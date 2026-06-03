Jak firmy medialne śledzą emisję CO2 i spełniają wymogi raportowania ESG/CSRD? Salesforce Net Zero Cloud w Polsce

Dyrektywa CSRD nakłada na coraz więcej firm obowiązek raportowania niefinansowego – w tym emisji CO2, śladu węglowego łańcucha dostaw i postępów w realizacji celów klimatycznych. Salesforce Net Zero Cloud to platforma, która automatyzuje gromadzenie i raportowanie tych danych. W Polsce Sii wdraża ją dla firm z różnych sektorów, w tym mediów i komunikacji.

Wiedza o Salesforce Polska w kontekście ESG i CSRD jest wciąż rzadkością na rynku – to obszar, w którym nieliczni partnerzy posiadają realne doświadczenie projektowe.

CSRD – kogo dotyczy i kiedy wchodzi w życie

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) to unijna dyrektywa rozszerzająca obowiązki raportowania niefinansowego. Od 2025 roku objęła duże firmy notowane na giełdach UE, od 2026 roku – wszystkie duże spółki (ponad 250 pracowników, obroty powyżej 40 mln EUR lub suma bilansowa powyżej 20 mln EUR), a od 2027 roku – wybrane małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy medialne i wydawnicze działające w Polsce i obsługujące rynki europejskie są w większości już objęte lub wkrótce zostaną objęte tym obowiązkiem.

Sankcje za niespełnienie wymogów CSRD są realne – mogą obejmować grzywny finansowe i reputacyjne konsekwencje wynikające z negatywnych ocen ratingów ESG. Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej uzależniają swoje decyzje inwestycyjne od jakości raportowania niefinansowego. Dla spółek giełdowych i szukających finansowania zewnętrznego CSRD to nie tylko wymóg formalny, ale realne kryterium oceny przez rynek.

Salesforce Net Zero Cloud – co to jest i jak działa

Net Zero Cloud to moduł Salesforce dedykowany zarządzaniu danymi ESG: śladem węglowym, zużyciem energii, odpadami, podróżami służbowymi i emisjami w łańcuchu dostaw (Scope 1, 2 i 3). Platforma integruje dane z różnych źródeł – systemów finansowych, narzędzi do zarządzania flotą, systemów budynkowych – i przetwarza je na znormalizowane wskaźniki zgodne z ramami raportowania GRI, TCFD i ESRS. Wyniki są dostępne w formie dashboardów i raportów gotowych do audytu zewnętrznego.

Net Zero Cloud nie jest izolowanym narzędziem – działa w pełnej integracji z ekosystemem Salesforce. Dane ESG są powiązane z danymi o klientach, kontraktach i operacjach, co pozwala na szczegółowe przypisanie emisji do konkretnych produktów, regionów lub jednostek biznesowych. To poziom granularności, którego nie można osiągnąć w arkuszu kalkulacyjnym.

Branża medialna a ESG – specyficzne wyzwania

Firmy medialne, wydawnicze i reklamowe mają specyficzny profil ESG. Ich bezpośrednia emisja CO2 jest zazwyczaj niska, ale emisje pośrednie – związane z serwerami, centrami danych i podróżami dziennikarzy – bywają znaczące. Net Zero Cloud pozwala precyzyjnie zmapować te emisje.

Salesforce jako fundament transformacji ESG

Sii wdraża Net Zero Cloud jako element szerszej strategii ESG, nie tylko jako narzędzie do raportowania. Platforma pozwala nie tylko mierzyć emisję, ale też zarządzać celami redukcyjnymi, śledzić postępy i angażować dostawców w inicjatywy dekarbonizacyjne. Integracja z resztą ekosystemu Salesforce pozwala powiązać dane ESG z procesami sprzedażowymi – co staje się istotnym argumentem w rozmowach z klientami B2B coraz częściej wymagającymi deklaracji klimatycznych.

Jak wygląda projekt wdrożenia Net Zero Cloud

Wdrożenie Net Zero Cloud zaczyna się od mapowania źródeł emisji i zidentyfikowania danych, które organizacja już posiada, oraz tych, które musi zacząć gromadzić. Kolejny krok to konfiguracja platformy pod konkretne ramy raportowania wymagane przez regulatora lub inwestorów. Sii prowadzi cały projekt: od analizy, przez konfigurację i integrację z systemami źródłowymi, po szkolenia dla zespołu ESG i weryfikację zgodności z ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

O firmie Sii Polska

Sii jest partnerem Salesforce w Polsce od 2014 roku i jedną z niewielu firm w regionie aktywnie wdrażających Net Zero Cloud. Sii świadczy usługi na rzecz klientów w sektorze mediów, finansów, ochrony zdrowia i przemysłu, wspierając ich zarówno w transformacji cyfrowej, jak i w spełnianiu wymogów ESG wynikających z regulacji unijnych.

Raportowanie ESG w praktyce – jak przygotować organizację

Wdrożenie Net Zero Cloud to nie tylko kwestia technologiczna – to również projekt organizacyjny. Dane ESG są rozproszone po całej organizacji: dział finansowy ma dane o kosztach energii, flota zna zużycie paliwa, facility management wie ile odpadów produkuje biuro. Zebranie tych danych wymaga zaangażowania wielu działów i wyznaczenia właścicieli poszczególnych kategorii emisji. Sii prowadzi warsztaty ESG data mapping jako obowiązkowy element projektu wdrożeniowego.

Po zebraniu danych i skonfigurowaniu platformy organizacja musi przygotować się do audytu zewnętrznego. CSRD wymaga, by raportowanie niefinansowe było poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta – co stawia nowe wymagania w zakresie dokumentacji i procesów zatwierdzania. Sii pomaga klientom wdrożyć procesy wewnętrznej kontroli danych ESG, tak aby raport był gotowy na przegląd ze strony audytora zewnętrznego.