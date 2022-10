Wysyłanie SMS do klientów – na co zwrócić uwagę?

Marketing SMS to coraz popularniejsza forma komunikacji z klientem. Wyróżnia się szybkością, łatwością, a także efektywnością, jeśli tylko odpowiednio dobierzemy treść. Nic więc dziwnego, że możemy znaleźć coraz więcej firm oferujących usługi masowego wysyłania SMS-ów, takie jak https://mprofi.pl/. Wiadomości tekstowe do klientów są cenione za swoją prostotę, spersonalizowany charakter i szybkość docierania do odbiorcy. Warto jednak wiedzieć, jak stworzyć skuteczną kampanię SMS i na co zwrócić uwagę przy masowej wysyłce.

Czy posiadasz własną bazę odbiorców?

W przypadku podejmowaniu jakichkolwiek działań marketingowych z wykorzystaniem adresu e-mail klienta, jego numerem telefonu, czy adresu domowego, musimy pamiętać o RODO i prywatności. Zgoda na otrzymywanie treści marketingowych przez klienta to przede wszystkim kwestia prawna. Ale nie tylko. Adresaci, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie treści, nie spodziewają się wiadomości od Twojej firmy, co automatycznie zmniejsza efektywność kampanii. Dlatego warto zadbać o bardzo dobrze dobraną i zweryfikowaną listę kontaktów. Dzięki temu zwiększysz szansę na pozytywne reakcje i powodzenie kampanii. Jak zebrać bazę telefonów do klientów?

Najpopularniejszą, a także najlepszą metodą jest zbieranie numerów telefonów przez własny system online, na przykład podczas rejestracji, zapisu do newslettera, klubu lojalnościowego, czy nawet przy zakupach stacjonarnych. Pamiętaj przy tym, żeby przedstawić korzyści dla klienta, jakie płyną z pozostawienia numeru telefonu. Podzielenie się takimi danymi wymaga zaufania, warto więc pokazać, że dajemy coś wartościowego w zamian, na przykład spersonalizowane promocje.

Etykieta wysyłania SMS-ów do klientów – na co zwrócić uwagę?

Zbyt częste SMS naruszają cienką granicę smaku między wyczuciem a nachalnością. Nikt nie lubi być zarzucany zbyt częstymi wiadomościami, więc za duża częstotliwość może działać na naszą niekorzyść. Kiedy wysyłać wiadomości do klientów? Bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem jest połączenie kampanii z terminarzem świątecznym i okazyjnym. Wiadomości z informacją na przykład o promocji możemy rozesłać między innymi przed Świętami Bożego Narodzenia, kiedy jest czas kupowania prezentów. Podobnie w przypadku Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn, Walentynek itp. Odpowiednio dobrany terminarz zwiększy szanse na to, że Twoja wiadomość faktycznie zostanie przez klienta odebrana i zauważona.

Postaw na spersonalizowane treści i CTA

CTA, czyli call to action to treść, która zachęca odbiorcę do działania. Jest to zazwyczaj bezpośredni zwrot, który przyciąga uwagę odbiorcy. Możesz wykorzystać słowa takie jak: kup, sprawdź, zaoszczędź, zobacz itp. Nie zapomnij przy tym dodać linku przekierowującego. Co ważne, żeby klient podjął konkretne działanie, musi w tym mieć jakiś konkretny interes, korzyść. Dlatego warto zaoferować jakąś promocję.

Przy tym dobrym sposobem jest personalizowanie wiadomości, na przykład poprzez rozpoczęcie wiadomości imieniem. Możesz także stworzyć jedną treść, zaczynając od na przykład ‘Drogi Kliencie’ i używając takich zwrotów jak: specjalnie dla Ciebie, z myślą o Twoich potrzebach itp. Takie treści mają większy wpływ na odbiorców.