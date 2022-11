Marketing treści – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat!

Marketing treści (inaczej content marketing) to jedna z najpopularniejszych strategii marketingowych. Pozwala nie tylko utrzymać relacje ze stałymi klientami, ale także dotrzeć do nowych odbiorców. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na ten temat!

Czym jest marketing treści?

Marketing treści (zwany też content marketingiem) to jedna z popularnych strategii marketingowych. Polega na udostępnianiu wartościowych treści (przede wszystkim tekstów). Ma na celu zaangażowanie odbiorców i przyciągnięcie określonej grupy klientów. Zamieszczanie ciekawych treści w sieci stawia firmę w roli eksperta w danej dziedzinie. Sprawia to, że klienci odbierają firmę jako bardziej wiarygodną i są bardziej skłonni do zakupu konkretnych produktów lub usług.

Content marketing – zalety

Jest wiele powodów, dla których warto zadbać o skuteczny marketing treści. Do najważniejszych zalet content marketingu możemy zaliczyć przede wszystkim:

Postawienie firmy w roli rzetelnego eksperta;

Zdobycie zaufania odbiorców;

Wzrost liczby odbiorców – zatrzymanie dotychczasowych i przyciągnięcie nowych klientów;

Zwiększenie sprzedaży;

Skuteczna poprawa widoczności strony w wyszukiwarkach;

Wzrost rozpoznawalności marki w sieci.

Formy i rodzaje content marketingu

Content marketing to nie tylko treści tekstowe, ale także np. grafiki czy materiały wideo. Istnieje wiele form content marketingu, dlatego nie sposób wymienić wszystkich jego rodzajów. Poszczególne formy marketingu treści mogą być wykorzystywane zarówno na stronach www, jak i w mediach społecznościowych. Poniżej znajdziesz kilka informacji na temat treści, które są najczęściej stosowane w branży e-commerce.

Treści tekstowe

Treści tekstowe to jeden z najważniejszych elementów strategii content marketingowej. Ciekawy tekst jest w stanie skutecznie zatrzymać obecnych odbiorców, a także przyciągnąć potencjalnych klientów. Publikowanie wartościowych artykułów i poradników stawia firmę w roli profesjonalnego eksperta z danej dziedziny. Wśród tekstów content marketingowych możemy wyróżnić między innymi następujące formy:

Blog – pełni funkcję informacyjną, a jednocześnie jest świetnym narzędziem do optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarki Google.

E-book – czyli książka w formie elektronicznej. Dobry e-book stawia firmę w roli eksperta, co jest skutecznym sposobem na pozyskanie nowych klientów.

Recenzje – dobre recenzje produktów lub usług są znakomitym sposobem promocji marki.

Opisy produktów – niezbędne w każdym sklepie internetowym. Nie tylko zawierają informacje na temat produktów, ale także są cenne pod kątem pozycjonowania sklepu.

Treści graficzne

Jak zostało już wcześniej wspomniane, marketing treści to nie tylko treści w formie tekstowej. Kolejnym ważnym pojęciem z zakresu content marketingu są treści graficzne. Możemy do nich zaliczyć między innymi:

Zdjęcia – wysokiej jakości zdjęcia to świetny sposób na wyróżnienie się na tle konkurencji.

Infografiki – czyli połączenie grafiki i tekstu. Infografiki są przejrzyste i czytelne, dzięki czemu pozwalają łatwo dotrzeć do potencjalnych klientów.

Memy – odpowiednie wykorzystanie memów w kampanii marketingowej to dobry sposób na dotarcie do odbiorców.

Treści wideo

Do działań marketingowych bardzo często wykorzystywane są także materiały w formie wideo. Strategia content marketingowa może obejmować takie treści wideo jak między innymi: