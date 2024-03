5 niezbędnych elementów strategii afiliacyjnej w branży elektronicznej, które każda marka powinna znać

W dobie intensywnej konkurencji i nieustannie rosnących oczekiwań konsumentów, dla sukcesu w branży elektronicznej nie wystarczy już tylko oferować wysokiej jakości produkty. Firmy elektroniczne muszą również skutecznie komunikować swoją wartość, wyróżniać się na rynku i budować silne relacje z klientami. Zrozumienie i wdrożenie efektywnych strategii marketingowych może być kluczowe dla rozwoju w tej silnie konkurencyjnej i dynamicznej branży.

Marketing afiliacyjny jest jedną ze strategii, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony firm różnej wielkości. Marki mają dzięki niemu szereg możliwości dotarcia do klienta, ale muszą być w swoich wyborach coraz bardziej kreatywne i nadążać za rynkiem.

W tym artykule przedstawimy pięć sprawdzonych elementów strategii, które mogą pomóc każdej marce elektronicznej w osiągnięciu lepszych wyników, zwiększeniu sprzedaży i budowaniu długotrwałych relacji z klientami.

Wybierz odpowiednich partnerów

Jak w każdej innej branży, marki elektroniczne powinny dokładnie analizować rynek, aby zrozumieć, które segmenty są dla nich najbardziej opłacalne i mają największy potencjał wzrostu.To może mieć znaczenie nie tylko przy wybieraniu produktu do produkcji, ale też sposobie jego promocji. Być może Twój produkt powinien być komplementarny do innego, który wszyscy już mają?

Kiedy już podejmiesz te kluczowe decyzje, kolejnym krokiem będzie wybranie odpowiednich partnerów, którzy zrealizują odpowiednio Twój pomysł marketingowy. Tu znaczenie będzie miało czy Twoją strategią będzie np. skupienie się na najniższej cenie. Wtedy dobrze jest znaleźć partnerów, którzy to wyeksponują i których publicznością są właśnie konsumenci polujący na okazje – mogą być to portale agregujące promocje, influencerzy szukający najtańszych produktów, itp. W przypadku jeśli Twoją strategia jest stworzenie produktu wysokiej jakości, najlepszego w swojej kategorii, wtedy dobrze jest pomyśleć o współpracy z twórcami cyfrowymi, tworzącymi recenzje na blogu czy na kanale YouTube. Jeśli masz szeroką ofertę wielu produktów z różnych kategorii, skieruj się do influencerów tworzących dla pasjonatów elektroniki, stron agregujących promocje czy media buyerów. Będą oni mogli działać przekrojowo i wypromują wiele różnych ofert.

Współpraca z influencerami, którzy są autorytetami w branży elektronicznej, może znacznie zwiększyć zasięg i wiarygodność marki. Konsumenci kupujący droższe produkty, których pełno jest w elektronice, często czytają opinie, recenzje i sięgają po radę do ekspertów w danej dziedzinie.

Nie wykluczaj modeli biznesowych wydawców

Jak pisaliśmy wcześniej, warto wybrać dominujący model biznesowy partnerów, z którymi będziemy współpracować – influencerów, recenzentów, porównywarek cen, itp. Musisz jednak pamiętać, że każda kampania afiliacyjna jest odmienna i to, co w większości kampanii zadziała, w naszej może się nie udać. Rozwiązaniem tego problemu jest szybkie dopuszczenie do współpracy jak najszerszej grupy wydawców. Eksperci sieci afiliacyjnej będą wtedy w stanie dużo szybciej ocenić, jaka strategia zadziała w tym przypadku.

W ramach współpracy z różnymi modelami biznesowymi dobrze jest przeprowadzać testy A/B różnych elementów kampanii, tj. landing page’ów, grafik czy haseł marketingowych. W zależności od tego, czy ufasz swoim partnerom, czy dopiero zaczynasz z nimi współpracę, możesz dać im swobodę w projektowaniu kampanii lub przeciwnie – udostępniać im wcześniej przygotowane materiały jak hasła i grafiki.

Testuj różne produkty

Eksperymentowanie z różnymi produktami w ramach jednego programu afiliacyjnego pozwala zrozumieć, które z nich cieszą się największym zainteresowaniem odbiorców. To z kolei umożliwia lepsze dostosowanie oferty do potrzeb rynku.

Być może z Twoich danych sprzedażowych wynika, że dany produkt świetnie się sprzedaje, więc warto jeszcze poprawić jego rezultaty poprzez dodatkowy ruch z afiliacji. Nie oznacza to jednak automatycznie, że właśnie ten produkt, a nie inny, będzie się sprzedawał za pośrednictwem Twoich partnerów. Dobrze rozpocząć kampanię od przetestowania kilku produktów, a następnie zaufać ekspertowi sieci afiliacyjnej, jaką kolejną ofertę wprowadzić do sprzedaży.

Budując ofertę w sieci afiliacyjnej, warto opierać się na znajomości swojego asortymentu, jego zalet i przewag konkurencyjnych. Na rynku, na którym wciąż rośnie liczba sklepów e-commerce, każdy z przedsiębiorców musi zdawać sobie sprawę z tego, czym jego firma różni się od innych, oraz odpowiednio komunikować swoje mocne strony. Przy bardzo podobnym asortymencie i cenie, lepsze UX, tańsza wysyłka czy wygodniejsze zwroty będą czynnikami, które z dużym prawdopodobieństwem zdecydują o sprzedaży. Takie podejście wpłynie pozytywnie nie tylko na odbiór marki przez konsumentów i wzrost zamówień, ale też na efektywność samego programu afiliacyjnego.

Postaw na doświadczenie

Tworząc kampanię afiliacyjną możesz zdecydować, że chcesz robić to sam, albo łączysz siły z partnerem takim jak sieć afiliacyjna Admitad. Uczenie się afiliacji od zera jest możliwe, ale zajmie Ci trochę czasu. Współpraca z siecią afiliacyjną da Ci możliwość obniżenia kosztów związanych z obsługą programu, dostęp do szczegółowej analityki oraz szybsze zwiększenie sprzedaży.

W przypadku współpracy z siecią będziesz też wiedzieć na pewno, że jeśli kampania nie osiągnęła oczekiwanych rezultatów to może Twoja marka jeszcze nie jest gotowa na marketing partnerski.

Przy współpracy z siecią afiliacyjną dobrze pamiętać o tym, jak ważna jest komunikacja. Ma to znaczenie nie tylko w perspektywie współpracy na linii wydawca a sieć afiliacyjna, ale też wydawca-reklamodawca. Tylko przy przepływie informacji z dwóch stron, eksperci sieci afiliacyjnej mogą jeszcze skuteczniej proponować nowe rozwiązania prowadzące do zwiększonej sprzedaży. Sieć afiliacyjna odciąża reklamodawcę od negocjacji z wydawcami, ale może wykonywać swoją pracę skutecznie tylko dysponując pełnią aktualnych informacji.

Wykorzystaj okresy wzmożonej sprzedaży w e-commerce

Dobrym momentem na rozpoczęcie działań w afiliacji i przetestowanie możliwości przedsiębiorstwa są okresy wzmożonej sprzedaży w e-commerce, czyli np. Dzień Kobiet, Black Week i Cyber Monday i zakupy przedświąteczne. Konsumenci są wtedy gotowi, by wydać pieniądze i chętnie wybierają korzystne oferty. Dobrze jest więc wziąć to pod uwagę przy planowaniu działań marketingowych.

Współpracując z siecią afiliacyjną można też te okresy wykorzystać inaczej. Kilka tygodni lub nawet miesięcy wcześniej ekspert sieci zapozna się z marką, żeby ocenić potencjał wzrostu firmy i oceni odpowiednie kanały do działania. W okresach wzmożonej sprzedaży dobrze wykorzystać dodatkowe możliwości, które oferuje wydawca. Jeśli uda się odpowiednio zgrać zaplanowane działania, to trafimy do szerszej grupy docelowej i zadziałamy na wcześniejszym etapie lejka zakupowego, czyli zwiększymy rozpoznawalność sklepu.