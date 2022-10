Zasoby chmury prywatnej — co to jest i jak działa?

Usługi chmurowe są dzisiaj powszechne i chyba żadne prężnie działające i rozwijające się przedsiębiorstwo nie wyobraża już sobie dalszego funkcjonowania bez tego rodzaju możliwości przechowywania zasobów teleinformatycznych. Coraz większą popularnością cieszą się chmury prywatne, które utrzymywane są przez zewnętrzne firmy. Sprawdź, jak działają, czy na pewno są w pełni bezpieczne i czym różnią się od chmur publicznych.

Czym jest chmura prywatna?

Jeszcze do niedawna z chmur, czyli wirtualnego dysku bez żadnych ograniczeń korzystały jedynie duże firmy, dzisiaj natomiast dostęp do nich ma praktycznie każdy biznes, który tylko potrzebuje zachowania optymalnego bezpieczeństwa swoich zasobów.

Chmura prywatna to autonomiczny serwer, który jest dedykowany firmie, a ta ma do niego pełen dostęp. Co ciekawe, chmura prywatna zostaje optymalnie dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta, a wirtualne zasoby są udostępniane tylko wskazanym i uprawnionym do tego pracownikom. Nie ma możliwości, aby pliki czy tajne dane i dokumenty trafiły w niepowołane ręce.

Czy chmura prywatna jest bezpieczna?

Na chmurę prywatną najczęściej decydują się organizacje rządowe oraz inne, których działalność ściśle podlega regulacjom prawnym. Ponieważ sprawują nad chmurą całkowitą kontrolę, przechowywane w niej dane są optymalnie zabezpieczone, a firma może zachować pełną prywatność. Warto wiedzieć, że na ochronę danych wpływają indywidualne ustawienia serwera, zabezpieczenia dostępowe, ale również optymalizacja w zakresie przepływu danych. W tym przypadku najczęściej wybierana jest współpraca z firmą zewnętrzną, co nie tylko zmniejsza koszty inwestycyjne w chmurę, ale pozwala również uzyskać pełne wsparcie techniczne.

Czym różni się chmura prywatna od publicznej?

Istota działania wirtualnych chmur do przechowywania zasobów teleinformatycznych firmy jest jedna. Chodzi o odciążenie pamięci wewnętrznej sprzętów biurowych, brak ograniczeń w zakresie miejsca na dysku czy też zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkich plików. Działanie chmury usprawnia również komunikację i przepływ informacji oraz dokumentów pomiędzy strukturami firmy. Pamiętaj jednak, że firma ma do wyboru chmurę prywatną albo tę publiczną.

O ile w przypadku chmury prywatnej jej zasoby pozostają dostępne tylko jednej firmie, tak chmura publiczna dzieli je na różnych użytkowników. Chmura prywatna wykazuje najlepszy poziom bezpieczeństwa danych, ale to chmura publiczna jest najbardziej ekonomiczna, a koszty korzystania z niej są zazwyczaj stałe, liczone w skali miesiąca. Co ważne, chmura prywatna zostaje dopasowana do indywidualnych potrzeb działalności biznesowej, a ta publiczna jest znacznie bardziej uniwersalna. Należy wspomnieć, że połączeniem właściwości chmury prywatnej oraz publicznej jest chmura hybrydowa. Daje ona możliwość wydzielenia zasobów prywatnych, ale klient wciąż zachowuje dostęp również do tych współdzielonych.