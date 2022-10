Od czego zależy cena projektu strony internetowej?

Własna strona internetowa to prosty i skuteczny sposób dotarcia do potencjalnego klienta z ofertą. Chcesz zlecić specjalistom wykonanie witryny, ale zastanawiasz się, jaki jest koszt realizacji usługi? Wycena strony www zależy od kilku czynników. Sprawdź, co na nią wpływa.

Rodzaj strony internetowej

Nie musisz zlecać kompleksowej budowy strony internetowej. Jeśli masz swojego dewelopera lub webmastera, możesz zdecydować się jedynie na graficzny projekt strony internetowej. W zakres podstawowej realizacji usługi wchodzi nie tylko wykonanie projektu strony, ale też poznanie specyfiki branży, dzięki czemu witryna będzie prezentowała się w pełni profesjonalnie. Jej cena zależy od kilku czynników.

Ważny jest zatem rodzaj witryny. Inna wycena stron internetowych obowiązuje bowiem w przypadku stron wizytówkowych typu klasycznego albo typu one page, a inna przy stronach dla urzędu i instytucji lub dużych portali informacyjnych. Niewielkie, standardowe witryny, składające się z kilku podstron, to zwykle wydatek rzędu kilkuset złotych. Profesjonalne projekty dużych portali czy serwisów instytucji publicznych mogą kosztować od kilku tysięcy złotych w górę.

Elementy strony internetowej

Na koszt zaprojektowania witryny wpływają też elementy znajdujące się na stronie. Im projekt strony internetowej będzie bardziej skomplikowany i rozbudowany, tym jego cena okaże się wyższa. Proste witryny składające się z kilku podstawowych podstron są tańsze niż zaawansowane, rozbudowane serwisy. Jeśli jednak zdecydujesz się na dodatkowe podstrony, np. z galerią zdjęć, firmowym portfolio czy aktualnościami, musisz liczyć się z nieco wyższą ceną.

Logo i branding

Jeśli chcesz zlecić stworzenie indywidualnej grafiki i loga, a także branding marki, zapewne zapłacisz więcej. Jest to jednak dobra inwestycja w rozwój firmy. Dzięki temu masz pewność, że Twoja witryna wyróżni się spośród konkurencji, a profesjonalnie wykonane logo marki będzie łatwiejsze do zapamiętania przez odbiorców.

Funkcjonalności strony www

Wycena stron internetowych zależy też od zamieszczonych na niej funkcji. Im więcej interaktywnych elementów, widgetów i innych funkcjonalności, tym jej koszt jest wyższy. Cenę projektu może zwiększyć zatem wielojęzyczność, czyli obsługa wielu języków na stronie www, zaawansowany katalog produktów czy też funkcje sklepu internetowego. Strony zawierające strefę klienta, czyli podzbiór plików bądź podstron dostępnych dla zalogowanych użytkowników, także są droższe. Na wyższy koszt projektu wpływają ponadto takie elementy jak m.in. obecność systemów rezerwacyjnych, dynamicznych cenników, kalkulatorów oraz złożonych formularzy.

Czas wykonania

Na koszt zaprojektowania strony www może wpłynąć także czas wykonania usługi. Opcja ta dotyczy witryn robionych „na cito”. Jeśli interesuje Cię indywidualny projekt strony internetowej, który zostanie wykonany „na już”, musisz liczyć się z wyższym kosztem. Aby bowiem zrealizować dla Ciebie zlecenie, firma zapewne będzie musiała wprowadzić zmiany w swym harmonogramie prac bieżących i znaleźć czas na wykonanie pracy dla Ciebie.