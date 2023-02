Czym są podświetlane kasetony reklamowe?

Tablice zawierające napisy lub grafikę odgrywają bardzo ważną rolę. Mogą przyczynić się do zwiększenia zysków danej firmy. Szczególnie skuteczne są te podświetlane. Wyjaśniamy, co to za produkt, jakie są jego rodzaje oraz zastosowanie. A także jak go konserwować i czy warto go kupić.

Kasetony — co to jest? Jak wygląda kaseton podświetlany?

Na wstępie warto dokładnie wyjaśnić, czym jest kaseton reklamowy — co to za produkt i jak wygląda. To jednostronna lub dwustronna tablica, która najczęściej przybiera kształt prostokąta lub kwadratu. Można umieścić na niej różne informacje. Najczęściej jest to krótki napis np. nazwa firmy lub grafika np. logo lokalu. Jeśli chcesz wyeksponować więcej informacji, powinieneś zaprojektować baner.

Decydując się na tego typu rozwiązanie, masz do wyboru bardzo wiele modeli. Wśród nich znajduje się kaseton podświetlany. Posiada on system sztucznego oświetlenia. Bardzo często są to energooszczędne kasetony ledowe.

Kasetony ledowe — jakie są rodzaje? Jakie wybrać?

Nie wiesz, jaki kaseton led wybrać? Warto więc, żebyś poznał jego rodzaje. Kaseton reklamowy led może być:

jednostronny — nadruk jest naniesiony tylko po jednej stronie. Może być zamontowany równolegle do ściany lub pod kątem prostym do niej;

dwustronny — wydruk jest zamieszczany po obu stronach. Można go zawiesić na haczykach, wysięgnikach lub wieszakach.

Wybór odpowiedniego rodzaju zależy w tym przypadku o miejsca, gdzie chcesz umieścić ten produkt oraz tego, jaki przekaz chcesz na nim zawrzeć. Kaseton reklamowy dwustronny jest najczęściej montowany na zewnątrz nad wejściem do danego obiektu.

Oprócz tego wyróżniamy kaseton podświetlany:

wewnętrzny — przeznaczony do montażu wewnątrz budynku. Najczęściej służy do celów informacyjnych. Natomiast kasetony sufitowe ledowe mogą stanowić element ozdobny;

Warto też zwrócić uwagę, że kasetony ledowe tworzy się z różnych surowców.

Z jakich materiałów produkuje się kasetony ledowe?

Wysokiej jakości kaseton reklamowy led można stworzyć m.in. z:

dibondu — jego zalety to duża odporność na uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Można montować go wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Często są to niewielkich rozmiarów tablice;

aluminium — może przybierać każdy kształt. Jest wytrzymałe. Do wyboru jest wiele kolorów. Pozwala na bardzo równomierne podświetlenie nadruku;

pleksi (szkła akrylowego) — to surowiec łatwy w obróbce i wytrzymały;

winylu — elastyczny, trwały i odporny na warunki zewnętrzne. Bardzo często wykorzystywany do tworzenia kasetonów o dużych rozmiarach.

Użycie każdego z tych surowców gwarantuje powstanie trwałej, wyrazistej i odpornej tablicy reklamowej.

Czy warto zainwestować w kaseton led?

Jakie korzyści może przynieść firmie inwestycja w podświetlany kaseton reklamowy? To przede wszystkim możliwość:

poinformowania, że w danym miejscu znajduje się określony obiekt;

zdobycia nowych klientów — tego typu tablice przykuwają wzrok, zwłaszcza w nocy;

pokazania, że stawiasz na modne, nowoczesne rozwiązania;

wyeksponowania najważniejszych informacji;

promocji danej firmy — np. za pomocą kasetonów umieszczonych w znacznej odległości od jej siedziby i wskazujących do niej drogę. Przy czym kaseton reklamowy podświetlany jest szczególnie dobrze widoczny w nocy;

Poza tym to tanie produkty kupowane na dłuższy czas.

Czy kasetony trzeba konserwować? Jak często je wymieniać?

Wszelkiego rodzaju kasetony warto regularnie myć wilgotną, ale nie mokrą szmatką. Można użyć też specjalistycznych środków. Mimo to po upływie 5-10 lat najprawdopodobniej trzeba będzie je wymienić. Dotyczy to zwłaszcza modeli zewnętrznych. Zmienić trzeba też tablicę z nieaktualnymi informacjami. W przypadku przeprowadzki firmy wystarczy ją zdemontować i umieścić w nowym miejscu.

Wiesz już, co to jest kaseton reklamowy, jakie są jego rodzaje, zalety i zastosowania. Pamiętaj też, że kaseton led posłuży Ci na lata, jeśli skorzystasz z usług sprawdzonych firm.