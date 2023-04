Infokiosk, czyli kiosk multimedialny – czym jest?

W ostatnich latach szybki rozwój technologiczny sprawił, że przekazywanie informacji stało się łatwiejsze. Coraz więcej osób korzysta dziś z urządzeń elektronicznych w celu poszukiwania interesujących informacji. Jednym z takich urządzeń są kioski multimedialne.

Co to jest infokiosk?

Infokioski, kioski multimedialne czy kioski informacyjne to wszystkie urządzenia elektroniczne, które pozwalają nam uzyskać potrzebne informacje, najczęściej o miejscu, w którym się znajdujemy. Dzięki temu urządzeniu możemy uczyć się nowych rzeczy i poszerzać swoją wiedzę. Jak można przeczytać tutaj – sprawdź więcej, multimedialne infokioski nadają się do montażu w miejscach ogólnie dostępnych. Dlatego też coraz częściej można je spotkać w przestrzeni publicznej, takiej jak parki czy place miejskie, a także wszelkiego rodzaju instytucje.

Infokioski to aplikacje, które można wykorzystać. Gdzie można je znaleźć?

Instytucje publiczne



Infokioski stały się bardzo popularne. Znajdują się one przede wszystkim w urzędach i instytucjach publicznych. Kioski te pozwalają na wypełnienie formularzy, uzyskanie informacji o pracy danego wydziału lub po prostu uzyskanie odpowiedzi. Kioski informacyjne pozwalają na uniknięcie kolejek. Punkty informacyjne mogą przyspieszyć proces załatwiania krytycznej sprawy w urzędzie.

Centra handlowe, dworce kolejowe, lotniska



Kioski informacyjne można znaleźć na lotniskach, dworcach kolejowych i w centrach handlowych. Łatwiej w nich zlokalizować sklepy, poznać godziny otwarcia, uzyskać informacje o rozkładach jazdy w centrach handlowych. Stosowane są również w bibliotekach, muzeach i teatrach.

Punkty informacji turystycznej



Kioski informacyjne znajdują się na zewnątrz i dostarczają turystom informacji turystycznych. Zwykle znajdują się w centrum miasta i oferują turystom informacje o miejscach wartych odwiedzenia, obiektach kulturalnych, trasach w danej miejscowości itp. Oferują nie tylko mapy, ale także szczegółowe informacje na temat największych atrakcji turystycznych, takich jak centrum miasta, centrum i samo miasto. Oferują mapy, ale również udzielają krótkich informacji na temat najważniejszych miejsc w mieście. Te infokioski dostarczają informacji turystycznych w atrakcyjny wizualnie sposób. Pokazują, gdzie znajdują się turyści i z jakiego transportu mogą skorzystać. Urządzenia te zastąpiły już tradycyjną mapę.

Produkcja infokiosków – indywidualne funkcje

Po zbadaniu aktualnej oferty kiosków multimedialnych w Polsce widać, że istnieje wiele firm produkujących te urządzenia. Ważne jest, aby sprawdzić, czy dany producent oferuje zindywidualizowaną obsługę. Ważny jest zarówno wygląd infokiosku, jak i możliwość wyboru różnych funkcji. Klient dopiero wtedy będzie mógł dopasować zakupiony kiosk multimedialny do branży, w której działa oraz grupy odbiorców, do której kiosk jest skierowany. Jest to ważne, zwłaszcza dla klientów prywatnych, którzy chcą wykorzystać infokioski w marketingu i sprzedaży.

Kiosk multimedialny można kupić, zainstalować go na stałe w określonym miejscu lub wynająć, aby wykorzystać go do konkretnego wydarzenia. Kioski można łatwo podłączyć i są na tyle lekkie, że można je przenosić. Okablowanie w infokiosku jest łatwo ukryte w jego podstawie.