niej. Na stronie warto też zawrzeć krótkie podsumowanie oferty, można również wypunktować to, czym zajmuje się firma.

Istotne komponenty, których nie może zabraknąć na stronie www

Projektując stronę internetową, nie można zapomnieć o zamieszczeniu referencji klientów, mile widziane będzie też krótkie podsumowanie najnowszych realizacji. Konieczne będzie podanie danych kontaktowych, przyda się też stopka z niezbędnymi informacjami. Warto zapewnić o bezpieczeństwie SSL, gwarancji ochrony danych osobowych. Przydadzą się linki do social media i live chat umożliwiający szybki kontakt z obsługą klienta.