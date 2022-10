Interesują Cię nowe iPhony? Jaki model wybrać? Podpowiadamy w poniższym artykule. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Czym wyróżniają się nowe iPhony? Czy aparaty w modelu Pro są lepsze od aparatów z iPhone 14?

Jakiego nowego iPhona wybrać? Wszystko zależy od tego, co Cię najbardziej interesuje. Chcesz duży telefon? Najlepszą opcją będzie dla Ciebie iPhone 14 Plus. Zależy Ci na lepszej jakości zdjęciach i uważasz, że modele Plus są dla Ciebie za duże? Zdecyduj się na iPhone 14 Pro. Czym jeszcze różnią się od siebie nowe iPhony? Szczegóły znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Czym wyróżniają się nowe iPhony i który wariant warto wybrać? Jeśli chodzi o podstawowe modele – na przykład iPhone 14, który znajdziesz na stronie https://lantre.pl/iphone/iphone-14-467.html w atrakcyjnych cenach – względem poprzedniej generacji nie zmieniło się wiele. Owszem, smartfony podstawowe mają nieco szybszy czip, ale właściwie to tyle. Jeśli zatem masz iPhone 12 lub 13, warto poczekać na kolejną premierę lub pomyśleć nad zakupem modeli Pro.

Właściwie z podstawowych wariantów dostępne są dwa rozwiązania. iPhone 14 to smartfon z ekranem o przekątnej 6,1”, natomiast iPhone 14 Plus ma ekran o przekątnej 6,7”. Które rozwiązanie wybrać? Wszystko zależy od tego, jak duży ekran Cię interesuje, bo właściwie tylko tym różnią się oba telefony. Zarówno w iPhone 14, jak i w iPhone 14 Plus, który jest dostępny na stronie https://lantre.pl/iphone/iphone-14-plus-468.html w wielu wariantach kolorystycznych, zaimplementowano zaawansowany system dwóch aparatów, w tym ultraszerokokątny i główny 12 MP, funkcję wykrywania wypadków, alarmowe SOS czy czip A15 Bionic. Poza wielkością ekranu niniejsze modele różnią się jeszcze baterią. Mniejszy iPhone na jednym ładowaniu wytrzymuje do 20 godzin odtwarzania wideo, natomiast większy – iPhone 14 Plus – do 26 godzin.

Wykrywanie wypadków jest nową i bardzo ciekawą opcją. Kiedy dojdzie do takiego zdarzenia – na przykład podczas jazdy samochodem – telefon automatycznie skontaktuje się ze służbami ratowniczymi oraz Twoimi bliskimi, aby poinformować ich o incydencie, wysyłając jednocześnie Twoją lokalizację. Wiadomość do służb ratowniczych zostanie przekazana po kilkunastu sekundach, chyba że wcześniej samodzielnie wezwiesz pomoc.

Jeśli zależy Ci na najnowszym i wydajniejszym czipie, możliwości wykonywania jeszcze lepszych jakościowo zdjęć, zwróć szczególną uwagę na modele Pro. Czym różnią się od podstawowych nowych iPhonów? Podpowiadamy w dalszej części artykułu.

Czy aparaty w modelu Pro są lepsze od aparatów z iPhone 14?

Zastanawiasz się, czy aparaty w modelach Pro faktycznie są lepsze od tych, które zamontowano w iPhone 14 i iPhone 14 Plus? Odpowiedź na to pytanie jest prosta – tak! Głównie dlatego, że w iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max masz aż trzy aparaty, w tym ultraszerokokątny, teleobiektyw i główny o rozdzielczości 48 Mp. Otrzymujesz także możliwość wykonywania sześciokrotnego zoomu optycznego. W przypadku czipu natomiast w modelach Pro zamontowano czip A16 Bionic, który jest wydajniejszy od A15 Bionic.

Różnice między Pro a podstawowymi modelami widać również w wykonaniu. Do produkcji telefonów tej gamy wykorzystuje się chirurgiczną stal nierdzewną, a nie lotnicze aluminium, jak to jest w przypadku iPhone 14 i iPhone 14 Plus. Ponadto smartfony Pro można kupić z pamięcią o pojemności 1TB, jeśli 128, 256 czy 512GB jest dla Ciebie niewystarczające. Warto również wspomnieć, że iPhone 14 Pro i Pro Max mają Dynamic Island zamiast znanego nam już notcha, znajdującego się w górnej części ekranu. To element, który kontekstowo reaguje na każde działanie użytkownika. A zatem rozszerza się czy zwija w celu prezentowania różnych dodatkowych treści w trakcie korzystania z wybranych aplikacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie producenta lub na karcie produktu w sklepie, w którym planujesz zakup nowego iPhone’a. Polecamy zapoznać się dokładnie ze specyfikacją techniczną wybranych modeli, aby mieć pewność, że ostatecznie zdecydujesz się na optymalne rozwiązanie dla siebie.