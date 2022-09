Wybór biura rachunkowego – na co zwrócić uwagę?

Profesjonalna obsługa księgowa – dlaczego warto?

Firmy, które skupiają się na rozwoju biznesu i sieci handlowej, powinny w pełni koncentrować się na tym, co najważniejsze. Czyli prowadzeniem biznesu, a nie pracą papierkową. Często jest tak, że firma deleguje wybraną osobę do obsługi dokumentów, która współpracuje z księgowym. Jednak jej zadania są tak rozbudowane, że wykraczają poza kompetencje i generują dużo dodatkowego czasu. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest wynajęcie biura rachunkowego do obsługi dokumentów, bo to oczywista oszczędność czasu.

Biuro rachunkowe zapewni profesjonalne prowadzenie księgowości w działalności gospodarczej. Takie usługi księgowe jak

rozliczenia z ZUS

książka przychodów i rozchodów

rozliczenia VAT

ewidencja środków trwałych firmy

To tylko wybrane zadania, którymi zajmuje się biuro rachunkowe. To wszystko musi być zrobione na czas i bez błędów. Należy pamiętać, że biuro księgowe to najczęściej doświadczona kadra i doradztwo na najwyższym poziomie. Każda firma, niezależnie od tego na jaką skalę działa, powinna mieć bezwzględny porządek w papierach.

Księgowość on-line i usługi rachunkowe to ogromne ułatwienie dla działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca powinien kompleksowo zadbać o finanse w firmie i zdecydować się na pełną obsługę księgową. Tylko na co zwrócić uwagę przy wyborze takiego biura rachunkowego? Najlepiej wybrać biuro, które ma dość szeroką specjalizację, czyli oferuje dużo różnych usług. Jakie to usługi? Na przykład płace w firmie, czyli obliczanie pensji, kontakty na linii firma-urząd skarbowy, obsługa zus, ryczałt, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Dlaczego to takie ważne, aby biuro rachunkowe mogło oferować wiele usług?

Przepisy podatkowe szybko się zmieniają i czasem kilku specjalistów z jednego biura jest w stanie zaproponować najlepsze rozwiązania. Dodatkowo, gdy biuro posiada obsługę prawną, może to rozwiązać wiele potencjalnych problemów. Oprócz szerokiej specjalizacji, liczy się również to, czy dane biuro księgowe szybko reaguje na problemy i wykonuje zadania w krótkim czasie. Właściwie jest to wyznacznik dobrego biura, że zajmuje się sprawami natychmiastowo. Wtedy Klient czuje, że jest w dobrych rękach.

Biuro księgowe – jakie jeszcze korzyści daje firmie?

Gdy biuro rachunkowe dba o finanse, wówczas każda faktura przechodzi przez rachunkowość i nie ma mowy o pomyłkach czy zaniedbaniach. Jak wiadomo, czasem z pozoru niewinne błędy w papierach mogą doprowadzić do poważnych problemów i kontroli ze strony takich instytucji jak urząd skarbowy. Te błędy mogą wynikać po prostu z nieznajomości przepisów ze strony pracowników, a nie z ich celowego działania. Zdarza się i tak, że długotrwała kontrola czy wysoka kara, potrafią doprowadzić do znacznego pogorszenia statusu firmy.

Dlatego księgowość on-line, wygodna i profesjonalna, daje pewność tego, że wszystko jest wykonane zgodnie z przepisami, a firma może spokojnie funkcjonować, skupiając się na biznesie. Jest to niezwykle ważne, bo niejednokrotnie formalności i praca z rozliczaniem faktur pochłania tyle czasu, że nie opłaca się zlecać tego kilku pracownikom w firmie.

Biuro rachunkowe w Krakowie – profesjonalne usługi księgowe

Jeśli przedsiębiorca jest właśnie z Krakowa lub okolic, to nie będzie miał problemu ze znalezieniem odpowiedniego biura. Kraków to duże miasto, które daje ogromne możliwości pod kątem obsługi rachunkowej firm. Biuro rachunkowe TAXA z Krakowa zapewni szybką, profesjonalną i kompleksową obsługę przedsiębiorców. Sporządzi deklaracje, ustali korzystny próg podatkowy, oferuje doradztwo w trudnych sytuacjach rozliczeniowych, rozliczy ryczałt.

Aby dobrze wybrać biuro księgowe, należy kierować się już wspomnianymi wcześniej aspektami. Równie ważne jest sprawdzenie opinii Klientów o biurze. Jeśli do tej pory było to biuro o nienagannej opinii, to można spodziewać się tego samego w przyszłości. Warto także pamiętać, że jeśli w biurze pracuje wielu specjalistów i księgowy ma jakieś wątpliwości co do rozwiązania danego problemu finansowego, od razu może skonsultować się z innymi ekspertami z tego samego zespołu.

Natomiast pracownik od księgowości zatrudniony na etacie w firmie, działa w pojedynkę i sam musi każdorazowo rozwiązywać różne zawiłe kwestie. Może to wydłużyć czas oczekiwania na wykonywanie zadań i powodować przestoje w firmie. W przypadku zespołu ekspertów w biurze rachunkowym, nie ma mowy o takiej sytuacji.

Biuro rachunkowe i pełna księgowość – dla kogo?

Gdy firma zaczyna mieć obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, to również jest sytuacja, gdy powinna pomyśleć o usługach biura księgowego.

Kiedy trzeba prowadzić pełną księgowość?

Dotyczy to spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Ale także wszystkich firm, których przychody przekroczą pewną określoną kwotę w skali rocznej. Jeśli limit przychodów przekroczy kwotę 2 000 000 euro, obowiązkiem firmy staje się właśnie pełna księgowość. Jest to innymi słowy prowadzenie pełnej ewidencji przychodów i rozchodów, a taki poziom wiedzy i odpowiedzialności z pewnością zaoferuje dobre biuro księgowe.