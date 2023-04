Co musisz wiedzieć przed inwestycją w regały wysokiego składowania

Optymalizacja dostępnej powierzchni to temat bliski każdemu właścicielowi magazynu. Jak w pełni zagospodarować halę magazynową, wykorzystując przestrzeń pionową, a jednocześnie zapewnić bezpieczny dostęp do wszystkich składowanych jednostek ładunkowych? To osiągalne! Odpowiedzią na te pytania są regały magazynowe wysokiego składowania. Czym są regały i gdzie najlepiej spełnią swoją funkcję? Oraz jakie narzędzia są niezbędne do ich obsługi? Dodatkowo zapoznamy się kwestią przeglądów tego typu wyposażenia intralogistycznego i dowiemy się w jaki sposób jest to związane z zasadami BHP.

Do czego służą regały wysokiego składowania?

Regały wysokiego składowania to szczególny rodzaj wyposażenia magazynu o stabilnej konstrukcji stalowej, pozwalający na wielopoziomowe i gęste składowanie ładunków do wysokości nawet 40 metrów. Umożliwia maksymalne zagospodarowanie magazynu wykorzystując wysokość budynku, a zatem obszar, który zazwyczaj w tradycyjnym magazynie pozostaje wolny.

W magazynach, które już zostały zbudowane montaż regałów wysokiego składowania jest ograniczony wysokością i wielkością magazynu. Natomiast w przypadku budowy nowego obiektu, warto wziąć pod uwagę teraźniejsze i przyszłe potrzeby w kwestii składowanych ładunków i na tej podstawie stworzyć projekt uwzględniający najwydajniejszy układ regałów. Być może inwestycja w regały wysokiego składowania okaże się korzystną opcją, oferującą większą pojemność na ograniczonej przestrzeni przy zapewnieniu bezpośredniego dostępu do składowanego towaru.

Narzędzia do obsługi regałów wysokiego składowania

Warto zaznaczyć, że przy wysokim składowaniu, łatwość dostępu do każdej magazynowanej jednostki zależy od posiadanego sprzętu, a czasem także od stopnia zautomatyzowania obiektu logistycznego.

Gdy wysokość regałów wysokiego składowania wynosi do 13 m, to do obsługi ładunków można wykorzystać wózki widłowe typu reach truck, np. model Crown ESR1000. Cechuje się on możliwością unoszenia ładunków od 1 400 kg do 2 000 kg oraz maksymalną wysokością operacji na poziomie 12 560 mm.

Gdy zależy nam nie tylko na wysokim składowaniu, ale również maksymalnym jego zagęszczeniu, czyli zwiększeniu pojemności hali magazynowej nawet o 50 % oraz zminimalizowaniu korytarza roboczego do nawet 1 700 mm, z pomocą przychodzi wózek systemowy wysokiego składowania.

Połączenie regałów wysokiego składowania z systemami automatyzacji w celu zlokalizowania określonych pozycji magazynowych jest idealne dla dużych magazynów dystrybucyjnych obsługujących duże ilości towarów. Przykładem pełnej automatyzacji procesów składowania i pobierania jest system bazujący na regałach Radio Shuttle, alternatywa dla popularnych układnic. To rozwiązanie składa się z trzech części:

przenośników pionowych,

wózków wzdłużnych,

wózków poprzecznych.

Dzięki automatycznej pracy całego układu możliwe jest stworzenie systemu gęstego składowania, który może przyczynić się do oszczędności kosztów wydatkowanych na dodatkowych pracowników magazynowych lub na rozbudowę floty wózków widłowych w obiekcie logistycznym.

Regały wysokiego składowania – pamiętaj o bezpieczeństwie

Codziennie w halach magazynowych są ludzie wykonujący swoją pracę po to, by przepływ ładunków był sprawny, a łańcuch dostaw zachował swoją ciągłość. Zapewnienie im podstawowych zasad z zakresu BHP powinno być nadrzędnym celem właścicieli lub zarządców obiektów magazynowych.

Jednym z działań na rzecz ich ochrony jest kwestia przeglądów regałów magazynowych, w tym również regałów wysokiego składowania. Sprawdzenie ich stanu technicznego ma na celu eliminowanie usterek, które mogą przyczynić się do wypadku zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi oraz zniszczenia przechowywanych towarów. Pobieżna kontrola wizualna może być wykonywana przez pracowników lub wyznaczoną do tego osobę – odpowiedzialną za bezpieczeństwo w obiekcie nawet codziennie oraz po każdym zdarzeniu. Natomiast raz w roku powinna być przeprowadzona przez eksperta z zewnątrz, najlepiej przez dostawcę regałów magazynowych.

Podczas kontroli dochodzi do diagnostyki technicznej elementów nośnych regału, tj. belki, ramy czy wsporniki oraz oceny stabilności konstrukcji i opinii potwierdzającej sprawność konstrukcji do dalszego użytkowania. Przeglądy regałów, także tych przeznaczonych do wysokiego składowania, odbywają się na podstawie Polskiej Normy o nr PN-EN 15635, w której zawiera się dążenie do zapewnienia utrzymania właściwego stanu technicznego metalowych regałów magazynowych.