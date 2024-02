5 aplikacji zwiększających produktywność na smartwatche. Przegląd

Ciągły pośpiech i rozproszenie to plaga naszych czasów. Lecz jeśli posiadasz smartwatch, możesz temu skutecznie przeciwdziałać. Prezentujemy 5 aplikacji na smartwatche, które pomagają w organizacji zadań, śledzeniu postępów i utrzymaniu skupienia.

Smartwatch z aplikacjami – jaki wybrać?

Dobry smartwatch jest przedłużeniem smartfona. Ważne jednak, aby zachować umiar w korzystaniu z technologii podczas nauki lub pracy. Aby łatwiej było spełnić ten warunek, należy wybrać smartwatch łatwy w konfiguracji, który umożliwia zainstalowanie aplikacji wspomagających produktywność.

Wybierając inteligentny zegarek, upewnij się, że jest to smartwatch, a nie zwyczajna opaska sportowa (oba urządzenia łatwo ze sobą pomylić). Pamiętaj też, że nie każdy smartwatch umożliwia instalację dodatkowych aplikacji. Aby instalować aplikacje od zewnętrznych dostawców, smartwatch musi mieć dostęp do specjalnego sklepu z aplikacjami, np. Google Play lub App Store.

Ponadto wybór smartwatcha powinieneś uzależnić od modelu posiadanego smartfona, ponieważ nie każdy smartwatch będzie kompatybilny z konkretnym smartfonem. Wszystko zależy od rodzaju systemu operacyjnego na smartfonie i zegarku.

Na przykład Apple Watch smartwatch posiada system watchOS i najlepiej współpracuje z telefonami iPhone. Z kolei smartwatche innych producentów mogą działać z różnymi telefonami, również z systemem Android. Jeśli producentem smartwatcha jest firma produkująca smartfony, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że pełen dostęp do funkcji zegarka otrzymasz dopiero po sparowaniu go ze smartfonem tej samej marki.

Różne smartwatche oferują dostęp do różnych sklepów z aplikacjami. Przykładowo, na zegarkach Apple znajdziesz sklep z aplikacjami pod nazwą App Store. Z kolei smartwatche działające w oparciu o system Android (np. Samsung Galaxy Watch) oferują dostęp do sklepu Google Play.

5 aplikacji zwiększających produktywność

Jeżeli przytłacza Cię codzienność, nie potrafisz zorganizować swojego dnia albo szukasz motywacji do działania, skorzystaj z aplikacji na smartwatche.

Oto 5 przydatnych aplikacji zwiększających produktywność:

Google Keep – to narzędzie do notowania, organizowania i zarządzania notatkami, listami zadań oraz przypomnieniami. Na smartwatchach, gdzie ekran jest mniejszy niż na smartfonach, aplikacja Google Keep umożliwia szybkie tworzenie i przeglądanie notatek. Szczególnie przydatna jest funkcja tworzenia notatek głosowych – tylko poprzez dyktowanie treści.

– to narzędzie do notowania, organizowania i zarządzania notatkami, listami zadań oraz przypomnieniami. Na smartwatchach, gdzie ekran jest mniejszy niż na smartfonach, aplikacja Google Keep umożliwia szybkie tworzenie i przeglądanie notatek. Szczególnie przydatna jest funkcja tworzenia notatek głosowych – tylko poprzez dyktowanie treści. Todoist – to aplikacja do zarządzania zadaniami. Umożliwia tworzenie list zadań, ustawianie priorytetów, przypisywanie terminów, a także śledzenie postępu w wykonywaniu zadań. Wykonane zadania możesz odhaczać, aby zachować większy porządek w notatkach.

– to aplikacja do zarządzania zadaniami. Umożliwia tworzenie list zadań, ustawianie priorytetów, przypisywanie terminów, a także śledzenie postępu w wykonywaniu zadań. Wykonane zadania możesz odhaczać, aby zachować większy porządek w notatkach. Easy Voice Recorder – to narzędzie przeznaczone specjalnie do tworzenia notatek głosowych. Ponadto umożliwia wygodne zarządzanie nagraniami z poziomu zegarka (odtwarzanie, pauzowanie, usuwanie nagrań). Istnieje też opcja automatycznej synchronizacji notatek z aplikacją na smartfonie.

– to narzędzie przeznaczone specjalnie do tworzenia notatek głosowych. Ponadto umożliwia wygodne zarządzanie nagraniami z poziomu zegarka (odtwarzanie, pauzowanie, usuwanie nagrań). Istnieje też opcja automatycznej synchronizacji notatek z aplikacją na smartfonie. Focus To-Do: Pomodoro – jest to aplikacja zaprojektowana dla urządzeń Apple, ale metoda Pomodoro ma też swoje odpowiedniki w sklepie Google Play. Metoda ta opiera się na podziale czasu na krótkie interwały pracy, które są poprzedzone krótkimi przerwami. Wyznaczony czas musisz przeznaczyć na wykonanie postawionego sobie zadania.

Smartwatche dla dzieci i dorosłych – różne funkcje

Producenci oferują różne rodzaje smartwatchy: klasyczne oraz przeznaczone specjalnie dla dzieci. Smartwatche dla dzieci są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i nadzorze rodzicielskim. Umożliwiają m.in. śledzenie lokalizacji dziecka przez GPS, wyznaczanie stref bezpieczeństwa czy blokowanie połączeń przychodzących od nieznanych numerów. To nadal nie wszystko, bo smartwatch dla dzieci z komputronik.pl/search-filter/18499/smartwatche-dla-dzieci może również posiadać funkcję nawiązywania połączeń z dzieckiem bez konieczności interakcji z jego strony.

Przy zakupie smartwatcha weź też pod uwagę jego wygląd. Okrągły smartwatch przypomina z wyglądu zwykły zegarek, więc będzie odpowiedni dla miłośników klasycznych rozwiązań. Z kolei kwadratowy ekran może okazać się bardziej intuicyjny w obsłudze. Wielkość koperty dostosuj do wielkości swojego nadgarstka. Koperty w rozmiarze poniżej 40 mm są zwykle projektowane dla dzieci. Większa tarcza lepiej prezentuje się na nadgarstku dorosłej osoby.

Artykuł sponsorowany