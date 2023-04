Odzież z własnym nadrukiem – jaki nadruk jest najbardziej trwały?

Odzież z własnym nadrukiem to popularny sposób na wyróżnienie się z tłumu, promowanie marki czy wyrażenie swojego stylu. Dostępność nowoczesnych technik nadruku umożliwia tworzenie niezwykle kreatywnych i trwałych wzorów na ubraniach. W tym artykule przyjrzymy się najtrwalszym technikom dostępnym na rynku, aby pomóc Ci wybrać najlepszą opcję, która sprosta Twoim potrzebom.

Sitodruk

Sitodruk to jedna z najstarszych i najtrwalszych technik nadruku. Polega na przeniesieniu tuszu na tkaninę przez sito z naniesionym wzorem. Sitodruk oferuje doskonałą trwałość i jakość nadruku, zwłaszcza dla większych partii ubrań. Jest idealny do reprodukcji prostych wzorów z ograniczoną paletą kolorów. Wadą może być wyższy koszt przygotowania dla małych ilości ubrań oraz ograniczenia w drukowaniu gradientów czy szczegółowych obrazów.

Druk cyfrowy DTG (Direct To Garment)

Druk cyfrowy DTG to stosunkowo nowa technologia, która pozwala na bezpośrednie drukowanie na tkaninach za pomocą specjalistycznych drukarek atramentowych. Dzięki DTG można stworzyć odzież z własnym nadrukiem złożonym ze skomplikowanych wzorów, w tym zdjęć i grafik z dużą ilością kolorów. Technologia ta jest idealna dla małych partii ubrań oraz indywidualnych projektów. Jednak nadruki DTG mogą być mniej trwałe niż sitodruk, zwłaszcza gdy nie są odpowiednio utrwalane.

Termotransfer

Termotransfer to technika, która polega na przeniesieniu obrazu na tkaninę za pomocą wysokiej temperatury. Wykorzystuje się do tego specjalne folie, na których drukuje się wzór. Następnie folia jest nakładana na odzież, a wzór przenoszony za pomocą prasy cieplnej. Termotransfer daje trwałe i wyraźne nadruki, ale może być ograniczony pod względem kolorystyki oraz szczegółowości wzorów. Nadaje się raczej do mniejszych partii odzieży.

Druk flex

Druk flex to specyficzna odmiana termotransferu, polegająca na wycięciu wzoru z folii poliuretanowej, a następnie przeniesieniu go na odzież za pomocą prasy termicznej. W trakcie procesu druku folia flex jest podgrzewana do wysokiej temperatury, co sprawia, że dochodzi do jej trwałego połączenia z tkaniną. Druk flex może być stosowany na różnych materiałach, takich jak bawełna, poliester czy mikrofibra.

Odzież z własnym nadrukiem w formie haftu

Jako odzież z własnym nadrukiem definiuje się też ubrania poddane zabiegowi haftowania komputerowego. Warto wyjaśnić, czym jest ta popularna dzisiaj technologia. Haftowanie komputerowe to technika dekoracji odzieży, która polega na tworzeniu wzorów za pomocą specjalistycznych maszyn do haftu sterowanych komputerowo. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie precyzyjnych i skomplikowanych wzorów, które na ubraniach wyglądają bardzo efektownie. Efekt wizualny jest podobny, jak przy zastosowaniu klasycznego haftu, przy czym wykorzystanie techniki komputerowej gwarantuje większą trwałość i dłuższe utrzymanie najwyższej estetyki. Haftowanie komputerowe może być stosowane zarówno na odzieży sportowej, roboczej, jak i promocyjnej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.promonadruk.pl/odziez/