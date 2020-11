Kogo skusi PlayStation 5? Premiera lada dzień!

Już niebawem, bo 19 listopada swoją oficjalną premię będzie miała miejsce konsola nowej generacji – PlayStation 5. Mimo szumnych zapowiedzi i oczekiwań wielu graczy, już teraz wiemy, że nie wszyscy będą mogli się nią cieszyć w dniu premiery. Wszystko wskazuje na to, że polscy kupujący otrzymają mniejszą liczbę konsol, niż wskazuje na to krajowe zapotrzebowanie.

PS5 tylko dla nielicznych

Już teraz wiadomo, że największe sklepy ze sprzętem elektronicznym nie przyjmują obecnie żadnych zamówień preorderowych. Dotyczy to zarówno wersji z napędem, jak i bez. Obie konsole na tym etapie są już niedostępne i póki co nie wiadomo, kiedy dokładnie należy spodziewać się wznowienia sprzedaży. Oznacza to również, że 19 listopada nie uświadczymy żadnego premierowego produktu na półce sklepowej.

Gracze, którzy nie zdążyli złożyć zamówienia na PS5 będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Sony na razie nie potwierdziło daty kolejnej dostawy. Można jedynie przypuszczać, że tak jak w przypadku konsoli poprzedniej generacji, następna pula zostanie przekazana do ogólnej sprzedaży kilka tygodni po premierze. Tym samym polscy klienci mogliby sięgnąć po PS5 jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

fot. Google

PS5 – czy warto czekać?

W cieniu ogromnej popularności PS5 i jednocześnie niedostępności nie należy zapominać o odsłonie konkurencyjnego produktu od Microsoft. Konsola nowej generacji XBOX Series X swoją premierę będzie miał wcześniej, bo już 10 listopada. W przypadku tego produktu zakłada się, że nie powinno go zabraknąć nawet w pierwszym dniu oficjalnej sprzedaży.

Tym samym ci, którzy nie mogą doczekać się konsoli nowej generacji – mają wybór. Dla tych, którzy jednak zdecydują się pozostać wierni japońskiej marce, już od pierwszego dnia premiery zyskają możliwość gry w nowe tytuły. Oprócz kolejnej odsłony FIFA, gracze będą mogli spędzić czas przy Assassin’s Creed Valhalla, kolejnej odsłonie Call of Duty (Black Ops Cold War) czy Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Lista tytułów, co oczywiste, będzie stale rosnąć, więc przed graczami pojawi się cały szereg możliwości.