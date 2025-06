Telefon z dobrym aparatem: Jak Galaxy S25 Ultra podnosi standardy fotografii mobilnej?

Wybór smartfona z doskonałym aparatem może być wyzwaniem na rynku pełnym opcji. Wśród nich Samsung Galaxy S25 Ultra wyróżnia się jako model, który nie tylko oferuje zaawansowane funkcje fotograficzne, ale również wykorzystuje moc sztucznej inteligencji do otwarcia nowych możliwości dla użytkowników. To urządzenie, które zaprasza do eksploracji świata kreatywności i ekspresji, podnosząc standardy fotografii mobilnej.

Nowa era fotografii mobilnej

Galaxy S25 Ultra jest wyposażony w rewolucyjny zestaw aparatów, który oferuje niezrównaną jakość zdjęć i filmów. Serce tego systemu stanowi główny sensor o rozdzielczości 200 MP, wspierany przez kamery 50 MP i 10 MP. Dzięki optycznej stabilizacji obrazu, zaawansowanym funkcjom autofocus oraz szerokiej gamie możliwości zoomu – od 3x i 5x zoomu optycznego* po 100x zoom cyfrowy – Galaxy S25 Ultra umożliwia użytkownikom uchwycenie każdego szczegółu z niezwykłą precyzją.

Intuicyjna edycja wspomagana przez AI

Zaawansowana technologia Galaxy AI zmienia sposób, w jaki użytkownicy mogą tworzyć i edytować zdjęcia oraz filmy. Narzędzie Audio Eraser** pozwala na łatwe usunięcie niepożądanych dźwięków z nagrań, co jest szczególnie przydatne w procesie edycji materiałów wideo. Funkcja ta, umożliwiająca izolację konkretnych kategorii dźwięków, sprawia, że nawet bez dużego doświadczenia można uzyskać profesjonalne efekty.

Rewolucja w kreatywności

Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji Galaxy S25 Ultra jest Generative Edit (Inteligentna edycja)***. Umożliwia ona manipulowanie elementami na zdjęciach w sposób, który dotychczas wymagał specjalistycznego oprogramowania. Ta funkcja otwiera zupełnie nowe możliwości kreatywne, pozwalając użytkownikom na tworzenie unikalnych kompozycji bezpośrednio na swoim telefonie.

Więcej niż tylko fotografie

Galaxy S25 Ultra to również centrum rozrywki. Dzięki 6,9-calowemu ekranowi**** Dynamic AMOLED 2X użytkownicy mogą cieszyć się wyjątkową jakością obrazu, co sprawia, że telefon jest idealny do oglądania filmów, gier lub przeglądania zdjęć. W połączeniu z bezpieczeństwem oferowanym przez platformę Samsung Knox*****, Galaxy S25 Ultra jest nie tylko smartfonem z doskonałym aparatem, ale również zaawansowanym narzędziem multimedialnym, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Galaxy S25 Ultra z jego zaawansowanymi funkcjami fotograficznymi i technologią AI redefiniuje możliwości, jakie oferuje fotografia mobilna, podnosząc standardy i otwierając przed użytkownikami nowe horyzonty kreatywności. Dzięki temu, każdy moment ma potencjał, aby stać się nie tylko zarejestrowanym wspomnieniem, ale prawdziwym dziełem sztuki.

Dlaczego Galaxy S25 Ultra? To telefon z dobrym aparatem , który oferuje użytkownikom nieskończone możliwości tworzenia i edycji zdjęć oraz filmów. Dzięki technologii Galaxy AI, imponującej specyfikacji i nowoczesnemu designowi, Galaxy S25 Ultra jest idealnym wyborem dla każdego, kto szuka najwyższej jakości w fotografii mobilnej i kreatywności.

Tekst przygotowano w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska.

*Zoom jakości optycznej jest możliwy dzięki czujnikowi Adaptive Pixel. Odległości 3x I 5x to zoom optyczny. Odległości 2x I 10x to zoom jakości optycznej.

**Wyniki mogą się różnić w przypadku wideo w zależności od obecności dźwięków w nagraniu. Wymagane jest zalogowanie na konto Samsung Account. Można wykryć sześć rodzajów dźwięków: głosy, muzykę, wiatr, naturę, tłum i hałas. Faktyczne wykrywanie dźwięków może się różnić w zależności od źródła audio i warunków wideo. Dokładność wyników nie jest gwarantowana.

***Funkcja Generative Edit (Inteligentna edycja) w Photo Assist (Asystent aparatu) wymaga połączenia sieciowego i zalogowania się na konto Samsung. Funkcja Generative Edit (Inteligentna edycja) skutkuje zdjęciem o rozmiarze zmienionym do 12 MP. Po zapisaniu na obraz wyjściowy nakładany jest widoczny znak wodny, aby wskazać, że obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Pliki obrazów mają także niewidoczny znak wodny, który spełnia standardy Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Dokładność wyników nie jest gwarantowana.

****Przekątna mierzona w pełnym prostokącie. Faktyczna powierzchnia wyświetlania jest mniejsza z powodu zaokrąglonych rogów i/lub otworu na aparat. Przekątna ekranu Galaxy S25 wynosi 6,2” w pełnym prostokącie i 6,0” z uwzględnieniem zaokrąglonych rogów, przekątna ekranu Galaxy S25+ wynosi 6,7” w pełnym prostokącie i 6,5” z uwzględnieniem zaokrąglonych rogów, a przekątna ekranu Galaxy S25 Ultra wynosi 6,9” w pełnym prostokącie i 6,8” z uwzględnieniem zaokrąglonych rogów; rzeczywista powierzchnia wyświetlania jest mniejsza z powodu zaokrąglonych rogów i/lub otworu na aparat.

*****Knox Matrix jest obsługiwany na smartfonach i tabletach Galaxy z One UI 7.0 lub nowszym. Dostępność może się różnić w zależności od kraju lub regionu.