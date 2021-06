Aleksandra Karasińska redaktor naczelną „Forbes Women”

Aleksandra Karasińska objęła stanowisko redaktor naczelnej magazynu Forbes Women. Dotychczas była redaktor prowadzącą.

Aleksandra Karasińska będzie odpowiedzialna m.in. za politykę redakcyjną magazynu, a także za koordynację i nadzór nad doborem treści pod marką „Forbes Women” do serwisów płatnych. Co więcej, do jej obowiązków będzie należeć: wdrażanie nowych produktów wydawniczych oraz rozwijanie nowych formatów wideo oraz audio marki w obszarze paid content. Karasińska będzie podlegać bezpośrednio Marcinowi Bieglukowi, dyrektorowi generalnemu portfolio prasowego. Karasińska od lipca 2020 roku jest także dyrektorką programową treści płatnych i nadal będzie odpowiedzialna za koordynację oraz nadzór nad rozwojem treści redakcyjnych w serwisach płatnych Ringier Axel Springer Polska.

Aleksandra Karasińska ma 20-letnie doświadczenie w branży medialnej. Od 2019 roku jest redaktor prowadzącą magazynu „Forbes Women”. Pracowała również w Radiu Wolna Europa, Radiu Zet, a także w stacji TVN24 i Polsat. Była związana również z CNN i CNN Radio. W tygodnikach „Wprost” i „Newsweek” przez wiele lat była zastępczynią redaktora naczelnego. Stworzyła i redagowała miesięcznik popularnonaukowy „Newsweek Historia”. Co więcej, prowadzi podcast „Forbes Women”. Jest wykładowczynią na uniwersytecie SWPS, gdzie uczy dziennikarstwa internetowego i wykłada na Digital Media Campus.

Nową redaktor prowadzącą została Magdalena Papuzińska-Mill. W dwumiesięczniku „Forbes Women” zaczęła pracować w kwietniu 2021 roku.