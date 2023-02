Czy reklama w mass mediach jest opłacalna?

Im więcej kanałów promocji, tym lepiej. Warto wykorzystać reklamę zarówno tradycyjną, jak i w internecie. Dobrym rozwiązaniem będzie reklama zewnętrzna, telewizyjna, radiowa. Wszystkim może zająć się dla klienta dom mediowy, który oferuje kompleksowe usługi.

Jakie zalety ma reklama outdoor / OOH?

Reklama outdoorowa (OOH) to sposób na bycie widocznym przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu – co ma szczególne znaczenie w masowym dotarciu do osób, które na co dzień nie korzystają z social mediów i prasy online. Pozwala na trafienie do szerokiego grona odbiorców. Nie trzeba martwić się żadnymi ograniczeniami. Wystarczy zadbać o dobrą lokalizację, aby uzyskać pożądany efekt, czyli wybrać nośniki reklamowe przy ruchliwych punktach, w centrach miast.

Każde miejsce, w którym kierowcy i przechodnie muszą się zatrzymać, idealnie sprawdzi się OOH. Pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, bo efektowne billboardy stanowią oznakę prestiżu. Można pokazać w ten sposób swoją wiarygodność i zadbać o brand awareness. Warto wykorzystać reklamy outdoorowe w celu zbudowania pozycji na rynku lokalnym. Niezwykle skuteczne są billboardy z prostym przekazem, wyraźnym i dużym fontem, kontrastowymi kolorami.

Reklama w radiu – czy wciąż jest skuteczna?

Reklama w radiu również pozwala na dotarcie do ogromnej liczby słuchaczy. Nie ma problemu z elastycznym zaplanowaniem emisji. Radia słucha się niemalże wszędzie, w pracy, podczas jazdy samochodem, w komunikacji miejskiej, sklepach, domu. Reklama radiowa wspaniale sprawdza się podczas wprowadzania nowej marki na rynek, promowania produktów i usług. Pozwala na proste przekazanie treści, co najlepiej trafia do odbiorców. Koszt tego typu reklamy jest niski w porównaniu z szerokim zasięgiem. Łatwy odbiór to ogromna zaleta, podobnie jak możliwość wykazania się kreatywnością. Można dotrzeć do odbiorców z różnych segmentów.

Dlaczego reklama w telewizji to dobry wybór?

Reklama w telewizji to świetne rozwiązanie dla każdej firmy, której zależy na dużym zasięgu i kształtowaniu trendów. Ma ona ogromny wpływ na odbiorców, pozwala na dotarcie do potencjalnych klientów w całym kraju. Niemalże w każdym domu znajduje się odbiornik telewizyjny, nadal wiele osób spędza przed nim sporo czasu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy dni stają się coraz zimniejsze i krótsze.

W przypadku reklamy w TV można oddziaływać na odbiorców obrazem i dźwiękiem, dzięki czemu można liczyć na większą skuteczność ze względu na sporo bodźców. Łatwiejsze jest w ten sposób wzbudzanie emocji, które sprawią, że reklama pozostanie w świadomości przez długi czas. Reklama w telewizji może mieć zasięg zarówno ogólnokrajowy, jak i lokalny. Telewizję postrzega się za prestiżowe medium, co wpływa korzystnie na wizerunek marki. Jako że za pomocą reklamy w telewizji możliwe staje się dotarcie do szerokiego grona odbiorców w krótkim czasie, można też mówić o korzystnym stosunku ceny w przeliczeniu na jednego widza.

Planowanie kampanii reklamowych – samemu czy z domem mediowym?

Kampanie reklamowe można oczywiście zaplanować samodzielnie. Dla kogoś bez wiedzy, doświadczenia, znajomości statystyk danych nośników i kanałów oraz odpowiednich narzędzi będzie to jednak sporym wyzwaniem. Warto wobec tego pomyśleć o powierzeniu tego zadania profesjonalistom, którzy zajmują się tym na co dzień. Dom mediowy to rozwiązanie dla osób, które oczekują skuteczności, oszczędności czasu i pieniędzy. Specjaliści z domów mediowych doskonale znają branżę, współpracują z mediami, dzięki czemu mogą zaoferować korzystniejsze warunki reklamowe.

Współpraca z domem mediowym to sposób na odciążenie swojego przedsiębiorstwa z działań marketingowych. Można liczyć na pomysłowość, skoncentrowanie się na mocnych i słabych stronach prowadzonego biznesu. Pozwala to na opracowania jak najlepszego planu działania, zgodnie ze specyfikacją firmy i jej grupą docelową.