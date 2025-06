5 innowacyjnych funkcji w smartfonie ze sztuczną inteligencją Galaxy S25 Ultra, które musisz poznać

Współczesne smartfony są nie tylko urządzeniami do komunikacji, ale także narzędziami, które ułatwiają nam życie na różnych poziomach. Samsung Galaxy S25 Ultra – telefon ze sztuczną inteligencją wprowadza szereg funkcji, które mogą wzbogacić Twoje doświadczenia związane z rozrywką i codziennym użytkowaniem. Oto pięć funkcji, które warto poznać.

Ciesz się czystym dźwiękiem

Funkcja Audio Eraser* może stać się Twoim ulubionym narzędziem, jeśli zależy Ci na wysokiej jakości dźwięku bez zakłóceń. Dzięki zaawansowanym algorytmom AI, ta funkcja potrafi usunąć niechciane tło i zakłócenia dźwiękowe z nagrań audio i wideo, pozwalając Ci cieszyć się czystym dźwiękiem. Może okazać się szczególnie przydatna podczas oglądania filmów lub słuchania muzyki.

Odkrywaj nową muzykę z łatwością

Natrafienie na nieznany utwór, który od razu przykuwa uwagę, jest częstym zjawiskiem. Funkcja Music Search** pozwala szybko zidentyfikować piosenki i ich wykonawców, wystarczy zaznaczyć fragment wideo lub audio. Sztuczna inteligencja smartfona robi resztę, ułatwiając odkrywanie nowych artystów i utworów.

Twórz historie z Twoich nagrań

Automatyczne przycinanie*** to funkcja, która może zaoszczędzić Ci czas podczas edycji wideo, automatycznie wybierając najlepsze fragmenty z nagranych materiałów. AI analizuje kontekst i emocje, tworząc z nich spójną, dynamiczną historię. To idealne narzędzie dla tych, którzy chcą szybko podzielić się swoimi wspomnieniami z innymi.

Znajdź zdjęcia i filmy błyskawicznie

Przeszukiwanie galerii w poszukiwaniu konkretnych zdjęć czy filmów może być czasochłonne. Dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu w galerii**** wystarczy wpisać słowo kluczowe, by szybko znaleźć potrzebne materiały. To funkcja, która znacznie ułatwia zarządzanie cyfrowymi wspomnieniami.

Odkryj swoją kreatywność

Telefon ze sztuczną inteligencją Galaxy S25 Ultra oferuje również zaawansowany system aparatów, który umożliwia każdemu poczuć się jak profesjonalny fotograf. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem fotografii, czy po prostu chcesz uchwycić codzienne chwile, smartfon ten dostarcza narzędzi, które pozwolą Ci wyrazić swoją kreatywność.

Galaxy S25 Ultra to propozycja dla tych, którzy szukają smartfona z innowacyjnymi funkcjami, wspomaganymi przez sztuczną inteligencję. Warto zauważyć, że każda z tych funkcji została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu codziennego życia i podniesieniu jakości rozrywki mobilnej. Jednak zawsze pamiętaj, że najlepszy wybór to taki, który najlepiej odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom i stylowi życia.

Tekst przygotowano w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska.

*Wyniki mogą się różnić w przypadku wideo w zależności od obecności dźwięków w nagraniu. Wymagane jest zalogowanie na konto Samsung Account. Można wykryć sześć rodzajów dźwięków: głosy, muzykę, wiatr, naturę, tłum i hałas. Faktyczne wykrywanie dźwięków może się różnić w zależności od źródła audio i warunków wideo. Dokładność wyników nie jest gwarantowana.

**Circle to Search jest znakiem handlowym spółki Google LLC. Sekwencje skrócone i symulowane. Wyniki wyłącznie poglądowe. Dostępność usług może zależeć od kraju, języka i modelu urządzenia. Wymagane połączenie z Internetem. Może być potrzebne zaktualizowanie Androida i aplikacji Google do najnowszej wersji. Wyniki mogą zależeć od dopasowań audiowizualnych. Dokładność wyników nie jest gwarantowana. Działa w kompatybilnych aplikacjach i interfejsach, tylko z muzyką słyszalną w otoczeniu. Nie rozpoznaje muzyki odtwarzanej przez słuchawki lub jeśli smartfon jest wyciszony.

***Funkcja Generative Edit (Inteligentna edycja) w Photo Assist (Asystent aparatu) wymaga połączenia sieciowego i zalogowania się na konto Samsung. Funkcja Generative Edit (Inteligentna edycja) skutkuje zdjęciem o rozmiarze zmienionym do 12 MP. Po zapisaniu na obraz wyjściowy nakładany jest widoczny znak wodny, aby wskazać, że obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Pliki obrazów mają także niewidoczny znak wodny, który spełnia standardy Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Dokładność wyników nie jest gwarantowana.

****Obsługiwane są wszystkie języki. Tylko języki koreański, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, chiński, japoński i portugalski są obsługiwane w wyszukiwaniu języka naturalnego za pomocą LLM. Dokładność wyników nie jest gwarantowana.