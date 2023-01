Prowadzenie kampanii Google Ads – co warto wiedzieć?

Google Ads to narzędzie do publikowania reklam, zarówno w wyszukiwarce internetowej, jak i innych witrynach. Reklamy wyświetlane są w postaci tekstów, linków, grafik, czy materiałów video. Co istotne, możliwe jest stworzenie reklamy docierającej do ściśle określonej grupy docelowej. Za pomocą kampanii Google Ads można trafić zarówno do nowych użytkowników, jak i takich, którzy odwiedzili już daną stronę.

Jak podkreśla Mateusz Parucki z agencji marketingowej Ciekawa Strona, Google Ads to narzędzie bardzo uniwersalne, do którego przekonało się już wiele firm. Doskonale sprawdza przy nowych, niewielkich biznesach, którym zależy na byciu zauważonym w sieci. Bardzo chętnie sięgają po nie także duże, rozpoznawane firmy, chcąc w ten sposób budować swoją renomę, informować o zmianach w ofercie i utrzymać swoich stałych klientów.

Co zyskujesz dzięki kampaniom Google Ads?

Szybkie i mierzalne efekty

Uruchomienie kampanii Google Ads jest bardzo szybkie. Co ważne, w każdym momencie można dowolnie modyfikować funkcje oraz zakończyć kampanię. Pozwala to na błyskawiczne reagowanie na aktualne potrzeby, takie jak sezonowość oferty lub działania konkurencji. Nie tracisz czasu ani pieniędzy na działania, które nie przynoszą wyników.

Kontrola budżetu

W kampaniach Google Ads sam decydujesz jaki budżet jesteś w stanie przeznaczyć na reklamę. Płacisz dopiero za konkretne kliknięcie, a nie za wyświetlenie. Nie ma kwoty minimalnej, którą trzeba ponieść. Sprawia to, że nawet startująca firma z niewielkim budżetem może zaistnieć w sieci. Pozwala to dokładnie zaplanować budżet na dany dzień, tydzień, miesiąc.

Skierowanie na konkretną grupę docelową

Narzędzie Google Ads pozwala kierować reklamy do konkretnej grupy docelowej. To często dużo skuteczniejsze rozwiązanie, niż „puszczanie reklamy w świat”, w nadziei, że najdzie ona wielu odbiorców. To szczególnie ważne, gdy produkt dotyczy określonej kategorii osób, na przykład młodych matek, fanów motoryzacji, czy nastolatków.

Przejrzyste zarządzanie kampaniami

Google Ads oferuje swoim użytkownikom specjalny panel, dzięki któremu mają stały wgląd we wszystkie swoje kampanie. Z narzędzia można korzystać nawet w trybie offline, co pozwala na bardzo szybkie reagowanie w razie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Czy warto postawić na kampanie Google Ads? Tak! Jak widać, to doskonałe, elastyczne narzędzie, które może pomóc wypromować dany produkt lub usługę w szybkim czasie. Już sama wyszukiwarka Google to jest obecnie najpopularniejsza w Polsce, co daje ogromny potencjał w kwestii pozyskania nowych klientów.