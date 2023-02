Agencja PR – fakty i mity

W popkulturze agencje PR to przestronne biura na najwyższych piętrach biurowca, ludzie w garniturach i dobra zabawa. Albo piarowiec przedstawiany jest jako nieodłączny towarzysz kandydata na prezydenta. A jak to jest w rzeczywistości? Czy w agencji PR wystarczy błysnąć pomysłem, czy też jest to żmudna, codzienna i systematyczna praca w wielu obszarach? Czy kreowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy daje satysfakcję i jak to się robi na co dzień?

Agencja public relations – wolny zawód czy pełna dyspozycyjność?

Wszystkim, którym marzy się praca w domu, ciekawa i kreatywna od razu na myśl przychodzi praca freelancera w reklamie albo agencji public relations czy w marketingu. Zobaczmy, ile faktycznie w tym prawdy. Czy można być wolnym od konieczności dojazdów, sztywnych godzin pracy i biurowych nasiadówek, a jednocześnie mieć ciekawą pracę?

Tak, to możliwe. Trzeba jednak wykazywać się ogromną samodyscypliną i umiejętnością pracy w rytmie tak zwanych deadline’ów. Również zdolności komunikacyjne i kompetencje, jeśli chodzi o nowoczesne media, środki przekazu i komunikacji też są niezbędne. Bo okazuje się, że owszem, możemy siedzieć w domu lub parku albo nawet na plaży, ale musimy kontaktować się z klientami, szefami i innymi członkami zespołu.

Na przykład agencja public relations składa się z grafików, osób od tworzenia od contentu czyli copywriterów, pozycjonerów, informatyków i piarowców. No i najważniejsze osoby to zleceniodawcy, kierownicy projektów, szefowie i współpracownicy. Jak widać, istotnym elementem pracy agencji PR jest nie tylko tworzenie warunków do dialogu i komunikacji z otoczeniem dla klienta. Równie ważna jest właściwa komunikacja wewnętrzna i dokładne zrozumienie wzajemnych potrzeb.

Czym zajmuje się specjalista ds. public relations?

Najprostsza odpowiedź na pytanie, co robi piarowiec brzmi: dba o wizerunek firmy lub osoby. Bo trzeba pamiętać, że PR osobisty jest równie ważnym zagadnieniem nie tylko dla konkretnej osoby, której dotyczy, ale również firmy, którą ta osoba reprezentuje.

Na przykład pozytywne czy negatywne cechy przypisywane szefom lub właścicielom firm przekładają się automatycznie na to, jak postrzega się daną markę i w konsekwencji na możliwy wynik finansowy. Przykładem może być wypowiedź dyskryminująca jakąś grupę społeczną, a jej konsekwencją utrata klientów z tej grupy.

Ale specjalista ds. public relations ma również szereg innych zadań. Są nimi między innymi tworzenie spójnej strategii public relations, wsparcie marketingu firmy, branding i w razie potrzeby rebranding, dbanie o prawidłową komunikację wewnętrzną, planowanie i organizacja eventów firmowych, tworzenie i odpowiednie pozycjonowanie stron www i jeszcze wiele innych.