Jak estetycznie osłonić otwarty balkon?

Balkon to miejsce, w którym w sezonie letnim toczy się spora część naszego rodzinnego życia. Spędzamy na nim poranki pijąc kawę, czytamy książki, a także bawimy się z dziećmi i opalamy. Pewnym utrudnieniem w wykorzystaniu pełnego potencjału domowego balkonu może okazać się jednak jego otwarty charakter. Bliskość sąsiednich budynków ogranicza naszą prywatność, a zanieczyszczenia wpadające z zewnątrz sprawiają, że balkon wymaga częstego sprzątania i nie jest miejscem idealnym do spożywania posiłków. Aby uniknąć takich problemów i przy okazji nadać balkonowi estetycznego wystroju, warto zdecydować się na praktyczne banery balkonowe. Co to takiego i dlaczego warto je zainstalować na swoim tarasie?

Czym są banery balkonowe? Jak wyglądają?

Osłony balkonowe to nowoczesne rozwiązania oferowane przez Drukarnię Wojewoda. Są to wykonane z tworzyw sztucznych banery laminowane, które można umieścić na balustradzie balkonu lub tarasu i tym samym odgrodzić jego teren od czynników zewnętrznych. Osłony balkonowe posiadają atrakcyjne nadruki wykonane za pomocą nowoczesnych technologii ecosolvent i solvent oraz wysokiej jakości farb, które zapewniają grafikom odporność na działanie czynników zewnętrznych, pozwalając na ich stałe wyeksponowanie na balkonie.

Montaż osłon jest bardzo prosty i może go wykonać każda osoba we własnym zakresie, bez konieczności korzystania w tym zakresie z usług profesjonalistów. Osłony balkonowe posiadają oczkowanie co 50 cm, zarówno na górnej, jak i dolnej krawędzi, co pozwala na ich estetyczne i solidne przymocowanie do balustrady. Do mocowania można użyć standardowych uchwytów typu klips lub opasek, dostępnych w każdym sklepie budowlanym.

Osłony balkonowe mają postać laminowanych banerów z wykończeniem w macie lub połysku. Drukarnia Wojewoda pozwala na zamówienie banerów na dowolny wymiar, co pozwala na ich idealne dopasowanie do powierzchni balustrady oraz efektu wizualnego, jaki chcemy uzyskać. Zgrzew na krawędziach osłony zabezpiecza jej brzegi i przedłuża trwałość.

Dlaczego warto zainwestować w osłony balkonowe?

Banery balkonowe to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej posiadaczy otwartych balkonów i tarasów. Świetnie sprawdzą się w blokach, w których balkony wychodzą na sąsiedni budynek. Osłona sprawi, że balkon będzie osłonięty, przez co zapanuje na nim większa prywatność. Daje on większy komfort użytkowania. Jej montaż docenią także osoby mieszkające w pobliżu ulicy –częściowo osłaniający balkon baner zmniejszy bowiem ilość zanieczyszczeń przedostających się na taras i tym samym poprawi komfort jego użytkowania.

Oprócz tego, banery balkonowe warto wybrać także z powodu ich walorów dekoracyjnych. Wykonany na ich powierzchni nadruk w wysokiej rozdzielczości i wyrazistych kolorach jest w stanie całkowicie odmienić wystrój naszego balkonu oraz nadać mu dodatkowych walorów dekoracyjnych. Pozwala także wyróżnić balkon na tle pozostałych w budynku, co docenią osoby kochające ciekawe i oryginale rozwiązania w zakresie dekoracji swojej domowej przestrzeni.