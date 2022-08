Dlaczego warto zdecydować się na marketing w social mediach?

Każdego roku przybywa użytkowników w mediach społecznościowych. Różnorodne marki bardzo szybko zorientowały się, że jest to doskonałe narzędzie, które pozwala dotrzeć do potencjalnych klientów i zatrzymać ich przy sobie. Czym jest marketing w social mediach? Jak prawidłowo i skutecznie z niego korzystać? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć poniżej!

Czym jest social media marketing i jakie platformy koniecznie trzeba wziąć pod uwagę?

Social media marketing obejmuje wszelkie działania na najpopularniejszych platformach mające przede wszystkim umożliwić dotarcie do klientów, ale nie tylko. Kolejnym założeniem jest budowanie pozytywnego wizerunku marki oraz wzrostu jej rozpoznawalności. Podjęte czynności mają prowadzić do generowania zadowalających zysków i wyników sprzedażowych. Marketing w social mediach to chętnie wybierane narzędzie głównie przez wzgląd na ich potencjał i stały kontakt z odbiorcami. Dzięki temu relacja klientów z marką jest silniejsza, a zyski większe. Często pojawia się pytanie, którą platformę wybrać do reklamowania swojej firmy. Opcji jest kilka, ale warto zdecydować się na tę, która pomoże dotrzeć do naszej grupy docelowej, aby ją zdefiniować, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo przeznaczony jest oferowany dany produkt czy usługa. Przykładowo marka obuwnicza dla kobiet w przedziale wiekowym 20-30 lat w stylu eleganckim powinna skupić się przede wszystkim na Instagramie. Natomiast firma zajmująca się pozycjonowaniem stron internetowych na LinkedIn lub Facebooku. Jeżeli nie są one odpowiednie, to do naszej dyspozycji jest: Twitter, TikTok lub YouTube.

Dla kogo przeznaczony jest marketing w social mediach i jak to robić?

Na social media marketing tak naprawdę powinien zdecydować się każdy, kto chce dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Niezależnie od tego, czy chodzi o markę osobistą, czy prywatną. Jeżeli strategia nie zostanie odpowiednio przemyślana i opracowana, to szanse na zwiększenie świadomości marki, jest znikome. Należy wiedzieć, że obecnie klienci doceniają, kiedy na portalach mogą bliżej zapoznać się z ofertą firmy i ciekawostkami związanymi z branżą. Dlatego tak duże znaczenie ma aktywność. Posty powinny się pojawiać regularnie i przekazywać wartościowe treści. Brak zaangażowania ze strony marki będzie jednoznaczne z nikłym zainteresowaniem odbiorców, którzy z czasem przestaną zaglądać na dany profil. Bardzo często niezbędne jest zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie social mediów, która będzie się tym zajmować na cały etat.

Dlaczego warto wykorzystać social media marketing?

Marketing w social mediach jest bardzo korzystny dla marki. Jednak pod warunkiem, że będzie prowadzony zgodnie z założoną strategią. Jedną z najistotniejszych zalet jest wiarygodność firmy i zaufanie, którym można ją obdarzyć. Odbiorcy nie tylko mogą poznać ofertę i ciekawe informacje dotyczące branży, ale też zadawać pytania bądź dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami. Tym samym chętnie wracają i wierzą, że w razie potrzeby znajdą rozwiązanie swoich problemów. Zresztą zainteresowanie publikowaną treścią zwiększa zasięg firmy, ponieważ użytkownicy nie tylko komentują, ale też udostępniają wybrane posty. Poza tym bezpośredni kontakt z klientami zachęca do napisania komentarza bądź wiadomości prywatnej. Zupełnie inaczej jest w przypadku formularzy na stronie internetowej. One budzą niechęć odbiorców, którzy nie wiedzą, jak długo będą czekać na odpowiedź i czy w ogóle ją otrzymają. Ponadto social media marketing umożliwia dotarcie do konkretnej grupy docelowej realnie zainteresowanej produktem, czy usługą, a skuteczność podjętych działań można zweryfikować w dowolnym momencie i gdy zajdzie taka konieczność wprowadzić odpowiednie zmiany.