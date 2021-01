„Szlaban na infekcję” – akcja edukacyjna dla Biofarm od NEKK

Polska firma farmaceutyczna Biofarm rusza z nową akcją edukacyjną skierowaną do pacjentów w całym kraju, której celem jest uświadomienie jak ważne jest konsekwentne dbanie o odporność na co dzień. Akcja prowadzona jest we współpracy z portalem ZnanyLekarz.pl. Za koncepcję i organizację akcji odpowiada agencja pharmamarketingowa NEKK.

„Szlaban na infekcję” to akcja edukacyjna, która ma nauczyć pacjentów jak wspierać odporność oraz jak zabezpieczyć się przed infekcjami w przypadku wystąpienia pierwszych objawów.

– W tym szczególnym czasie warto uważnie obserwować swoje zdrowie, by nie zbagatelizować objawów poważnej choroby. Jednak nie każde jesienne przeziębienie jest dla nas groźne – mówi Paweł Hinc, Senior Group Brand Manager z firmy Biofarm. – Dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić akcję edukacyjną, w której z jednej strony dzielimy się wiedzą na temat wsparcia odporności, a z drugiej zapewniamy możliwość umawiania się na bezpłatną wizytę do internistów za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz.pl. W ten sposób chcemy ułatwić tysiącom osób dostęp do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej(POZ) – podsumowuje Paweł Hinc.

Za koncepcję, kreację oraz pozyskanie partnerów akcji odpowiada agencja pharmamarketingowa NEKK.

– Na stronie https://szlabannainfekcje.pl/ znajdziemy pomocne wskazówki jak zapobiegać rozwojowi infekcji, aby nie przerodziła się w coś poważniejszego. Wsparcie odporności i szybka diagnostyka są teraz bardzo ważne – tłumaczy Agnieszka Lewandowska, Młodszy Kierownik Współpracy z Klientem NEKK. – Akcja będzie trwała przez okres wzmożonych zachorowań – aż do 26 marca. Przez cały ten czas będzie wspierana kampanią digitalową na portalach prozdrowotnych oraz w mediach społecznościowych – dodaje Agnieszka Lewandowska.

Organizatorem akcji jest firma Biofarm. Partnerem strategicznym jest portal ZnanyLekarz.pl

O firmie Biofarm

Biofarm to jedna z największych firm farmaceutycznych z polskim kapitałem. Od ponad 30 lat stawia zdrowie człowieka jako priorytet we wszystkich swoich działaniach. W portfolio firmy znajduje się ponad 180 produktów, które odpowiadają na najpilniejsze potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Działając zgodnie ze swoją misją społeczną, w ostatnim roku firma skupiła się na wsparciu lekarzy, farmaceutów oraz szpitali. Na cel walki z pandemią wirusa COVID-19 przekazała niemal 4 miliony złotych. Naturalną kontynuacją działań charytatywnych firmy jest edukowanie społeczeństwa na temat wzmocnienia odporności oraz profilaktyki zdrowotnej.

O agencji NEKK

NEKK to agencja reklamowa której oferta skoncentrowana jest na szeroko rozumianym rynku ochrony zdrowia. Od ponad 10 lat realizuje projekty sprzedażowe i wizerunkowe dla branży pharma. Klienci NEKK to duże koncerny farmaceutyczne, kliniki medyczne czy stowarzyszenia lekarskie. W ostatnim czasie NEKK prowadził m.in. projekty dla Merck Group, Herbapol Poznań, Novascon Pharmaceuticals, Angelini Pharma, Apotex Polska, Synoptis Pharma, czy dla grupy Neuca. Agencja projektuje kampanie 360* skutecznie i efektywnie docierając do grup docelowych. NEKK oferuje rozwiązania skrojone na miarę i dostosowane do specyficznych potrzeb rynku pharma. Od 2016 roku prezesem zarządu NEKK jest Małgorzata Skorwider.