Budowle z klocków dla miłośników architektury!

Architektura wciąż fascynuje ludzi w każdym wieku. Nie ma w tym nic dziwnego – monumentalne budowle, strzeliste wieżowce i inne konstrukcje to coś, co pociąga wielu z nas. Jeden z najbardziej rozpoznawanych producentów klocków – LEGO – zdaje sobie sprawę z naszych pragnień, czego efektem jest kolekcja znana jako LEGO Architecture. Dlaczego warto zdecydować się na taki zestaw LEGO? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, koniecznie zapoznaj się z poniższym tekstem.

Zestawy klocków LEGO Architecture – jakie rozwiązania wchodzą w skład tej kategorii?

Zestawy LEGO Architecture to kategoria produktów będących ciekawym pomysłem na upominek dla osób, które są architektami bądź dopiero studiują taki kierunek. To jeszcze nie wszystko – każdy, kto jest zainteresowany kulturą innych krajów oraz panującym w nich budownictwem, powinien być zadowolony z zestawów wchodzących w skład tej kolekcji. Lubisz matematykę, nauki techniczne oraz inżynierię lub znasz osobę, która ma takie zainteresowania? Jeżeli tak, to warto zapoznać się z kolekcją LEGO Architecture – może być to dobry pomysł spędzania wolnego czasu w kreatywny sposób.

Poniżej zostały przedstawione jedynie niektóre spośród wszystkich zestawów, które można znaleźć w ofercie LEGO Architecture:

Tadż Mahal – jest to indyjskie mauzoleum, które zostało wybudowane przez władcę Szahdżahana w dowód wielkiej miłości do swojej ukochanej. Tadż Mahal zyskało przez lata tak wielką sławę i rozpoznawalność, że można znaleźć je nie tylko na kartach atlasów świata, ale także w kolekcji klocków LEGO. Zestaw Tadż Mahal zwraca na siebie uwagę z powodu takich atutów jak na przykład „otwierana” kopuła, dzięki której można zajrzeć do wnętrza budowli. Rozmiary (wysokość 20 centymetrów, szerokość 23 centymetry, głębokość 23 centymetry) sprawiają, że Tadż Mahal sprawdzi się zarówno w przypadku pokoju, jak i np. gabinetu firmowego,



– jest to indyjskie mauzoleum, które zostało wybudowane przez władcę Szahdżahana w dowód wielkiej miłości do swojej ukochanej. Tadż Mahal zyskało przez lata tak wielką sławę i rozpoznawalność, że można znaleźć je nie tylko na kartach atlasów świata, ale także w kolekcji klocków LEGO. zwraca na siebie uwagę z powodu takich atutów jak na przykład „otwierana” kopuła, dzięki której można zajrzeć do wnętrza budowli. Rozmiary (wysokość 20 centymetrów, szerokość 23 centymetry, głębokość 23 centymetry) sprawiają, że Tadż Mahal sprawdzi się zarówno w przypadku pokoju, jak i np. gabinetu firmowego, Piramida Cheopsa – zestaw ten składa się z niemal półtora tysiąca elementów konstrukcyjnych. Powinien zadowolić każdego, kto lubuje się w kulturze antycznej. Z pewnością zainteresuje Cię informacja, że konstrukcja ta złożona jest z dwóch głównych części, czyli powłoki zewnętrznej oraz wewnętrznego labiryntu, który znajduje się w prawdziwej budowli. Ciekawym dodatkiem są takie elementy jak klocki imitujące przyrodę egipską.

Trzeba przy tym pamiętać, że klocki LEGO Architecture to nie tylko budynki, ale także takie zestawy jak np. Mapa świata, Globus czy duże modele znanych statków pasażerskich na czele z Titanikiem.

LEGO Creator – klocki LEGO Architecture dla młodych i tych nieco starszych

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą konstrukcje LEGO to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla dorastających dzieci. Tymczasem rzeczywistość wygląda nieco inaczej, a niektóre klocki LEGO Architecture są ciekawym rozwiązaniem dla osób od osiemnastego roku życia. To tyle, jeśli chodzi o stereotyp, zgodnie z którym konstrukcje LEGO to rozwiązania przeznaczone tylko dla najmłodszych.

Budynek LEGO – rozwijanie zdolności manualnych i nie tylko. Dlaczego budowla LEGO może być dobrym pomysłem na prezent?

Warto pamiętać, że klocki LEGO Architecture – choć klocki są ogólne postrzegane jako synonim zabawy – dają nie tylko możliwość interesującej rozrywki. Wręcz przeciwnie – odpowiednio wykorzystane mogą one posłużyć w rozwoju wyobraźni przestrzennej. Jeśli regularnie tworzysz takie konstrukcje jak na przykład budowla LEGO, powinno to znacznie rozwinąć Twoją kreatywność oraz zdolności manualne. Być może stwierdzenie, że zestaw LEGO może być tak użyteczny, jak np. Sudoku czy szachy może wydawać się nieco na wyrost, ale jest w nim nieco prawdy; aby móc prawidłowo tworzyć konstrukcje LEGO, konieczne jest wykazanie się przynajmniej odrobiną wyobraźni przestrzennej.

Last but not least, budowla LEGO to dobre rozwiązanie dla każdego, kogo zainteresowania oscylują wokół architektury i podróży. W asortymencie sklepu dostępny jest np. zestaw LEGO przedstawiający Biały Dom, ale jest to tylko jedno spośród dziesiątek dostępnych rozwiązań. Oprócz tego warto zainteresować się takimi wariantami jak np. budynek LEGO odwzorowujące znane monumenty z całego świata:

Statua Wolności,

centrum Nowego Jorku,

centrum Londynu (Big Ben, Town’s Bridge),

Tokio,

oraz wiele innych. Jak widzisz, różnorodność to cecha charakterystyczna tego typu rozwiązań. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem architektury klasycznej, czy też preferujesz bardziej nowoczesne trendy, z pewnością w asortymencie znajduje się taka budowla LEGO, która będzie odpowiadała Twoim rozwiązaniom. Kolekcja znanego duńskiego producenta obejmuje szereg konstrukcji od znanych zabytków, przez panoramy miast aż po znane modele statków, skuterów czy samochodów. Wszystkie z nich charakteryzują się takimi atutami jak na przykład dbałość o detale oraz ciekawa estetyka.