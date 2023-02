Dlaczego warto czytać papierowe książki?

Choć rynek e-booków i audiobooków rośnie w siłę, tradycyjnie wydane książki wciąż cieszą się ogromną popularnością i nic nie wskazuje na to, by kiedykolwiek miały zostać wyparte przez swoje cyfrowe odpowiedniki. Co sprawia, że tak kochamy papierowe książki i dlaczego warto po nie sięgać?

Zalety książek papierowych

Dla wielu osób czytanie jest czymś więcej, niż zwykłą rozrywką – to swoisty rytuał pozwalający oderwać się od szarej codzienności, przeżywać autentyczne emocje i napawać się umiejętnościami ulubionych autorów. Sama książka jest w tym kontekście przedmiotem niemal magicznym: zapach papieru i szelest kartek oddziałują na zmysły w stopniu nieosiągalnym dla elektronicznych nośników. Wielu miłośników książek twierdzi, że tylko tradycyjne egzemplarze mają duszę, a ta sama opowieść przelana na papier wybrzmiewa zupełnie inaczej, niż wyświetlana na ekranie.

Posiadanie książek na własność jest ważne dla czytelników, którzy lubią wracać do ulubionych lektur lub mają zacięcie kolekcjonerskie. Poza samą treścią liczą się dla nich jakość wydania, oprawa graficzna, możliwość wykonania notatek na marginesie. Papierowa książka z autografem autora lub dedykacją bliskiej osoby, która podarowała nam ją w prezencie, to wspaniała pamiątka, której nie da się uzyskać przy zastosowaniu formatów cyfrowych. Szybka wysyłka i oferta zawierająca nowe i tanie książki to standard w wielu księgarniach internetowych, dlatego nabywanie tradycyjnych książek jest obecnie bardzo ułatwione.

E-book czy książka papierowa?

Obie formy mają swoich zwolenników i przeciwników. Za książką elektroniczną przemawiają względy takie, jak możliwość przechowywania wielu tytułów na jednym urządzeniu, oszczędność miejsca czy szybki dostęp do zakupionych lektur. Niektórzy zwolennicy e-booków podkreślają także wygodę ich użytkowania – należy jednak zaznaczyć, że opinie w tej kwestii są podzielone, a wybór preferowanego nośnika zależy od indywidualnych upodobań.

Choć czytniki e-booków udostępniają funkcję zmiany rozmiaru czcionki, sam rozmiar ekranu – mniejszy od tradycyjnego formatu książki papierowej – bywa niekomfortowy dla wielu czytelników. Decydując się na czytnik musimy także pamiętać o regularnym ładowaniu sprzętu – a baterie „lubią” rozładowywać się o wiele za szybko, zwłaszcza przy korzystaniu z podświetlenia ekranu, połączenia z wi-fi i innych dodatkowych funkcji.

Sam dostęp do przeglądarki internetowej za pośrednictwem czytnika może odciągać naszą uwagę od tego, co najważniejsze, czyli samej lektury. Tradycyjnie wydane książki odciągają nas od wszechobecnych ekranów: możliwość całkowitego przejścia w tryb offline i odpoczynku od cyfrowej rzeczywistości należy do głównych zalet książek papierowych.