Kiedy przyda Ci się Windows Server?

Praktycznie od początku swojej działalności Microsoft dbał o potrzeby i oczekiwania nie tylko klientów indywidualnych, ale także różnego rodzaju przedsiębiorców – zarówno małych i średnich firm, jak i największych, międzynarodowych korporacji. Jednym z takich właśnie narzędzi, adresowanych do przedsiębiorców, jest Windows Server. Czym dokładnie on jest i komu może się przydać? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Oprogramowania komputerowe Windows Server – trochę historii…

Programy z serii Windows Server to oprogramowania komputerowe bazujące na architekturze systemu operacyjnego Windows, ale poszerzone o funkcje dodatkowe. Umożliwiają one wdrożenie w określonym środowisku serwera lokalnego, chmurowego lub hybrydowego, który łączy w sobie funkcje dwóch pierwszych. Oficjalnie historia Windows Server zaczyna się w 2003 roku, gdy Microsoft wypuścił system tego typu oparty na architekturze XP.

Od tego czasu pojawiały się kolejne programy komputerowe z serii Windows Server – w Polsce pod koniec lat 90. zostały one rozpowszechnione przez Windows Small Business Server, który był dostarczany do szkół. Ostatnia aktualizacja oprogramowania miała miejsce w 2021 roku, gdy na rynek wypuszczono Windows Server 2022.

Programy komputerowe Windows Server – komu się przydadzą?

Co umożliwia Windows Server? Klucz aktywacyjny daje wiele funkcjonalności, które przydadzą się w środowisku firmowym, urzędowym czy instytucjonalnym. Windows Server umożliwia między innymi udostępnianie zasobów sieci lokalnej, administrowanie użytkownikami i kontrolowanie ich, zarządzanie dostępami do drukarek czy połączeniami z siecią firmową przez VPN oraz hostowanie aplikacji. System jest także wyposażony w wysokiej jakości zabezpieczenia.

W ostatniej aktualizacji Microsoft proponuje trzy warianty Windows Server:

Essentials – rekomendowane rozwiązanie dla małych firm: do dwudziestu pięciu użytkowników i pięćdziesięciu urządzeń,

– rekomendowane rozwiązanie dla małych firm: do dwudziestu pięciu użytkowników i pięćdziesięciu urządzeń, Standard – polecane dla środowisk fizycznych lub o minimalnej wirtualizacji,

– polecane dla środowisk fizycznych lub o minimalnej wirtualizacji, Datacenter – opcja zalecana do centrów danych i środowisk chmur o wysokim stopniu wirtualizacji.

Wspomniane wyżej licencje można wykupić bezpośrednio na stronie Microsoft lub tutaj: https://teamnet-software.pl/kategoria/server/windows-server/.

Czy zatem powinieneś zaopatrzyć się w Windows Server? Licencja dożywotnia jest dla Ciebie, jeśli stoisz na czele małej, średniej lub dużej firmy i ważna jest dla Ciebie spójna, bezpieczna i funkcjonalna infrastruktura IT.

