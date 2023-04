Zalety prowadzenia działań SEO dla sklepu internetowego we Francji

Jednym z najbardziej liczących się rynków e-commerce na świecie jest rynek francuski. Ten stan rzeczy raczej nie powinien nikogo dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że francuska gospodarka plasuje się na 5. miejscu światowego zestawienia, a sam kraj i społeczeństwo są mocno zinternetyzowane. Dojrzałość francuskiego rynku internetowego daje szerokie pole do popisu, z którego coraz chętniej starają się korzystać polscy właściciele sklepów internetowych. Dlaczego obierają ten właśnie kierunek jako miejsce rozwoju swojego biznesu? Co sprawia, że warto jest zainwestować w marketing i SEO w kraju nad Loarą?

Francja – choć jawić się może jako trudny i skomplikowany rynek zbytu dla polskich produktów – daje duże możliwości rozwijania biznesu i powiększania przychodów. Owe możliwości wynikają przede wszystkim z wysokiego poziomu internetyzacji kraju, jak i z dużej świadomości użytkowników sieci, którzy obracając przy tym pieniądzem o dużej sile nabywczej, na porządku dziennym dokonują zakupów w Internecie.

Wykorzystanie działań pozycjonujących sklep internetowy we francuskich wyszukiwarkach i realizowanie ułożonej przez specjalistów strategii SEO mogą przybliżyć nas do francuskiego klienta i pozwolą stać się częścią tamtejszego rozwiniętego rynku e-commerce. Za dołączeniem do niego przemawiają liczne argumenty, które znajdują swoje biznesowe uzasadnienie. Które z nich powinny wziąć jednak górę nad innymi? Dlaczego – z biznesowego punktu widzenia – warto jest prowadzić działania SEO we Francji?

Francja to kraj liczny i zinternetyzowany

Na wstępie warto podkreślić, że Francja zajmuje zaszczytne drugie miejsce w Europie pod względem liczebności populacji (65 milionów mieszkańców). Dzięki temu stanowi ogromną grupę nabywczą, w której klientów chętnych robić zakupy w sieci nie brakuje. Co więcej – aż 91% mieszkańców kraju posiada stały dostęp do Internetu, a przeciętny mieszkaniec kraju nad Loarą spędza w nim aż 5h40min dziennie. Surfując po sieci przez tyle czasu, spotyka się on z setkami reklam i ofert sprzedażowych każdego dnia. Potencjał dotarcia do nowych odbiorców jest tu więc wysoki. Warto go wykorzystać.

Francuski e-commerce jest 6. na świecie

Co do wielkości (a mamy tu na myśli przede wszystkim jego wartość) francuski rynek e-commerce plasuje się na 6. miejscu na świecie. Szacuje się, że aż 40 milionów mieszkańców tego kraju dokonuje zakupów za pośrednictwem Internetu – wybierając zarówno spośród ofert samodzielnych sklepów internetowych, jak i bardzo popularnych, międzynarodowych platform zakupowych. Statystyczny Francuz wydaje około 2500 euro rocznie na online shopping. Ten zawrotny wynik przekłada się na ogólne podsumowanie rynku. W samym 2019 roku (a więc jeszcze przed olbrzymim przyspieszeniem sprzedaży internetowej z uwagi na pandemię koronawirusa) e-commerce we Francji wart był około 100 miliardów euro. Dziś możemy mówić o liczbie znacznie wyższej.

Francuzi w Internecie najchętniej kupują wycieczki, ubrania, elektronikę, meble i kosmetyki. Mówi się jednak, że ich rynek jest dość chłonny, dlatego pozostałe kategorie (czy to biżuteria, rękodzieło czy może produkty spożywcze bądź tekstylia) mają szansę na sukces.

Francuzi kupują u zagranicznych sprzedawców

Nowoczesność francuskiego społeczeństwa znajduje swoje przełożenie w ich otwartości na produkty pochodzenia zagranicznego. Warto pamiętać, że zainteresowanie towarami spoza Francji rośnie, gdy są one dostępne na wyciągnięcie ręki, dlatego silna strategia widoczności w sieci będzie tu niezbędna. Na uwagę zasługuje nie tylko fakt popularności samych produktów zagranicznych, ale również platform zakupowych, na których można nabyć towary z całego świata. Amazon od lat cieszy się największym udziałem w rynku spośród wszystkich znanych sklepów tego typu. Będąc sprzedawcą polskim należy pamiętać, że rynek francuski jest wciąż otwarty na towary polskie.

Choć francuski rynek internetowy nie należy do najprostszych – bo jest wysoko rozwinięty i mocno konkurencyjny – to ekspansja w jego kierunku wydaje się być bardzo kusząca. Do zdobycia jest tu wiele – zamożni, świadomi i aktywni klienci, którzy chętnie wracają, zaistnienie w liczącym się środowisku handlowym i przede wszystkim – rozwój biznesu za granicą oraz zwiększenie wolumenów sprzedaży, a co za tym idzie – zysków.

Ułożenie pewnej strategii pozycjonowania i SEO we Francji pod kątem przede wszystkim wyszukiwarki Google, z której we Francji korzysta prawie 91% użytkowników, powinno być jednym z pierwszych kroków, jakie podejmiemy, chcąc zawalczyć o francuskiego konsumenta.

Innowacyjną ofertą SEO dla krajów europejskich może pochwalić się polska agencja SEOgroup, która opracowała zaawansowaną i jedyną na rynku autorską koncepcję SEO360®, dzięki której możliwe jest zdobycie szerokiej widoczności i nowych klientów za granicą – również we Francji.