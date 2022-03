Większości z nas leżak kojarzy się z wakacjami, morzem i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Drewniane leżaki z nadrukiem to nieodłączny element eventów odbywających się na łonie natury. Spotkać je można na miejskich plażach, przydomowych ogródkach, przed lokalami gastronomicznymi, kawiarniami, hotelami czy w ośrodkach wypoczynkowych. Coraz częściej wykorzystywane są także w firmowych strefach relaksu!

Drewniane leżaki z nadrukiem dobrym sposobem na promocję firmy!

Leżak z nadrukiem to gadżet, który powinien znaleźć się na wyposażeniu każdej restauracji, hotelu, klubu, baru czy lodziarni. Jest to bardzo efektowny element dekoracyjny, który doda prestiżu danemu miejscu. Zapewni on nie tylko wygodne miejsce do pracy lub odpoczynku, ale także pozytywnie wpłynie na promocję firmy. W końcu właściciele takich leżaków mogą wziąć je ze sobą na wakacje, imprezy plenerowe lub sportowe.

Nasze leżaki z nadrukiem wyposażone są w wytrzymałe drewniane stelaże oraz mocne jakościowo tkaniny i nadruki zapewniające wysoką trwałość, oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych – zauważa pracownik ze sklepu internetowego NaszeNadruki.pl, który oferuje odzież i akcesoria z nadrukiem wykonywanym trwałą metodą sitodruku.

Wybierając leżaki reklamowe, na których widnieje logotyp firmy lub grafika związana z jej działalnością docierasz do potencjalnych Klientów. Leżaki z firmowym nadrukiem wręczone pracownikom czy kontrahentom będą im towarzyszyć podczas wakacji, a ciekawy nadruk z pewnością przyciągnie spojrzenia i zapadnie w pamięci wielu osobom. Dzięki temu marka stanie się bardziej rozpoznawalna.

Dlaczego drewniany leżak z nadrukiem to dobry pomysł na prezent?

Drewniany leżak to oryginalny i niecodzienny, ale za to bardzo praktyczny prezent, który można wręczyć nie tylko pracownikom, ale również bliskim osobom z okazji ich urodzin, imienin, rocznicy ślubu czy emerytury. Taki gadżet można zabrać na wakacje, postawić na tarasie, balkonie czy w ogródku. Drewniany leżak z własnym nadrukiem szybko przyciągnie wzrok i rzuci się w oczy każdemu! W dodatku, wysokiej jakości leżaki są naprawdę solidne. Po złożeniu zajmują niewiele miejsca, dlatego zmieszczą się bez problemu nawet na niewielkiej powierzchni – również w bagażniku małego samochodu.