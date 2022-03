Na czym polega marketing szeptany?

Poleganie na opiniach i rekomendacjach, przeglądanie forum dyskusyjnego, posty w mediach społecznościowych – obecnie dużą popularnością cieszą się strategie marketingowe opierające się na niewymuszonym i naturalnym wywołaniu pozytywnej reakcji, która zachęci do zakupu czy skorzystania z usług. Zobacz, jak mechanizm plotki został wykorzystany w marketingu i przekonaj się o jego skuteczności!

Skuteczny marketing oparty na rekomendacji

Plotki nie dość, że rozchodzą się znacznie szybciej, ale także wzbudzają zwykle dużo większe zainteresowanie. To właśnie na tym mechanizmie oparty jest marketing szeptany – potocznie zwany również marketingiem plotki. Istotą marketingu szeptanego jest wywołanie dyskusji o produkcie bądź usłudze, która w naturalny sposób zainteresuje i zyska na popularności, a także naturalne i delikatne nakierowanie na konkretną firmę bądź markę. W ten sposób nie tylko konsument nie czuje się nachalnie nakłaniany do zakupu, ale także po pozytywnych opiniach użytkowników czy też częstotliwości pojawiania się danego produktu chętniej sam decyduje się na zakup. Obecnie zauważa się duży trend polegania na opiniach i rekomendacjach – sporo osób to właśnie na tej podstawie wybiera dany produkt. Blogi, fora dyskusyjne, dedykowane grupy branżowe czy też media społecznościowe – to doskonałe narzędzia, które wykorzystuje się właśnie do marketingu szeptanego!

Formy marketingu szeptanego

Do chętnie wykorzystywanych narzędzi marketingu szeptanego przez większe firmy należą ambasadorzy marki – często są to znani aktorzy, muzycy, sportowcy czy też influencerzy. Drugim sposobem jest odpowiednia reakcja marki na bieżące wydarzenia czy komentarze pojawiające się w sieci − warto tutaj również postawić na wysoką wartość merytoryczną wypowiedzi. Bez wątpienia w marketingu szeptanym ważne zadanie pełnią właśnie odpowiedzi na pozytywne oraz negatywne komentarze, a także odniesienie się do opinii, próba rozwiązania sytuacji czy też przedstawienie swojego stanowiska.