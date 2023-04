Czym jest Manufacturing Execution System (MES)? Korzyści wynikające z jego zastosowania

Efektywność produkcji w branży produkcyjnej i przemysłowej to najistotniejszy czynnik, który wpływa na pozycję firmy i jej udział w rynku. Nic więc dziwnego, że wiele firm stara się znaleźć optymalne rozwiązania i czerpać z nowoczesnych technologii, by zapewnić bezproblemowy rozwój firmy i zachowanie ciągłości procesów. System klasy MES to najlepszy przykład tego, jak niskim kosztem zapewnić sobie potencjał do jeszcze lepszego działania.

Czym jest Manufacturing Execution System (MES)?

Na czym polega funkcjonalność systemu Manufacturing Execution System? To oprogramowanie, które zapewnia kompleksowe wsparcie w przemodelowaniu procesów produkcyjnych i ich stałym monitoringu na każdym, nawet najbardziej szczegółowym etapie.

Systemy klasy MES umożliwiają stały dostęp do niezwykle precyzyjnych danych o całym procesie produkcyjnym, które dadzą nam to, co dzisiaj w branży jest najważniejsze – informacji. Informacje o tym, czy nasze procesy są wydajne, na którym etapie występują jakieś zatory, które elementy generują najwyższe koszty i jaki jest ogólny stan techniczny linii produkcyjnej. Ta wiedza zapewni ogromny potencjał do przeciwdziałania niespodziewanym problemom, ułatwi alokowanie pracowników i zasobów do danego procesu i zapewni znacznie bardziej skuteczny obieg danych w całej firmie.

W jakich branżach wykorzystuje się systemy klasy MES?

Systemy klasy Manufacturing Execution System wykorzystywane są przede wszystkim w firmach produkcyjnych i przemysłowych – wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przestojów produkcyjnych lub potencjał do zoptymalizowania pracy parku maszynowego.

Oprogramowanie MES wykorzystywane jest w motoryzacji, branży spożywczej, w hutnictwie, branży kosmetycznej, branży transportowej czy magazynowej. Wszędzie tam specyfika procesów wymaga nieco innego zakresu danych raportowych, a MES dostarcza dokładnie tych informacji, które w danej branży są priorytetem. Wdrożenie MES w firmie z zaawansowaną infrastrukturą informatyczną nie jest żadnym problemem. System może być łatwo zintegrowany z systemami ERP, CRM czy WMS, gwarantując kompleksowe wsparcie w zarządzaniu procesami i zasobami.

Podstawowe funkcje systemu MES

System MES to w głównej mierze raportowanie. Nie jest jednak tajemnicą, że każda firma, nawet działająca w tej samej lub podobnej branży cechuje się innymi procesami. Dlatego też najważniejsze funkcja MES to możliwość projektowania takich raportów, które będą najlepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa.

Które zjawiska na hali produkcyjnej mają największy wpływ na przebieg produkcji? Które maszyny stanowią największy ciężar pod względem koszowym? Zakres i specyfika raportu to klucz do kompleksowej wiedzy o tym, co dzieje się w fabryce i jakie procesy należy usprawnić, by zapewnić sobie zwiększenie wydajności. Dzięki MES i możliwości automatycznego generowania raportów będzie to w firmie znacznie łatwiejsze a potencjalne wąskie gardła – największy wróg nowoczesnych firm produkcyjnych staną się zaledwie wspomnieniem.