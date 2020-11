Endomondo kończy swoją działalność

Endomondo znika z rynku. Będzie działać do 31 grudnia 2020 roku. Firma Under Armour usunie swoją aplikację ze wszystkich sklepów z aplikacjami. Nie będzie już zapewniać poprawek błędów ani obsługi klienta dla żadnej wersji swojej aplikacji, która pozostaje na urządzeniach.

Endomondo znika z rynku. Co z danymi?

Jak zapowiada firma Under Armour, dane z ich aplikacji będzie można przenieść do MapMyRun. Użytkownicy nadal będą mieli dostęp do swoich danych z po przeniesieniu ich do MapMyRun albo innej platformy. Będzie to możliwe do 31 marca 2021 roku. Po 31 marca wszystkie dane osobowe zostaną usunięte.

W jaki sposób można wyeksportować dane?

Firma UA wyjaśnia, że użytkownik, chcąc pobrać dane z Endomondo, musi zalogować się na swoje konto z poziomu przeglądarki internetowej. Następnie wejść w „Ustawienia”. Później należy pobrać informacje w formie archiwum. Następnie użytkownik dostanie wiadomość na swój adres e-mail z archiwum zawierającym jego dane.

fot. Google

Drugim sposobem jest przeniesienie danych z aplikacji Endomondo na MapMyRun. Najpierw należy pobrać MapMyRun na swój telefon, a później zalogować się na konto w Endomondo. Następnie należy wybrać opcję „Connect” i kliknąć na Map My Fitness. Należy mieć wtedy włączoną opcję synchronizacji treningów. Jednak nie zostaną przeniesione wszystkie dane użytkownika. Nie będzie tam m.in. danych na temat rekordów czy listy znajomych.

Endomondo istnieje na rynku od 2007 roku. Działa na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Umożliwia monitoring aktywności dokonań sportowych. Zapewnia monitorowanie aktywności w ok. 50 różnych dyscyplinach sportowych, m.in. w jeździe na rowerze czy bieganiu.

Źródło: support.endomondo.com