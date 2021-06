Spółka ORLEN OIL od sezonu 2021/2022 będzie Sponsorem Strategicznym Wisły Kraków. Logotyp ORLEN OIL wraz z marką olejów motoryzacyjnych PLATINUM zostanie wyeksponowany w centralnej części trykotów meczowych. Logo pojawi się również na bandach reklamowych Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie oraz na materiałach marketingowych klubu.

Wisła Kraków do tej pory wywalczyła 13 tytułów mistrza Polski, 13 tytułów wicemistrza Polski, 4 Puchary Polski, 1 Puchar Ligi Polskiej oraz 1 Superpuchar Polski.

– Zawarta umowa – oprócz standardowych elementów widocznych także przy okazji współpracy z innymi podmiotami, jak ekspozycja logo na frontach trykotów meczowych zawodników Białej Gwiazdy czy materiałach marketingowych – niesie ze sobą misję. Nie bez powodu użyłem słowa misja, gdyż misją zarówno Wisły, jak i PKN ORLEN jest wyniesienie rodzimego futbolu na wyższy poziom i ponowne zaistnienie 13-krotnego mistrza Polski na najwyższym szczeblu Ekstraklasy oraz na arenie międzynarodowej – powiedział Dawid Błaszczykowski, Prezes TS Wisła Kraków.

Do sponsorowanych przez Grupę ORLEN @WislaPlockSA i @LechiaGdanskSA dołącza dzisiaj @WislaKrakowSA. Konsekwentne inwestowanie w sport, w tym szkolenie młodzieży, to budowa siły naszej marki, ale też długofalowy rozwój poszczególnych dyscyplin pic.twitter.com/1VWUgb9Elw — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) June 17, 2021

– ORLEN OIL to spółka zakorzeniona w Krakowie i wsparcie klubu piłkarskiego w tym mieście uzupełnia prowadzone działania sponsoringowe. W ramach współpracy mocny akcent położono też na rozwój procesu szkoleniowego uzdolnionej młodzieży i zaplecza treningowego. W ten sposób umożliwimy najmłodszym zawodnikom dalszy rozwój pod kątem ewentualnego wejścia do profesjonalnego sportu, a może nawet reprezentacji narodowej – stwierdził Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Orlen Oil sponsorem Wisły Kraków

Logotypy i znaki towarowe marki olejowej pojawią się w centralnych miejscach koszulek meczowych pierwszej drużyny. Znaki Sponsora pojawią się także na pozostałych ubiorach sztabu szkoleniowego oraz młodszych drużyn wchodzących w skład Akademii Piłkarskiej. Oznaczenie sponsora pojawi się także na bandach statycznych ustawionych wokół murawy boiska, w przestrzeniach między trybunami i na ławkach rezerwowych. Co więcej, dodatkowe logotypy pojawią się również na autokarze klubowym oraz we wszelkich oficjalnych materiałach marketingowych klubu. W ramach podpisanej umowy do Rady Nadzorczej klubu zostanie powołany nowy członek wskazany przez ORLEN OIL.

Spółka ORLEN OIL to czołowy producent i dystrybutor środków smarnych dla motoryzacji, rolnictwa i przemysłu. Zajmuje się również produkcją płynów eksploatacyjnych oraz płynów do dezynfekcji. Nowy sponsor pomoże także w rozwoju młodych talentów Wisły Kraków poprzez sponsoring drużyn młodzieżowych funkcjonujących w ramach Akademii Piłkarskiej Wisły. Oznacza to wsparcie dla około 250 zawodniczek i zawodników trenujących 11 drużynach w kategoriach wiekowych od U-7 do U-18. Głównym założeniem Akademii jest usystematyzowanie treningu piłkarskiego oraz zapewnienie jakościowego szkolenia na każdym szczeblu.