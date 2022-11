Przyjaciółka wychodzi za mąż? Podaruj jej niezapomniany prezent

Ślub to jedna z najważniejszych życiowych uroczystości. Jeśli za mąż wychodzi właśnie Twoja najlepsza przyjaciółka, z pewnością chcesz obdarować ją niezapomnianym prezentem. Zastanawiasz się, co kupić? Nie wiesz czy lepszym rozwiązaniem będzie podarowanie jej pewnej sumy pieniędzy, czy konkretnego przedmiotu? Przeczytaj, co zrobić w takiej sytuacji. Podpowiadamy sprawdzone rozwiązania.

Ślub to jedna z najważniejszych życiowych uroczystości. Jeśli za mąż wychodzi właśnie Twoja najlepsza przyjaciółka, z pewnością chcesz obdarować ją niezapomnianym prezentem. Zastanawiasz się, co kupić? Nie wiesz czy lepszym rozwiązaniem będzie podarowanie jej pewnej sumy pieniędzy, czy konkretnego przedmiotu? Przeczytaj, co zrobić w takiej sytuacji. Podpowiadamy sprawdzone rozwiązania.

Co kupić przyjaciółce z okazji ślubu?

Choć wydawać by się mogło, że kupno prezentu dla przyjaciółki nie powinno nastręczać żadnych problemów niezależnie od okazji, to jednak wybór ślubnego podarku może stać się dla Ciebie pewnym kłopotem. Zwłaszcza, jeśli przyjaciółka zapytana wprost, macha zniecierpliwiona ręką i twierdzi, że najważniejsze jest, żebyś była na uroczystości, a prezent to tylko dodatek. W takiej sytuacji najlepiej postaw sprawę jasno – możesz oczekiwać szczerej odpowiedzi i konkretnych deklaracji. Przecież znacie się dobrze i jesteście ze sobą blisko. A kiedy ustalicie już, co ucieszy przyjaciółkę najbardziej, dodatkowo możesz sprawić jej niespodziankę jakimś nieoczekiwanym przez nią drobiazgiem.

A jeśli państwo młodzi wolą pieniądze?

Rozpoczęcie wspólnego życia wiąże się zwykle z inwestycjami. W tej sytuacji wiele par mówi wprost weselnym gościom, że najlepszym prezentem będą po prostu pieniądze. Rozumiesz takie podejście i akceptujesz je, ale… przecież to Twoja przyjaciółka. Chcesz w jakiś sposób dodatkowo zaakcentować tę ważną uroczystość właśnie prezentem, czymś materialnym. A może potraktuj tę okazję nieco z przymrużeniem oka i kup jakiś erotyczny gadżet? Na przykład zamów dildo w oryginalnym kolorze albo w bardzo nietypowej i wyrafinowanej wersji – z szelkami, paskiem, a może szklane lub metalowe? Taki „drobiazg” byłby z pewnością nietaktem, gdyby podarowała go nobliwa ciocia przyjaciółki, ale opatrzony żartobliwą dedykacją od Ciebie z pewnością nie wywoła konsternacji. Pewnie wzbudzi śmiech i pozostanie na wiele lat zarówno w swej materialnej postaci, jak i we wspomnieniach, podczas gdy pieniądze zostaną spożytkowane na określone, zwykle przyziemne, choć potrzebne cele.

Jak zapakować prezent ślubny?

Choć najważniejszy jest bez wątpienia sam podarek, to jednak opakowanie również się liczy. Kiedy zadbasz także o nie, z pewnością przyjaciółka doceni Twoją inwencję, a Ty sama poczujesz się doskonale wiedząc, że wszystko dopięłaś na ostatni guzik. Jeśli prezentem jest przedmiot, spróbuj w jakiś sposób nawiązać opakowaniem do ogólnej aranżacji wesela. Z pewnością wiesz, w jakim kolorze i stylu będą dodatki weselne czy kwiaty. Jeśli Twoja przyjaciółka decyduje się na ozdoby w srebrnym kolorze, zadbaj, żeby prezent był opakowany na biało ze srebrnym akcentem. Jeśli wiodącym kolorem jest róż – niech nie zabraknie go na Twoim opakowaniu. Świetnie, jeśli udałoby Ci się powtórzyć dokładnie wzory czy elementy zastosowane w wystroju sali. Na opakowanie można przenieść nie tylko tiul, kryształki czy żywe kwiaty, ale także świecące sznury ledowych lampek.

Warto postarać się o estetykę, nawet jeśli Twoim prezentem jest niewielka koperta z gotówką. Wtedy również nawiąż kolorystycznie do barw weselnych – wybór dodatków na rynku jest tak duży, że bez problemu znajdziesz oryginalne ozdoby w odpowiednich barwach.