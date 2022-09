Gdzie obecnie stosuje się sztuczną inteligencję?

Postęp technologiczny w przypadku otaczających nas przedmiotów i sprzętów czasami jest trudny do zrozumienia. Dziś wiele urządzeń posiada coraz więcej funkcji, a ich obsługa staje się coraz łatwiejsza. Dużą rolę ma w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji. To właśnie ta sfera technologii należy dziś do najszybciej rozwijających się. W dzisiejszym artykule postaramy się przyjrzeć nieco bliżej sztucznej inteligencji, która na co dzień nas otacza.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w codziennym życiu

Niemal wszystkie osoby korzystające z nowoczesnej elektroniki, czy nawet nowych samochodów, korzystają każdego dnia z dobrodziejstw techniki. Zastosowanie sztucznej inteligencji w sprzętach codziennego użytku ma na celu ułatwienie nam korzystania z nich oraz dostęp do kolejnych funkcji. Także możliwość penetrowania zasobów Internetu i dostęp do tej ogromnej bazy wiedzy stają się łatwiejsze dzięki sztucznej inteligencji.

Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu ludzie wyobrażali sobie sztuczną inteligencję jako zagrożenie dla niemal całej ludzkości, dziś praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Zamiast inteligentnych robotów chcących przejąć kontrolę nad naszą planetą każdy z nas nosi dziś w kieszeni swojego prywatnego asystenta, który ułatwia wiele codziennych spraw.

AI w smartfonie

Dobrym przykładem zastosowania sztucznej inteligencji w codziennym życiu są nasze telefony komórkowe i ich liczne funkcje. Nowoczesne smartfony możemy obsługiwać komendami głosowymi, a poszczególne funkcje łączą się ze sobą niemal bez naszej wiedzy. Po otrzymaniu zaproszenia na służbowe spotkanie odpowiednia adnotacja pojawia się w naszym kalendarzu, a mapy dostępne zupełnie za darmo pozwalają na znacznie dokładniejszą nawigację, niż ich fizyczne odpowiedniki.

Rozpoznawanie mowy może być bardzo dobrym przykładem zastosowania sztucznej inteligencji. Dzięki zaawansowanym algorytmom oprogramowanie może rozumieć wiele języków, tłumaczyć wypowiadane słowa, czy wykonywać odpowiednie działania po usłyszeniu konkretnej komendy. Dodatkowo nie są one tak ściśle określone, jak jeszcze kilka lat temu. Nie musisz już wypowiadać słów “szukaj restauracji”, aby nawigacja zrozumiałą Twoje intencje. Dziś słowa “chcę coś zjeść” przyniosą taki skutek, a wszystko dzięki sztucznej inteligencji!

Bankowość także wykorzystuje sztuczną inteligencję

Ciekawym przykładem na zastosowanie sztucznej inteligencji w codziennym życiu jest cała branża finansowa i bankowa. Sztuczna inteligencja jest tam używana między innymi do skutecznego zabezpieczania naszych kont przed dostępem niepowołanych osób. Także ocena zdolności kredytowej oparta jest w dużym stopniu o algorytmy sztucznej inteligencji.

Jak się okazuje, odpowiednio przygotowane mechanizmy odpowiadające za sztuczną inteligencję mogą być znacznie bardziej skuteczne, niż najlepiej wykwalifikowani specjaliści. Nie oznacza to oczywiście, że AI zastąpi ludzi w każdym działaniu. Mowa raczej o zastosowaniu sztucznej inteligencji do powtarzalnych czynności i analizy danych. W tym komputery już dawno prześcignęły ludzi.

