Dobry bilbord reklamowy, czyli jaki? Wszystko co musicie wiedzieć na ten temat

Niezwykle skutecznym nośnikiem reklamy jest billboard. Można go spotkać przy drogach, autostradach, ale i na elewacjach w małych miejscowościach i dużych miastach. Bez wątpienia przyciąga wzrok i jeśli jest odpowiednio wykonany, a jego treść interesująca dla odbiorcy, może być skuteczny. Jak powinien wyglądać dobry billboard reklamowy? Poznajcie zasady jego tworzenia.

Projekt to podstawa, czyli znajdź cel billboardowej kampanii reklamowej

Oczywiście zanim przystąpicie do wykonania billboardu, a właściwie zlecenia jego wykonania, musicie stworzyć spójny projekt. Na samym początku należy sobie uświadomić i wybrać cel kampanii. Odpowiedzcie sobie na pytanie, co chcecie osiągnąć poprzez reklamę na billboardzie czy ma to być zainteresowanie konkretnym produktem, czy może jest to środek do wypromowania nowo otwieranego oddziału czy sklepu. Cel jest istotny dla dalszego tworzenia projektu, wyboru odpowiedniej grafiki i treści, która powinna być intrygująca, przykuwająca uwagę, pobudzająca do działania.

Techniczne aspekty tworzenia billboardu – na co trzeba zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu graficznego?

Na pewno, gdy już uświadomicie sobie cel, musicie znaleźć doświadczonego grafika, który zajmie się realizacją projektu. Wcześniej możecie urządzić burzę mózgów i wybrać kilka propozycji graficznych, a także tekstowych. Grafik w końcu jest od tego, by wybrany projekt zyskał odpowiedni, zamierzony odbiór. Istotne znaczenie mają wszystkie szczegóły takie jak kolor tła, wielkość grafiki, a także czcionki, która powinna dobrze odbijać się na wybranym tle. Należy zdecydować czy bardziej ma być wyeksponowana grafika czy treść reklamy. W przypadku reklamy billboardowej umieszczanej przy drodze odbiorca komunikatu czyli kierowca lub pasażer samochodu ma jedynie kilka sekund na zapoznanie się z reklamą, zatem treść nie może być zbyt długa, ale jednocześnie grafika nie może jej zdominować, aby jednak przekaz dotarł do odbiorcy. Wszystko to ma znaczenie, bo wydruk billboardów jest już końcowym etapem pracy, gdyż najczęściej miejsce na billboardy jest już wybrane i opłacone. Warto przemyśleć projekt, by potem nie okazało się, że trzeba zaczynać pracę od początku. Firma zajmująca się drukiem billboardów też chętnie doradzi, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, tak by kolorystyka, jak i treści czy grafiki były odpowiednio wyeksponowane. Ważne jest na pewno stosowanie kontrastujących barw tła i treści, a także zastosowanie w treści pogrubionej, najlepiej drukowanej, wyraźnie widocznej i łatwej do odczytania czcionki. W takiej sytuacji wydruk billboardów będzie na pewno udany.

Jak dotrzeć do odbiorcy, czyli call to action i hasło reklamowe

Jak w przypadku każdej reklamy, tak i tworząc billboard musicie określić grupę docelową do której będziesz kierować swój komunikat. Ważne jest stworzenie projektu, który może wprowadzić odbiorcę w dobry nastrój, a jednocześnie podsunąć mu, co powinien zrobić. Przydrożna restauracja może odwołać się do uczuć czy niedogodności kierowcy na trasie wstawiając treść typu „Ciężka trasa? Orzeźwij się!” z grafiką jednego z napojów z menu albo „Rozprostuj nogi za 3 km”. Oczywiście poza tym powinna znaleźć się tam nazwa i adres restauracji. Na pewno można umieścić też logo firmy, koniecznie w oryginalnej kolorystyce.

Sprawdź czy Twój billboard pasuje do innych kanałów marketingowych i wybierz dobrą firmę, która wydrukuje billboard

Ważne jest by treść billboardu pasowała też do innych kanałów reklamowych, czyli platform cyfrowych, gazet, czy np. telewizji. Warto by kampania była spójna na wszystkich nośnikach. Dzięki temu jeszcze lepiej zbudujecie identyfikację wizualną swojej marki. Oczywiście ważne jest profesjonalne wykonanie, zatem nie tylko grafik, ale i firma która podejmie się druku billbardów. Warto skorzystać z usług fachowców, którzy drukują billboardy w Opolu. Można liczyć na terminowe wykonanie pracy i rzetelność.

Już wiecie, jak powinien wyglądać dobry, skuteczny billboard. Zatem czas zakasać rękawy i wziąć się do pracy. W końcu bez odpowiedniego marketingu nie można liczyć na dobre wyniki sprzedażowe.