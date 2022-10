Kto korzysta z wynajmu sprzętu telewizyjnego?

Sprzęt telewizyjny – całkiem słusznie – kojarzy się z czymś bardzo kosztownym. Osoby oglądające telewizję często nie zdają sobie sprawy z tego, że niektóre reportaże, filmy dokumentalne czy wywiady zostały zrealizowane przy użyciu… wypożyczonego sprzętu. Na taki krok decyduje się wiele ekip, które dzięki temu oszczędzają mnóstwo pieniędzy, jednocześnie zachowując wysoką jakość realizacji materiału. W naszym artykule wyjaśniamy, kto najczęściej korzysta z opcji wynajmu sprzętu telewizyjnego.

Małe ekipy

Wynajem sprzętu telewizyjnego to usługa wręcz skrojona na miarę potrzeb niewielkich ekip. Mamy tutaj na myśli jedno- czy dwuosobowe działalności, które na co dzień zajmują się np. filmowaniem wesel i innych imprez okolicznościowych, natomiast okazjonalnie przyjmują zlecenia na obsługę studia telewizyjnego czy zrealizowanie reportażu. W takiej sytuacji zakup potrzebnego sprzętu o wartości np. kilkunastu tysięcy złotych mija się z celem – o wiele korzystniej jest go po prostu wynająć.

Wolni strzelcy

Wolni strzelcy to także regularni klienci wypożyczalni sprzętu telewizyjnego. Mówimy o osobach, które współpracują z różnymi stacjami telewizyjnymi, pełniąc rolę reporterów i operatorów. Stacjom często bardziej opłaca się wynająć wolnego strzelca na kilka godzin, niż wysyłać w odległe miejsce całą ekipę, która w tym czasie może być potrzebna gdzieś indziej.

Profesjonalne stacje telewizyjne

Paradoksalnie z oferty wynajmu sprzętu telewizyjnego regularnie korzystają też stacje telewizyjne, w tym ogólnopolskie. Zakup potrzebnej liczby kamer, mikroportów, obiektywów i kilometrów kabli wiąże się z ogromnymi kosztami. Władze stacji telewizyjnych kalkulują takie wydatki i często okazuje się, że np. w miejscowościach, w których nie ma stacjonarnego reportera, korzystniej jest wypożyczyć sprzęt i wysłać na miejsce dziennikarza bez całej ekipy i zaplecza.

Telewizje lokalne, kablowe

W przypadku mniejszych stacji telewizyjnych, zwłaszcza półamatorskich, zakup profesjonalnego sprzętu w ogóle nie wchodzi w grę. Takie stacje bazują na wynajmie, korzystając z tego rozwiązania przy okazji np. realizowania studia na żywo czy obsługi jakiegoś ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia (dni miasta, przyjazd gwiazdy muzyki, wizyta czołowych polityków etc.).

Dlaczego to się opłaca?

Wynajem sprzętu telewizyjnego to świetna propozycja dla każdej ekipy, która znalazła się w trudnej sytuacji i np. z powodu awarii musi szybko uzupełnić swoje zaplecze. Wypożyczenie kamery, obiektywu, statywu etc. zawsze jest o wiele tańsze niż zakup – zwłaszcza, jeśli wiemy, że dana rzecz będzie nam potrzebna tylko przez krótki czas.

Ceny wynajmu sprzętu telewizyjnego są bardzo atrakcyjne, ustalane indywidualnie w zależności od wartości konkretnego urządzenia oraz możliwe do negocjowania przy dłuższych okresach wypożyczenia.

Niewątpliwą zaletą opcji wynajmu jest to, że nie trzeba się martwić przechowywaniem i konserwowaniem sprzętu, a przy tym „mrozić” niemałej gotówki w urządzeniach, z których korzystamy okazjonalnie. Dlatego jest to szczególnie korzystne rozwiązanie z punktu widzenia wolnych strzelców czy ekip, które nieregularnie realizują zlecenia na potrzeby telewizji.

Więcej o tym, kiedy warto skorzystać z usługi wynajmu sprzętu telewizyjnego przeczytasz w artykule na stronie https://strip-rental.com/.

Gdzie wypożyczysz sprzęt telewizyjny w Katowicach?

Sprawdzonym adresem dla każdego, kto musi wynająć dowolny sprzęt telewizyjny w Katowicach i regionie jest Strip Rental. To jedna z największych wypożyczalni na Górnym Śląsku, w której ofercie znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do zbudowania i obsługi studia, wozu transmisyjnego czy planu zdjęciowego.

Strip Rental oferuje zarówno kamery, jak i sprzęt studyjny, audio, okablowanie, statywy czy oświetlenie. Dzięki dużej dostępności urządzeń większość sprzętu wynajmiesz od ręki – zrobisz to wygodnie online.